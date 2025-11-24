Primabalerína s bolístkami, láskou i vášní, popisuje autorka knihu o Nikole Márové

Veronika Pitthardová
  11:14
Taneční teoretička a publicistka Zuzana Rafajová vydává knižní rozhovor s primabalerínou Nikolou Márovou. Otevřeně v něm sleduje její uměleckou dráhu, osobní život i rozhodnutí odejít z jeviště ve chvíli, kdy na něm byla stále královnou. „K mému velkému překvapení byla Nikola ohromně otevřená,“ říká autorka knihy v rozhovoru pro iDNES.cz.
Autorka knižního rozhovoru s primabalerínou Nikolou Márovou Zuzana Rafajová....

Autorka knižního rozhovoru s primabalerínou Nikolou Márovou Zuzana Rafajová. (20. listopadu 2025) | foto: Hana Drahokoupilová

Nikola Márová
Nikola Márová v pořadu 13. komnata
Přes čtvrtstoletí tančí v Národním divadle, v šestadvaceti se jako nejmladší...
Autorka knižního rozhovoru s primabalerínou Nikolou Márovou Zuzana Rafajová....
16 fotografií

Jako teoretička tance znáte Nikolu Márovou velmi dobře. Byl pro vás knižní rozhovor s ní i tak trochu poctou?
Do jisté míry ano. Jméno Nikoly Márové je v tanečním světě opravdu pojem, se kterým jsem se sama potkávala téměř od dětství, jak zmiňuji i v knižní předmluvě. Přesto jsem se snažila přistupovat k rozhovorům co nejprofesionálněji a být co nejvěrnějším reproduktorem Nikolina příběhu než někým, kdo do něj vnáší vlastní interpretaci a chce třeba z úcty něco přikrášlit.

Zuzana Rafajová

Zuzana Rafajová (20. listopadu 2025)
  • Vyrůstala ve Vsetíně. Na tamní Základní umělecké škole se věnovala tanci třináct let.
  • Vystudovala Hudební a taneční fakultu na Akademii múzických umění v Praze (HAMU) v oboru taneční věda. V roce 2019 získala v tomto oboru doktorát.
  • Je publicistkou a autorkou řady textů o jevištním tanci, zaměřených zejména na historii baletu, taneční notace a repertoár 19. století.
  • V nové knize Nikola Márová: Primabalerína spolupracovala s baletkou Nikolou Márovou na portrétu její kariéry a života.

Jak spolupráce vlastně vznikla?
Zcela nečekaně! Ozvala se mi sama Nikola, že ji oslovilo nakladatelství s nápadem na knižní rozhovor a že během brainstormingu padlo i moje jméno. Přiznám se, že jsem byla v šoku. A zároveň jsem měla pocit, že taková příležitost se neodmítá. Takže jsem kývla, aniž bych upřímně řečeno měla jasnou představu, do čeho jdu.

Takže první zkušenost s psaním knihy. Jaké to pro vás bylo?
Jsem zvyklá psát kritiky, recenze, občas rozhovory, ale tohle je úplně jiná disciplína. U běžného rozhovoru často pracujete v časové tísni, máte přinejlepším dvě hodiny materiálu a z něj vytáhnete esenci. Jenže kniha je maraton, ne sprint. Najednou si uvědomíte, že potřebujete nejen obsah, ale i tvar, rytmus a prostor. A že musíte být opravdu poctivým partnerem člověku, který vás pustí do svého života. Bylo to náročné, ale díky Nikolině ochotě a otevřenosti se z toho stal krásný proces.

Když jste se do práce pouštěla, měla jste už v hlavě nějakou představu, jak kniha bude vypadat?
Popravdě, neměla. Věděla jsem jen, že nechci čistou biografickou chronologii, ale zbytek jsem nechávala vyplynout ze situace. Člověk má v hlavě samozřejmě alespoň hrubé obrysy, jinak by z přemíry volnosti zešílel. Pokud se jich pak alespoň vzdáleně přidržuje, struktura ve výsledku sama zcela přirozeně vyleze na povrch.

Od začátku mě ale lákalo použít jako kompoziční rámec Nikolino odcházení z Národního divadla. Je to silný moment, plný emocí i bilancování. Funguje jako přirozený vstup k tomu, aby se člověk ohlížel zpátky, a na konci pak uváže tu finální mašličku.

