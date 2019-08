RECENZE: Prdelačka jako luxus. To uměli jen poctiví čeští veksláci

Dílo vyšlo pod hlavičkou nakladatelství Pointa, což znamená, že vzniklo díky finanční podpoře získané po internetu od čtenářů.

Hlavní hrdina se narodil v roce 1955. Společně s matkou jako malý rád vařil a v pouhých sedmi letech při návštěvě tety z Rakouska pochopil, v jakém systému žije. „Ten večer mi prvně dochází, jak to se mnou vypadá. Jsem uvězněn jednou pro vždycky. Dochází mi, že mě někdo připravil o možnost dejchat,“ stojí v knize.

Obálka knihy Život a doba gaunera

Není proto divu, že už před osmnáctinami za sebou má dva pokusy o útěk za hranice (přes Polsko a Bulharsko), zkušenost s kriminálem i vlastní vozidlo Saab 96, které sám řídit nemůže. Protagonista příběhu si jednoduše uměl vydělat, pochopil, kam až jej může dostat krabička marlborek a jediný důvod, proč tak činil, byla touha dostat se na Západ.

Až se to jednou, po mnoha a mnoha zlotých vyměněných za marky, převezených do Polska a zpátky do Československa, povedlo. Patřil mezi těch málo šťastlivců, kterým se povedlo dostat na Západ přes Berlín.

A tak začal Němce krmit pro ně exotickým a luxusním pokrmem – prdelačkou, jejíž složení zahalil pod háv přísně tajného receptu. O pěti litrech krve, které si na ni objednával, raději pomlčel. A více již prozrazovat netřeba. Knize o 103 stranách by to mohlo uškodit.



Život a doba gaunera Hana Pachtová Pointa, 2019, 103 stran Hodnocení­: 70 %

Hana Pachtová čtenáři neříká, v jak úzkém vztahu s mužem, jehož život ve svém čtvrtém díle popisuje, byla. Není to však třeba, míru intimity dokazuje charakter vyprávění a jeho autenticita.

Autorka se dokázala do mysli hrdiny zcela ponořit a na povrch jako hloubkový potápěč vynést jen to nejryzejší, co utvářelo tohoto gaunera, kuchaře, veksláka, prodejce zbraní, generálního zástupce bulharských kasin pro západní Německo, milujícího a starajícího se manžela, bratra i syna.

Vyprávění skáče v čase, což zprvu působí poněkud chaoticky. Souvislosti přicházejí společně s listováním a to může být mnohdy matoucí. Za polovinou knihy však už čtenář do Života a doby gaunera zaplouvá bez problémů. Jako by ho Pachtová najednou dokázala nebo chtěla zvát do prostoru, který byl prozatím cizím uzavřen.

Dále hodnotit spisovatelčinu invenci by vzhledem k tomu, že jde vesměs o interpretovaný životní příběh, asi nebylo zcela na místě. Přesto je nezbytné vyjádřit obdiv nad jejími stylistickými schopnostmi, které charakterizuje snaha o střídmost, přímočarost a hlavně již zmiňovanou autenticitu.



A proč kniha nese podtitul Na klepadle? Děti vychované na sídlištích už možná tuší – právě tam se totiž spřádaly ty nejzásadnější plány. Ačkoliv jak sama Pachtová píše – tehdy nám blbost v hlavách duněla jako bouřka.