Poslední tipy na dárky? Naši autoři napsali pohádky i příběhy, ze kterých mrazí

Tak akorát dlouhé pohádky
Petr Holeček
Pohádky tak dlouhé, trhlé a svérázné, jak je dětem i rodičům vhod. Semafor Zelenka odmítá svítit zeleně, protože město zaplavila auta. Parta starých parních mašinek skončí zamčená v tmavém depu, ale před šrotem je zachrání epochální úprk. Čaroděj z rozmařilosti pomotá zvířata a krokodýl si pak myslí, že je drozd.
A už jste se doma dívali pod vanu, jestli tam nežije malá slizká potvůrka jako v našem vyprávění? Hravé příběhy Petra Holečka jsou akorát dlouhé, aby bavily malé posluchače i čtenáře, ale taky předčítající! U dlouhého čtení totiž neusínají děti, ale unavení rodiče. Nápadité pohádky podtrhují nezaměnitelné ilustrace Tadeáše Haagera.
Poutavé lidské příběhy
Helena Sováková: Plukovnice lidských duší
Martin Moravec
Na můj povel, knihu do ruky! Hlášení podává Helena Sováková, výjimečná žena, která v české armádě strávila víc než dvacet let a dotáhla to až na hodnost plukovnice. Sloužila v Iráku i v Afghánistánu a zažila téměř vše: smrt, strach, šikanu v mužském prostředí, ale i spoustu vojenského humoru. Třeba když na základnu v Iráku přivezli bezradným vojákům nové pračky…
Jako hlavní armádní psycholožka pomohla desítkám kolegů, kteří po návratu z války trpěli nočními můrami. Starala se o rodiny, které v boji ztratily syna či partnera. Zároveň zůstává oporou stovkám lidí, kteří čelí nejrůznějším životním překážkám — v práci, ve vztazích i při výchově dětí. Je to kniha nejen o životě v uniformě, ale taky o naději. O tom, že i když nám v životě není dobře, existuje cesta ven.
Varování: Během četby hrozí dojetí, husí kůže, smích i úbytek stresu. A to díky mnoha praktickým radám, které kniha obsahuje.
Suk
David Čermák, Jan Palička, Tomáš Souček
Na začátku kariéry ho nechtěli ani ve druhé české lize. Přišel jim neperspektivní, klátivý, chybující, nedoučitelný. O šest let let později Tomáš Souček šéfoval Slavii, zářil v Lize mistrů a anglický West Ham ho koupil za půl miliardy korun. Jak se to všechno seběhlo?
Přečtěte si upřímnou zpověď reprezentačního záložníka v autobiografii nazvané Suk, kterou s ním sepsali reportéři Jan Palička a David Čermák.
Dozvíte se, proč nosí tolik jizev po těle. Kdy mu bylo nejhůř. Jak léčil nespavost. Jak hospodaří s penězi. A kdo je jeho zlato. Jako bonus promlouvá jednadvacet exkluzivních hostů včetně několika hvězd anglické Premier League.
Pro milovníky krimi
Brněnské mordy
Jana Soukupová
Kdo utopil bezbranného chlapce v řece Jihlavě? Byl ten mladík v lese u Jehnic nešťastný Romeo, anebo krutý vrah své mladičké milé? Proč dospěly ke zločinu atraktivní brněnské krásky, jejichž kauzy pak plnily k prasknutí soudní síně i dobový tisk? Kdo vraždil kvůli majetku a čím si měl vysloužit veřejné pohrdání smilný páter? Proč banda sňatkových podvodníků likvidovala nebohé staré panny?
Všechny příběhy z této knihy se odehrály zhruba před sto lety, stejně jako ničivé exploze, které devastovaly město plné továren a skladů výbušnin. Mordovalo se pod vlivem válečné bídy, alkoholu, karbanu, osobního neštěstí, pomatenosti či divoké prostituce. Každý z příběhů se stal senzací své doby. O čtyřnásobném mordu u Křtin se pěly kramářské písně a jiné posloužily jako námět samostatných knih.
A ten vůbec nejslavnější příběh o zbojníku Nikolu Šuhajovi se ovšem odehrál jinak, než jak jej vykreslil Ivan Olbracht nebo brněnské Divadlo na provázku. Třicítku dobově nejsledovanějších kauz provázejí fotografie, dokumenty i kresby ze soudních síní.
Mordparta Ostrava: Případy šéfa ostravské kriminálky Luboše Valeriána
Tomáš Lánský, Luboš Valerián
Deviant ubíjející ženy kamenem do hlavy. Zrůda znásilňující oběti vrbovým prutem. Přízrak vraždící havíře v hlubinném dole. Důchodce řešící svou frustraci semtexem. To je jen zlomek případů bývalého vyšetřovatele a vedoucího odboru obecné kriminality Krajského ředitelství PČR MSk Luboše Valeriána, který do roku 2022 šéfoval i ostravskému oddělení vražd.
Za svou kariéru se podílel na vyšetřování více než tisícovky nejzávažnějších trestných činů na Ostravsku – v kraji, který v žebříčcích násilné kriminality nejednou předstihl i Prahu. Lovil zrůdy vraždící své oběti bez mrknutí oka, jež hnala ziskuchtivost, žárlivost i sexuální deviace. Dvanáct příběhů, které zanechaly nesmazatelnou stopu v historii české kriminalistiky, vyděsí, šokuje a donutí čtenáře přemýšlet o hodnotě lidského života.