Jsem rebel, ne víla! Primabalerína o tetování, konci kariéry i baletních důchodech

Jak jste nastavily hranice toho, o čem se bude mluvit? Přece jen jde o velmi osobní knihu.
Říkala jsem Nikole hned na začátku: „Je to vaše kniha. Vy o všem rozhodujete.“ A brala jsem to naprosto vážně. Kdyby se některému tématu chtěla vyhnout nebo u jiného změnila názor, respektovala bych to bez diskuzí, klíčová pro mě byla její spokojenost.

Ale k mému velkému překvapení byla ohromně otevřená. Mluvila velmi upřímně nejen o kariéře, ale i o vztazích, rodičovství, o svém těle, o strachu, o radosti. Důležitá pro ni byla i citlivost a přesnost formulací. Na těch si dávala nesmírně záležet. Nad některými pasážemi jsme docela dlouho diskutovaly a snažily se najít co nejfunkčnější cestu, která obsáhne vždy tu správnou emoci a názor.

Zároveň jste zmínila, že velká část knihy vznikla po telefonu.
Je to tak. Nikola je nesmírně vytížená, a pro mě to také bylo praktické. Nakonec se ukázalo, že telefon je pro takto dlouhý rozhovor skvělá forma. Nikola se uvolnila, povídání plynulo, nebylo to formální. Absolutní většina materiálu vznikla právě během těchto dlouhých hovorů.

Jako taneční teoretička máte ke světu baletu blízko. Pomohlo vám to, nebo spíš komplikovalo?
Obojí. Pomáhá, že rozumíte kontextu, stylům, repertoáru. Že víte, jaké nároky balet klade. Ale zároveň to svádí k přehlédnutí specifik světa baletu, které vy považujete za automatické, případně k přílišné odbornosti, které jsem se chtěla vyvarovat. Kniha by měla být pro všechny, jak pro znalé baletomany a baletomanky, tak pro ty, kdo o tanci třeba nevědí ještě vůbec nic. Vše vybalancovat je pak občas, pravda, jako chtít naučit šneka žonglovat.

Balet? Podruhé bych stejně nevolil. Je to strašná dřina, říkal Vlastimil Harapes

V knize se často vracíte k tématu tělesnosti. Otevřela vám Nikola něco, co jste zvenčí úplně netušila?
Ano. Věděla jsem, že balet je extrémně náročný obor, že je plný bolesti a odříkání, že je za ním neskutečný dril a dřina. Ale až popisování konkrétních momentů, zranění, nemocí, krizových situací vám tohle všechno zhmotní. Najednou nejde o teorii, o které čtete. Najednou je to život člověka, co sedí před vámi. Se všemi bolístkami a křivdami, ale i láskou a vášní. Nikola o tom mluví nesmírně věcně, díky čemuž je téma ještě silnější.

Neuhýbáte ani před problematickými stránkami baletního prostředí.
Vyhnout se jim nelze, pokud nechcete být pokrytečtí. Vážení, tlak na tělo, někdy tvrdé zacházení na konzervatoři či v profesionálním souboru… Jde o realitu, kterou prošla i Nikola a kterou mnoho tanečnic a tanečníků zná. Mým cílem ovšem nebylo stavět se do role moralistky. Šlo mi o to dát prostor reflexi: jak to bylo, co se změnilo, co by si dnes už ona sama nikdy nedovolila říct vlastním studentům a studentkám. Ale i konkrétně pojmenovat a popsat chvíle, procesy nebo projevy a ukázat je v nezjemněném světle.

Osobnost na prknech Národního divadla

Které role Nikoly Márové jsou podle vás klíčové pro pochopení její osobnosti?
Samozřejmě Odette a Odilie v Labutím jezeře. V této dvojroli se propojilo všechno, co Nikolu charakterizuje. Její technika, tělesné dispozice, muzikalita, citlivost. Pro mě je nicméně nejzajímavější její období po třicítce, kdy začala opravdu zrát jako interpretka. Kdy role dostaly nové vrstvy, nové hloubky a odstíny. Těch rolí je mnoho, kritiky se velmi pochvalně vyjadřovaly třeba o její Matce ve Svěcení jara Glena Tetleyho. Ale pokud bych měla vybrat jedinou, byla by to pro mě osobně ta poslední. Blanche du Bois z Tramvaje do stanice Touha.

Tyto role už si zkusila nejedna baletka. Co ale podle vás dělá z Nikoly skutečnou primabalerínu?
To zvláštní, těžko uchopitelné „něco“. Charisma, přítomnost, schopnost vtáhnout diváka, komunikovat, jen netančit nebo hrát, ale být. Technika je samozřejmost, bez ní to nejde. Ale Nikola má navíc silnou osobnost. To je dar.

