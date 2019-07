Lajkovat nestačí. Lidé přispěli na vydání zážitků letušky i Slov z pekla

Nakladatelská online služba Pointa, která brzy oslaví první narozeniny, autorům nabízí možnost vydat si své knižní dítko s výrazně větším procentem ze zisku než v jiném nakladatelství. Pohybuje se to okolo dvaceti procent. Pomyslnou daní však je, že se musí o dost aktivněji zapojit do procesů příprav, než by tomu bylo v běžném nakladatelském domě.

Poté, co autor svou knihu na portálu zaregistruje a kalkulačka na základě vstupních údajů spočítá, kolik předběžně bude výroba stát, musí titulem zaujmout veřejnost. Své fanoušky, kolegy, rodinu, ale také další, zcela cizí literární nadšence ochotné přispět menším či větším finančním obnosem k realizaci jeho díla.

Ať už formou čistého sponzoringu, předobjednávkou dané knihy nebo zakoupením poukazu na večeři s autorem. Fantazii se meze nekladou. O tom, zdali se z daného projektu nakonec opravdu stane plnohodnotná kniha, rozhoduje jen zájem čtenářů. Nic jiného. Pokud se potřebné peníze nevyberou ve stanoveném termínu, míří zpátky k dárcům. Stejně jako v případě jiných crowdfundingových projektů.

Čtenáři rozhodují

A právě kvůli tomu se šéfka Pointy Veronika Mahdalová v začátcích pravidelně setkávala s otázkou, zdali nebudou vydávat jen brak, když o tom rozhodují čtenáři.

„Věřím, že si naši redaktoři dávají pozor na to, aby z výsledné knihy nevyšel žádný nesmysl. Navíc hlavní filozofií Pointy je, že ve finále čtenář je ten, kdo za knihu zaplatí, ať si o ní tedy rozhodne,“ popisuje.

Přesto už Mahdalová se svým týmem musela zakročit a sběr peněz pro jeden z nadějných knižních projektů zastavila. „Byly tam homofobní a rasistické poznámky, se kterými jsme se s kolegy s ohledem na náš etický kodex, nemohli ztotožnit. Teď už se na knihu vybírají peníze na jiném crowdfundingovém serveru,“ říká.

Na otázku, zdali byla Pointa v tuzemském knižním průmyslu, který je v mnoha ohledech uzavřeným prostorem, mile uvítána, odpovídá s pokrčenými rameny. „Stále existuje část knižní komunity, která se na nás dívá přes prsty. Doufám, že se to však začne měnit. Myslím, že už teď je za námi kus kvalitní práce a názory kritiků se zmírní. Trocha odmítání je přece v začátcích nových projektů běžná,“ komentuje.

Fakticky však nová nakladatelská platforma není osamocenou bárkou v rozbouřeném knižním moři. Pointa vznikla na popud vydavatelského domu Albatros Media, který se v poslední době snaží přicházet s novými digitálními literárními projekty. Nejnověji je to aplikace StoryMe, která nabízí příběhy na pokračování od populárních autorů i autorek.

Právě opora v české nakladatelské legendě nabízí Pointě velmi výhodnou pozici, kterou by si jinak musela zdlouhavě vydobývat. Kromě crowdfundingu, který zčásti nahrazuje peníze běžně vynaložené nakladatelem, totiž online platforma dokáže pro své autory vytendrovat i levnější tisk a širší distribuci.

Úspěch slaví zážitky letušky

V tuto chvíli je nejúspěšnějším titulem Pointy, která prozatím vydala dvanáct knih, autobiografická kniha Petry Jirglové Letuška z economy. Naopak finančně nejnáročnějším projektem byly nedávno vydané Komiksodějky, které oslavují české komiksové kreslířky a ilustrátorky.

Obálka knihy Slova z pekla

Úspěch zaznamenala také kniha Prosecco do žíly a čtenářský zájem se dá očekávat od knihy Slova z pekla, která vychází ze stejnojmenného instagramového účtu. Ten sdružuje největší prohřešky proti jazyku českému, jakými jsou slova meníčko, IQ tykve, lidičkové, kuřízek, pičifuk či prdopeč.

Podle Mahdalové je zájem o knihy, které vycházejí z obsahu účtů na sociálních sítích, kolísavý. Například projekt Terapie sdílením Josefíny Bakošové a Ester Geislerové však u čtenářů uspěl, stejně tak jako poezie instagramové básnířky Rupi Kaur.

„V případě tohoto typu knih je předpoklad úspěchu těžko odhadnutelný. Máme zkušenost s tím, že i velmi sledovaný instagramový účet nemusí být zárukou úspěchu. Měli jsme tu knihu podle básnického Instagramu touha_asi. Má přes sedmdesát tisíc sledujících a stejně se nepovedlo peníze vybrat. Lajk není to samé jako příspěvek. Kliknout prstem a dát někomu srdíčko nic nestojí, poslat peníze už ano. Taky hodně pomáhá, když autor knižní verzi doplní o nějakou nadstavbu. Obsah, který si na internetu ještě čtenáři nemohli přečíst,“ říká.

Zájem na sociálních sítích, tak automaticky neznamená úspěch v knižním světě. Pro propagaci knihy je však zcela stěžejní. Stejně tak jako patřičná péče profesionálních grafiků, redaktorů, korektorů a dalších, které Pointa sdružuje.

Neplatí tedy, že kniha vydaná nakladatelskou online platformou skončí na úrovni pochybných textů objevujících se na internetových literárních serverech. Navzdory hlasitému volání škarohlídů hlásajících, že je trh s tištěnými knihami u konce, to vypadá, že se situace má úplně jinak. O tištěné knihy stále zájem je. Jinak by Pointa nevznikla.