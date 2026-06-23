Všechny Kunderovy romány jsou konečně v češtině. Na pulty míří poslední Pomalost

Pomalost, v originále La lenteur, poprvé vyšla v polovině 90. let. Kniha je kratší než předešlé Kunderovy romány, na rozdíl od starších knih ji psal ve francouzštině. Filozofický román propojuje dvě časové roviny, 18. století a současnost. Rozvíjí úvahu o vztahu mezi rychlostí moderního života a schopností prožívat.
Kareninová je výhradní překladatelkou Kunderových francouzsky psaných knih. Když ji spisovatel prostřednictvím nakladatelství požádal o překlad, podle svých slov se zděsila. Kundera totiž dříve převody do češtiny nepovoloval.
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„Dala jsem si podmínku, že přeložím kousek prvního románu a pošlu mu to. A kdyby moc trpěl, dál nepůjdeme. V překladech jsem vycházela z jeho češtiny a on nikdy neměl výhrady,“ řekla nedávno ČTK.
Už dříve také uvedla, že Kundera si přál postupovat u vydávání českých překladů svých čtyř francouzských románů proti proudu času. Slavnost bezvýznamnosti, vydaná francouzsky v roce 2014, je tak českým čtenářům k dispozici od roku 2020, Nevědění vyšlo v Atlantisu v roce 2021, Totožnost v roce 2024. Nyní překlady uzavřela Pomalost.
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Kundera patří k nejuznávanějším evropským romanopiscům druhé poloviny 20. století. Psal také eseje, divadelní hry a v počátcích své literární dráhy poezii. Narodil se v roce 1929 v Brně, v roce 1975 odešel do exilu, zemřel 11. července 2023 v Paříži.
V Brně sídlí Knihovna Milana Kundery, která spravuje část jeho osobního archivu a knih, které napsal i četl. Ostatky Kundery a jeho manželky Věry jsou od minulého týdne uložené v čestném kruhu na Ústředním hřbitově v Brně.