Labutí jezero v obýváku. Jak prožívají karanténu tanečníci Národního divadla

V knize zachycujete i odchod Márové ze scény. Vy sama jste říkala, že vás překvapilo, jak nadějně vyznívá.
Ano, protože to je vzácné. Mnoho umělců končí bolestně – ze zdravotních důvodů, kvůli konfliktům, nebo jen proto, že jim někdo řekne je čas. Nikola odešla vědomě, z vlastního rozhodnutí, krásně, ve chvíli, kdy ještě pořád mohla být na scéně královnou.

Když se teď na hotovou knihu díváte, co v ní sama pro sebe vidíte?
Především dlouhou spolupráci, která byla založená na velké důvěře a otevřenosti. Rok intenzivního povídání, přemýšlení, vracení se k různým tématům. Vidím v ní příběh ženy, která má za sebou výjimečnou kariéru, ale zároveň žije úplně obyčejné věci jako my ostatní.

Vstoupit do diskuse

Můj syn mě má zakázaného. TMBK o tom, proč by ho nepustili do USA i nové výstavě

Nejčtenější

„Nekultivovaný“ Český slavík: absolutní vítězkou Ewa Farna, překvapil Noid Bárta

Ewa Farna, absolutní slavice 2025 (21. listopadu 2025)

Český slavík 2025 zná vítěze. Zpěvačkou roku a absolutní vítězkou je Ewa Farna. Zlatým slavíkem se stal Václav Noid Bárta. Nejoblíbenější písničku posluchačů Rádia Impuls nazpíval Marek Ztracený,...

KVÍZ: Když máš v chalupě orchestrion. Jak dobře znáte seriál Chalupáři?

Josef Kemr a Jiří Sovák v seriálu Chalupáři (1975)

Seriálový evergreen Chalupáři máme spojený s létem – televize jej zpravidla reprízují o prázdninách – ale premiéru měl na podzim. Přesně před padesáti lety, tedy 23. listopadu 1975. Pokud se na...

J.A.R. se loučili v pražské Lucerně. Bez Klempíře, ale s řadou speciálních hostů

Koncert kapely J.A.R.v pražské Lucerně před ohlášenou pauzou na neurčito (17....

Jako každoročně odehrála 17. listopadu v pražské Lucerně kapela J.A.R. speciální narozeninový koncert. Letos bylo ale jejich vystoupení výjimečné i z jiných důvodů. Na pódiu chyběl klíčový člen Oto...

V seriálu Simpsonovi zemřela další dlouholetá postava. Fanoušci jsou zmatení

V seriálu Simpsonovi zemřela dlouholetá postava Alice Glicková. (19. listopadu...

V seriálu Simpsonovi zemřela dlouholetá postava Alice Glicková, varhanice ve springfieldském kostele. Zkolabovala u klavíru během bohoslužby. V seriálu se objevovala 34 let. Fanoušci jsou z její...

GLOSA: Kýč, trapno a promo. Českému slavíkovi je jedno, co se na hudební scéně děje

Premium
Zpěvák Richard Krajčo během vystoupení na Českém slavíku 2025 (21. listopadu...

Tak je to tady. Dosud zdánlivě nepřemožitelný Český slavík Marek Ztracený skončil jako druhý a vítězem v kategorii Zpěvák se stal Václav Noid Bárta, frontman kapely Dymytry. Alespoň nějaký náznak...

Primabalerína s bolístkami, láskou i vášní, popisuje autorka knihu o Nikole Márové

Autorka knižního rozhovoru s primabalerínou Nikolou Márovou Zuzana Rafajová....

Taneční teoretička a publicistka Zuzana Rafajová vydává knižní rozhovor s primabalerínou Nikolou Márovou. Otevřeně v něm sleduje její uměleckou dráhu, osobní život i rozhodnutí odejít z jeviště ve...

24. listopadu 2025  11:14

Zemřel Udo Kier. Hrál v Armageddonu, Nabarveném ptáčeti i filmech von Triera

Udo Kier přijel do Varů představit snímky Zero a Zakázaná komnata (8. července...

Německý herec Udo Kier zemřel v neděli v 81 letech. Jeho výrazná tvář, která jej předurčovala k rolím záporáků, monster či nacistů, se za posledních padesát let objevila ve více než dvou stovkách...