Mnohé z nich nebyly dosud blíže publikovány a jsou širší veřejnosti téměř neznámé. Spoluprací novináře Tomáše Lánského a plukovníka Luboše Valeriána vznikl titul přibližující příběhy vrahů, ale též jejich obětí i opomíjených pozůstalých.
Jednotlivé kapitoly předkládají čtenáři způsoby dopadení a usvědčení pachatelů či metody, které byly použity, stejně tak rozebírají podobné případy z historie české kriminalistiky. Knihu doprovází přes 170 dosud nevydaných fotografií z policejních archivů.
Dárek nejen pro sportovce či výletníky
Strašidelné Česko
Jakub Pokorný
Víte, co jsou zač Šplhavec, Fortunát, Štrakakal, Radouš, Swiza, Hagen nebo Klepáček? Znáte nejzajímavější česká strašidla, démony, umrlce a místa, kde se vyskytují? A víte, jak se k nim chovat, abyste je nenaštvali?Vydejte se na velké putování po tajemných místech s Jakubem Pokorným a jeho novou knihou Strašidelné Česko.
Jakub si o Velikonocích došel na Jindřichův Hradec k bílé paní pro tradiční kaši. Nechal se děkanem lékařské fakulty provést Faustovým domem s legendární dírou ve stropě. S ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem mluvil o baronu Trenckovi, který straší v Brně, s Ivanem Mládkem si psal o Jóžinovi z bažin.
Putoval za strašidly na Bezděz, Buchlov, Lukov, Karlštejn, Sázavu, do jihlavského podzemí, na odlehlou Velkou Jizeru a na další desítky míst. Napsal nejkompletnější knihu příběhů o strašidlech – s vtipem a nadhledem, a to přesto, že na strašidla do té doby nevěřil.
Procházky Zlínem
Pavel Stojar
Nebýt Tomáše Bati, měl by dnešní Zlín pravděpodobně podobu ospalého městečka s pár tisíci obyvateli. Místo toho se proměnil v dynamické centrum moderní architektury, podnikání a života, v sedmdesátitisícovou krajskou metropoli.
Publikace Procházky Zlínem provází čtenáře krok za krokem rušnými ulicemi i nenápadnými zákoutími města, odhaluje zapomenutá místa a příběhy, ale představuje také nejvýznamnější architektonické památky a symboly baťovského města.
Izrael: 1997-2025
Zbyněk Petráček
Jakými událostmi prochází Stát Izrael desítky let po svém vzniku v roce 1948? Jak se na Izrael dívají světoví novináři a politici? Jak se proměňuje izraelská společnost a její názory? Mluví-li se v médiích o Izraeli, většinou jde o vojenské operace, o otázky typu, kdy skončí premiér Netanjahu, nebo o slogany ve vztahu k Palestincům - „příměří“, „řešení v podobě dvou států“, „mírové rozhovory“ a podobně.
A právě v knize Zbyňka Petráčka se dočítáme mnohem víc: třeba že „i sport může přispět k vysvětlení takových fenoménů, jako je už půlstoletý ,studený mír’ s Egyptem“.
Jak sám dodává: „Taková témata jako hospodaření s vodou, vztah k hudbě Richarda Wagnera či k dosti kontroverzním židovským osobnostem typu Noama Chomského mediálně nestárnou tak rychle jako agenturní zprávy o příměří. Nebo jako prognózy budoucnosti.“
Autorský výbor z Petráčkových komentářů, které od roku 1997 měsíc co měsíc píše pro časopis Roš chodeš, vydávaný Federací židovských obcí v České republice, je napínavou, a přesto věcnou a hlavně autentickou, neboť průběžnou, zprávou o Zemi izraelské, jejích osudech i proměnách především v posledních bezmála třech desetiletích.
Sportu zdar! Jak se fandilo a sportovalo za Husákových dětí
Petr Nečada
Sport za normalizace nebyl jenom zábavou. Vyjadřoval rovněž hrdost, nesouhlas i jindy potlačované emoce – tak jako při hokejových zápasech se Sovětským svazem. Zároveň se stal nástrojem propagandy. Čím se proslavili Panenka, Hlinka, Navrátilová nebo bratři Pospíšilové? Dopovali naši sportovci? Kniha zkušeného novináře mapuje slavná vítězství, osudy emigrantů i všední podoby tehdejšího sportu. Poutavá mozaika příběhů, doplněná dobovými fotografiemi a články, vás vtáhne do atmosféry 70. a 80. let.
Od autorky historických bestsellerů
Vekslačka
Scarlett Wilková
Alma měla ráda peníze a peníze měly rády Almu. Když jí bylo třináct, v poválečném Československu byla vyhlášena měnová reforma a její rodinu to zničilo. Alma ale nebyla holka, co sedává s rukama v klíně. Tohle je její příběh. Příběh ženy, která se v časech totality vlastními silami vydrápala mezi nejbohatší stínovou elitu. Žila v pohádkovém luxusu, ale nejvíc toužila po něčem, co nejde koupit.
|
Říkali jí Kri-kri
Scarlett Wilková
Příběh ženy, která dokázala ovládnout bouři, ale ne vlastní osud. Na sluncem zalitém řeckém ostrově vyrůstá Kri-kri, dívka divoká jako horská koza. Její svět plný svobody a vůně moře náhle zničí druhá světová válka. Osud její i jejích dětí se proplétá s historií ostrova, který i po válce bojuje o přežití tváří v tvář nové invazi – davům turistů.