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Mikrofon v kalhotkách a šest háčků. Novinářka popsala pobyt v sektě guru Járy

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  10:57

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Reportérka a spisovatelka Valerie Fišrová pokřtila v knihkupectví Luxor svou knihu Zrzka vs. Guru Jára. (3. listopadu 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Ne každý úsměv nebo nabídka pomoci v životní krizi je myšlena upřímně. Reportérka CNN Prima News Valeria Fišrová v novince Zrzka vs. guru Jára popisuje rok strávený v jedné z nejnebezpečnějších českých sekt. Kniha vyšla v nakladatelství Universum. Křtu v pražském Paláci knih Luxor se účastnila společně s elitní kriminalistkou Jiřinou Hofmanovou.
Reportérka a spisovatelka Valerie Fišrová pokřtila v knihkupectví Luxor svou knihu Zrzka vs. Guru Jára. (3. listopadu 2026)
Reportérka a spisovatelka Valerie Fišrová pokřtila v knihkupectví Luxor svou knihu Zrzka vs. Guru Jára. Na snímku s kriminalistkou Jiřinou Hofmanovou. (3. listopadu 2026)
Reportérka a spisovatelka Valerie Fišrová pokřtila v knihkupectví Luxor svou knihu Zrzka vs. Guru Jára. (3. listopadu 2026)
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„Valeriinu knížku nemám dočtenou, protože si musím dát oraz. Musím chvilku počkat, abych zpracovala to, čeho jsem se dočetla,“ svěřila se Hofmanová, kmotra knihy s třicetiletou praxí v policejním vyšetřování. Mimo jiné se zabývala nejzávažnějšími případy znásilnění a ublížení na zdraví se sexuálním podtextem. „Je to psané i takovou češtinou, která je surová, a já si myslím, že současná doba je surová. Někdy je tedy možná dobré si tu knihu přečíst a uvědomit si, kde žijeme.“

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Fišrová se do sekty duchovního mistra Jaroslava Dobeše dostala v rámci investigativního novinářského projektu. „Tato kniha vychází z deníků, které jsem si psala v době, kdy jsem byla na nervy a uklidňovalo mě si ty situace popisovat,“ uvedla a dodala, že psaní samotné knihy byla nepříjemná, leč terapeutická zkušenost. „Měla jsem období, kdy jsem každé ráno zvracela. Nebylo mi z toho dobře,“ svěřila se.

Guru Jára byl v roce 2023 po téměř desetiletém trestním stíhání uvězněn na pět a půl roku za znásilnění šesti žen. Podle odhadů však mohl mít až 400 obětí. Fišrová si u sekty zakoupila kurzy a poté začala docházet také na lekce jógy, kde si na vlastní kůži zakusila manipulační techniky oddaných sektářek. „Řekly mi, že na základě počtu mých sexuálních partnerů mám šest energetických háčků,“ popsala Fišrová.

Energetické háčky byly v sektě vnímány jako problém, členky o nich mezi sebou vůbec nemluvily. „Guru Jára jich ženy zbavoval tak, že do nich pohlavně vnikl svým penisem,“ popsala.

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Podle Fišrové mnoho lidí nechápe, jak nebezpečné jsou manipulační techniky sekt. Spousta z nich viní samotné oběti za to, že se do takové situace vůbec dostaly, a říkají si, proč neodešly. Autorka přiznala, že zpočátku bylo učení gurua Járy zlehčováno i u ní doma, s partnerem z něj měli legraci.

„Manipulace sekt všeobecně, nejen u Járy, je tak pomalá a tíživá, že člověk si to ani neuvědomí. Na lekce jógy jsem chodila nějakých 6 měsíců. Na začátku jsem si říkala, proboha, co to je za blbosti,“ svěřila se. Když ale nastal čas informovat polici, nastaly pochyby. „Říkala jsem si, že ty ženy jsou na mě všechny moc hodné a mám pocit, že mi nedělají nic špatného.“

„Vždycky tam je to okolí a jestliže na vás působí delší dobu, vaše vnímání je pokroucené. I když víte, že tam jsou nějaké rizikové faktory, které by vás měly upozornit,“ vysvětlila Hofmanová. „Jak se více zamotáváte do té sítě, ztrácíte odstup. Ten odstup vám musí připomenout někdo další, ale tam nikdo další není, protože všichni se vás snaží v té síti udržet.“

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„Moje výhoda byla ta, že já jsem tam šla jako novinářka. Měla jsem mikrofon schovaný v kalhotkách, věděla jsem, co dělat, a ve chvíli, kdy jsem naprosto ‚zmagořila‘, přišel Kuba (partner – pozn. red.) a řekl, Valerie, prober se, postav se nohama na zem. Ale představte si, že vy nemáte doma Kubu, který vám toto řekne. A i to byl důvod, proč jsem tu knížku psala,“ řekla Fišrová. „Chtěla bych, aby lidé pochopili, že stát se členem sekty není jen o tom, že jsme slabší kus nebo naivní holka. Každý z nás se může stát členem sekty.“

„Já bych byla moc ráda, kdyby si to každý uvědomil, a pokusil se vcítit do oběti, co prožívá. A potom, když skutečně chceme, aby došlo k nějaké spravedlnosti, tak bych si moc přála, abychom měli vzdělané orgány činné v trestním řízení,“ přispěla Hofmanová. Příkladem by měl být zahraniční model. „Tam na setkání vyšetřovatelů, státních zástupců a soudců chodí oběti. A ty vykládají, co prožívaly. Nebo tam chodí pozůstalí po obětech,“ sdělila.

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