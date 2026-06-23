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Všechny Kunderovy romány jsou konečně v češtině. Na pulty míří poslední Pomalost

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  9:36
Milan Kundera. Autor proslulého románu Žert (1967) v roce 1975 emigroval. Dnes...

Milan Kundera. Autor proslulého románu Žert (1967) v roce 1975 emigroval. Dnes jeho knihy patří mezi nejčastěji překládaná díla. | foto: ČTK

Zemřel Milan Kundera, český spisovatel světového rozměru. Bylo mu 94 let.
Hostem pořadu Rozstřel je překladatelka Anna Kareninová.
Milan Kundera v Paříži (2010)
Hostem pořadu Rozstřel je překladatelka Anna Kareninová.
25 fotografií
Brněnské nakladatelství Atlantis vydalo román Milana Kundery Pomalost, původně napsaný ve francouzštině. Všechny Kunderovy romány jsou tak již veřejnosti dostupné v češtině. Pomalost přeložila Anna Kareninová, stejně jako ostatní díla, která Kundera napsal během pobytu ve Francii. Na pulty knihkupců se dostane v několika příštích dnech.

Pomalost, v originále La lenteur, poprvé vyšla v polovině 90. let. Kniha je kratší než předešlé Kunderovy romány, na rozdíl od starších knih ji psal ve francouzštině. Filozofický román propojuje dvě časové roviny, 18. století a současnost. Rozvíjí úvahu o vztahu mezi rychlostí moderního života a schopností prožívat.

Kareninová je výhradní překladatelkou Kunderových francouzsky psaných knih. Když ji spisovatel prostřednictvím nakladatelství požádal o překlad, podle svých slov se zděsila. Kundera totiž dříve převody do češtiny nepovoloval.

Kunderovo dílo už bude brzy kompletně v češtině. Kareninová finalizuje Pomalost

„Dala jsem si podmínku, že přeložím kousek prvního románu a pošlu mu to. A kdyby moc trpěl, dál nepůjdeme. V překladech jsem vycházela z jeho češtiny a on nikdy neměl výhrady,“ řekla nedávno ČTK.

Už dříve také uvedla, že Kundera si přál postupovat u vydávání českých překladů svých čtyř francouzských románů proti proudu času. Slavnost bezvýznamnosti, vydaná francouzsky v roce 2014, je tak českým čtenářům k dispozici od roku 2020, Nevědění vyšlo v Atlantisu v roce 2021, Totožnost v roce 2024. Nyní překlady uzavřela Pomalost.

Nikdy jsme se neviděli, jen si volali, říká o Kunderovi jeho překladatelka Kareninová

Kundera patří k nejuznávanějším evropským romanopiscům druhé poloviny 20. století. Psal také eseje, divadelní hry a v počátcích své literární dráhy poezii. Narodil se v roce 1929 v Brně, v roce 1975 odešel do exilu, zemřel 11. července 2023 v Paříži.

V Brně sídlí Knihovna Milana Kundery, která spravuje část jeho osobního archivu a knih, které napsal i četl. Ostatky Kundery a jeho manželky Věry jsou od minulého týdne uložené v čestném kruhu na Ústředním hřbitově v Brně.

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