Kaiser jako Poslední kmotr. V mafiánské audioknize se opět ujal všech rolí

Audioverze slavného románu Kmotr amerického autora s italskými kořeny Maria Puza se v roce 2022 dočkala mimořádného přijetí. Oldřich Kaiser v různorodých rolích ze světa mafie exceloval a v desátém ročníku ankety Audiokniha roku si dílo v režii Michala Bureše vysloužilo tři prvenství – Absolutní vítěz, Interpret a Jednohlasá četba.
Na bestseller, kterého se prodalo přes deset tisíc kusů, nyní vydavatelství OneHotBook navazuje uvedením nahrávky Poslední kmotr. Tento román se stal Puzovým finálním dílem ze zločineckého prostředí.
Majiteli vydavatelství Martinovi Pilařovi se podařilo ke spolupráci opět přesvědčit jednoho z našich nejžádanějších herců, mimo jiné úřadujícího držitele Českého lva za hlavní mužskou roli ve filmu Zahradníkův rok. Režie se znovu ujal Michal Bureš a od 1. prosince již mohou posluchači výsledek poslouchat.
Generační obměna klanu
V centru dění tentokrát stojí don Domenico Clericuzio, který v šedesátých letech nechal vystřílet elitu konkurenčního klanu z Bronxu. Současně rozhodl, že pro špičky organizovaného zločinu v USA bude přínosnější zaměřit se na vrcholový management herního a filmového průmyslu. Pětadvacet let od strategického zasedání je zřejmé, že taktika v Las Vegas i v Hollywoodu mu vyšla.
Na prahu milénia však klan čeká generační obměna. Kdo pod Domenicovým patronátem udělá na dvoře pořádek? Bude to jeho vnuk Dante, nebo prasynovec Cross? Přebytečný bude muset z kola ven.
Oproti Kmotrovi přidává tento román vrstvy cynismu a vhled do světa hereckých hvězdiček, producentů a kasinových bossů – Puzo v něm ukazuje, že Hollywood je jen jiný typ mafie, s lepším líčením. Autor při psaní využil své vlastní zkušenosti ze spolupráce s filmovým průmyslem po úspěchu Kmotra.
Had ukrytý v trávě
„Vito Corleone i Domenico Clericuzio jsou oba dravci a mistři manipulace, ale každý má svůj vlastní odstín,“ porovnává mafiánské dony z obou děl Oldřich Kaiser.
„Vito je pro mě klidný majestátní lev, zatímco Domenico je jako jedovatý had ukrytý v trávě – stejně smrtící, ale méně okázalý predátor. Je to novější typ, postrádající vazbu na romantický mýtus italsko-americké mafie, který ztělesňuje Corleone,“ zamýšlí se herec, který hlavní osobnosti – stejně jako spoustě dalších postav - propůjčil svůj hlas.
Klíč k tomu vžít se do různých postav z románu podle Kaisera představuje domácí příprava: „Čtu nahlas, dělám si poznámky, kdy má být pauza nebo kdo to mluví a co o něm vím. Je to pro mě martyrium. Kdyby byl člověk mladší, možná by si to předem tak nestudoval, ale teď už si netroufám. Mikrofon je šílená potvora, která všechno odhalí.“
Dílo, které v literární podobě čítá 450 stran, přetavil interpret do sedmadvaceti hodin četby. Příběh s drsným tónem a silnými dialogy je plný politiky, loajality, zrady a nevyhnutelného násilí. Mario Puzo se jím s tímto tématem loučil, po jeho smrti v románech z mafiánského prostředí pod hlavičkou série Kmotr pokračoval Mark Winegardner.