Znuděně si zírá na kozy. Za co se rozdávaly překladatelské anticeny Skřipec

Cenu, pro niž si její laureáti většinou nechodí, v pátek tradičně vyhlásila Obec překladatelů na veletrhu Svět knihy. Porotci také jako vážného kandidáta na anticenu zvažovali překlad knihy Serotonin francouzského spisovatele Michela Houellebecqa.

Vyhlášení sledovali posluchači ve zcela zaplněném stanu, čtené úryvky nevydařených překladů vyvolávaly salvy smíchu.

Porota ve složení Anežka Dudková, Viktor Janiš a Anna Štádlerová uvedla, že práce Žaludové trpí „formulační nemohoucností, otročením originálu a psychologickou nevěrohodností replik v přímé řeči“. „Hlavním problémem překladu Runky Žaludové je neznalost výchozího jazyka, jeho frazeologie a idiomatiky a bohorovnost, s níž významy slov a slovních spojení mnohdy jen zkusmo odhaduje, místo aby našla slovníkový ekvivalent,“ uvedli porotci. Výrazně tím podle nich zkresluje vyznění textu.

Porota ale zároveň upozornila, že letos pranýřovaní překladatelé nenesou veškerou vinu. Ve všech kritizovaných případech selhali i redaktoři, kteří by měli být překladatelům záchrannou sítí. Svůj díl odpovědnosti nesou i nakladatelé, kteří si tyto redaktory vybrali a nebyli je s to adekvátně zaplatit. „Stávající sazby na trhu prakticky neumožňují externím redaktorům kolaci, tedy důsledné srovnávání překladu s originálem řádku po řádce,“ upozorňuje Obec překladatelů.

Irský spisovatel John Boyne je autorem 11 románů a šesti knížek pro děti. Podle poroty by autorovo renomé mělo u zahraničního nakladatele zaručit, že jeho romány svěří osvědčeným překladatelům.V překladu knihy Skrytá zuřivost srdce se vyskytuje třeba „ministerstvo vzdělávání“ místo školství nebo místo umělého dýchání se v příběhu dává „polibek života“. Příslovečnou červenou tužku vytahuje podle Viktora Janiše poučený anglista v okamžiku, kdy si přečte větu „Jedna je celá ubrečená a ta druhá si znuděně zírá na kozy“. A anglické „bored out of her tits“ neznamená, že si znuděně zírá na prsa, ale že „se samou nudou kope do zadku“.

Porotci jako vážného kandidáta na anticenu zvažovali také překlad knihy Serotonin francouzského spisovatele Michela Houellebecqa. Přeložil ji Alan Beguivin, redigoval Jindřich Vacek a odpovědným redaktorem v Odeonu, kde vyšla, je Jindřich Jůzl. Překlad vyšel asi pět měsíců po francouzském originálu. „Česká verze obsahuje mimořádné množství překladatelských chyb, které nejenže mění smysl textu, ale často čtenáři dokonce brání v porozumění,“ uvedla autorka posudku Tereza Křikavová.

Obec překladatelů se snaží udílením anticeny, jež má být odstrašujícím příkladem, přispět ke kultivaci české překladové literatury. Pořadatelé ceny připomínají, že nechtějí překladatele zesměšňovat. Skřipec má jen lidem připomenout, že na kvalitním překladu záleží. Loni Obec překladatelů anticenu Skřipec udělila nakladatelství Dobrovský za pokračující plagiáty překladů klasické literatury.