24. listopadu 2025  8:53

Finále Stranger Things tajili i před námi. Nikdo netušil, co přijde, říkají hvězdy seriálu

Premium
Hvězdy seriálu Stranger Things (zleva) Noah Schnapp a Caleb McLaughlin (2025)

Netflix čeká na konci letošního roku velké loučení. S jedním z jeho největších hitů vůbec – seriálem Stranger Things. Dětské herecké hvězdy během natáčení dospěly, rozjely úspěšné kariéry a některé...

23. listopadu 2025

GLOSA: Rozverné básničky. To je svět, kde hovězí kope, svetr kouše a zelí bolí hlávka

Z knihy Rozverné básničky

Nejdříve vyšly Divoké básničky či Neochočené básničky, nyní jejich autorka Alena Müllerová přidala Rozverné básničky. Její verše opět ilustrovala Denisa Grimmová, kterou v animovaném světě proslavil...

23. listopadu 2025  14:48

Co řeší brigádníci v balírně masa? Pražské křižovatky uzavře britský režisér Zeldin

Záběr ze Zeldinovy inscenace Opatruj se

Festival Pražské křižovatky zakončí v Praze poprvé uvedená inscenace Opatruj se britského režiséra Alexandra Zeldina. Inscenaci, která realisticky nahlíží do života lidí pracujících v nejistých...

23. listopadu 2025  10:39

GLOSA: Kýč, trapno a promo. Českému slavíkovi je jedno, co se na hudební scéně děje

Premium
Zpěvák Richard Krajčo během vystoupení na Českém slavíku 2025 (21. listopadu...

Tak je to tady. Dosud zdánlivě nepřemožitelný Český slavík Marek Ztracený skončil jako druhý a vítězem v kategorii Zpěvák se stal Václav Noid Bárta, frontman kapely Dymytry. Alespoň nějaký náznak...

23. listopadu 2025

KVÍZ: Když máš v chalupě orchestrion. Jak dobře znáte seriál Chalupáři?

Josef Kemr a Jiří Sovák v seriálu Chalupáři (1975)

Seriálový evergreen Chalupáři máme spojený s létem – televize jej zpravidla reprízují o prázdninách – ale premiéru měl na podzim. Přesně před padesáti lety, tedy 23. listopadu 1975. Pokud se na...

vydáno 23. listopadu 2025

Trému neznala, chválila ji i Streisandová. Kozderková si šla ze špitálu drhnout hrob

Premium
Portrét Laďky Kozderkové ze 60. let.

Bývá označována za první velkou hvězdu muzikálů v Československu. Sama měla tento divadelní žánr nejraději, i když v domovském Hudebním divadle v Karlíně hrála i v operetách. Osud nadělil Laďce...

22. listopadu 2025

TELEVIZIONÁŘ: Nejen hajný Kuba. Jaroslav Satoranský je hlavně herec gentleman

Jaroslav Satoranský během vzniku dokumentu v režii Ondřeje Kepky

Je mu pětaosmdesát let, příští rok uplyne šedesát let od chvíle, kdy se stal členem pražského Divadla na Vinohradech, a několik generací vyrůstalo s jeho hajným Kubou z večerníčku Krkonošské pohádky.

22. listopadu 2025  15:56

Mám v zadku motor, ale zároveň se učím i relaxovat, říká Slavice Ewa Farna

Václav Noid Bárta vyhrál kategorii zpěvák roku (21. listopadu 2025)

Českého slavíka opět ovládla Ewa Farna. Získala zlatou trofej v kategorii Zpěvačky a je i Absolutní slavicí. Střídání stráží ovšem nastalo na postu zpěváků – dosud zdánlivě nepřemožitelného Marka...

22. listopadu 2025  12:03

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

GLOSA: Český slavík si utahoval sám ze sebe. Ale stačí to k obhajobě?

Premium
Ondřej Sokol, Aleš Háma a Jiřina Bohdalová během vyhlašování (21. listopadu...

Proč se národ vlastně ještě dívá na televizní přenos Českého slavíka? Snad pro utopickou možnost, co kdyby se tentokrát náhodou něco změnilo a co kdyby se přece jen letos něco stalo. Nezměnilo a...

22. listopadu 2025

Český slavík 2025

Marta Kubišová byla uvedena do Síně slávy Českého slavíka, 29. listopadu 2024.

Českého slavíka v kategorii zpěváků letos překvapivě získal Václav Noid Bárta, který na druhé místo odsunul Marka Ztraceného. Mezi zpěvačkami vítězství obhájila Ewa Farna, mezi kapelami Kabát a v...

22. listopadu 2025  8:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.