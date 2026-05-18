Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

RECENZE: Fascinující román Pohlednice zachycuje tragické osudy nejen jedné rodiny

Alena Slezáková
  11:15
Francouzská autorka Anne Berestová nazvala svou fascinující pětisetstránkovou knihu Pohlednice pravdivým románem. Napsala ji na základě vlastního života a osudů svých předků z matčiny strany, židovské rodiny Rabinovitchových pocházející z Ruska, odkud po říjnové revoluci emigrovali. Přes Lotyšsko a Palestinu a skončili ve Francii.

Obálka knihy Pohlednice od Anne Berest | foto: nakladatelství Prostor

Bohuželo to pro čtyři z pěti členů rodiny byl konec definitivní. Jejich životy vyhasly v Osvětimi, jen nejstarší dceři Myriam, Annině babičce, se podařilo uniknout.

V lednu 2003 přijde Annině matce Lélii anonymní pohlednice s obrázkem pařížské Opery Garnier, na níž jsou napsána čtyři jména: Léliiných prarodičů Ephraima a Emmy a jejich dětí Nóemie a Jacquese. Podpis žádný. Po šestnácti letech si Anne, v té době již známá spisovatelka, na pohlednici vzpomene a rozhodne se vypátrat její tajemství. Ona i Lélia se pustí do zkoumání rodinných památek, hovoří s vesničany, kteří Rabinovitchovi znali před válkou, pátrají v archivech i na úřadech a zvolna se noří, i s pomocí soukromé detektivní kanceláře, do historie nejen rodinné, ale i francouzské.

Pohlednice

90 %

Anna Berestová

překlad: Kateřina Vinšová

Prostor, 2026, 528 stran

Pravdivý příběh tak jednak odkrývá minulost, jednak líčí Anniny zkušenosti s nelehkým pátráním. Beletrizování obsahu autorce umožnilo zachytit i poměry v okupované Francii – silný odboj (do něhož se zapojí i Myriam) na jedné straně a nemravné praktiky vichistické policie, která se aktivně podílela na deportacích Židů do vyhlazovacícj táborů, na té druhé. A také přežívající latentní antisemitismus, s nímž se jako děti setkaly Lélia i Anne a nyní i šestiletá Annina dcerka, které jeden chlapeček sdělí, že „u nich doma Židy moc nemusejí“.

„Je neoddiskutovatelné, že se cosi opakuje. Ale co s tím?“ ptá se Anne Berestová, „dcera a vnučka přeživších“. Na to bohužel ani její skvěle napsaný román odpovědět nemůže. I když se tajemství pohlednice nakonec objasní.

Vstoupit do diskuse

Už nemusíme všechno vydržet a zvládat jako naše mámy, říká Tereza Ramba

Nejčtenější

Koller, Janda, Střihavka i Hejma se loučili s Oskarem Petrem. Zazněla píseň Zmrzlinář

David Koller a Petr Janda se potkali před posledním rozloučením s hudebníkem a...

Veřejnost a kolegové z branže se ve strašnickém krematoriu rozloučili s Oskarem Petrem. Hudebník a skladatel, který zemřel 29. dubna ve věku 73 let, je coby autor podepsán pod řadou rádiových hitů...

Vítězkou letošní Eurovize je bulharská zpěvačka Dara. Daniel Žižka skončil šestnáctý

Bulharská zpěvačka Dara vyhrála s písní Bangaranga 70. ročník Eurovision Song...

Nejvíce hlasů na 70. ročníku Eurovision Song Contest získalo Bulharsko. Zpěvačka Dara zaujala mezinárodní porotce i hlasující diváky skladbou Bangaranga. Český zpěvák Daniel Žižka obsadil šestnácté...

Daniel Žižka postoupil do finále Eurovize, uspěl s emotivní baladou Crossroads

Daniel Žižka se s písní "CROSSROADS" probojoval do druhého semifinále soutěže...

Zpěvák Daniel Žižka uspěl ve Vídni v druhém semifinálovém večeru 70. ročníku hudební soutěže Eurovision Song Contest se skladbu Crossroads. Zazpívá tak na finálovém večeru, který se bude konat v...

Vidět to v dětství, strachy neusnu. Čarodějův učeň poráží moderní horory

Z filmu Čarodějův učeň

Existují desítky filmů s názvem Čarodějův učeň, ale jenom jediný z nich si zaslouží, aby jej internetové vyhledávače stavěly na první místo – tedy pokud si umělá inteligence někdy osvojí vkus.

Zajtra už neprídem, vzkázal Labuda. Scenárista o těžkostech natáčení Vyprávěj

Premium
Scenárista Rudolf Merkner. Posadíme se v jeho barrandovské kanceláři a on...

Posadíme se v jeho barrandovské kanceláři a scenárista Rudolf Merkner začíná vyprávět. O tom, jak se z uvažovaného filmu ze vzpomínek na dětství stal nakonec úspěšný seriál rozvyprávěný na víc než...

RECENZE: Fascinující román Pohlednice zachycuje tragické osudy nejen jedné rodiny

Obálka knihy Pohlednice od Anne Berest

Francouzská autorka Anne Berestová nazvala svou fascinující pětisetstránkovou knihu Pohlednice pravdivým románem. Napsala ji na základě vlastního života a osudů svých předků z matčiny strany,...

18. května 2026  11:15

Michal Horáček vydává sbírku veršů. Doprovázejí ji fotografie Jana Šibíka

Michal Horáček

Spisovatel, textař a producent Michal Horáček vydal knihu veršů Pozemský prach a Boží dech. Soubor 40 písní a básní spojených s postavami z Bible doprovázejí fotografie Jana Šibíka.

18. května 2026  10:38

Mimořádná událost. Divadlo v Plzni uvede příští rok Fantoma opery

Záběr z derniéry legendárního nastudování muzikálového Fantoma Opery na...

Divadlo J. K. Tyla (DJKT) v Plzni získalo licenci na uvedení muzikálu Fantom Opery skladatele Andrewa Lloyda Webbera. Jeden z nejslavnějších muzikálových titulů světa uvede muzikálový soubor na Nové...

18. května 2026  10:08

GLOSA: Legendární Zakázané uvolnění Petra Kolečka pobaví i na Venuši

Anežka Rusevová v nastudování Kolečkova Zakázaného uvolnění ve Venuši ve...

Ledabyle otřené stoly, mastné chipsy v průhledném sáčku, blikající televize, hokejky, dresy a spoustu dalších hokejových rekvizit. Pražský kulturní prostor Venuše ve Švehlovce se proměnil na typickou...

18. května 2026

Asia Express 2026: Cestu po Asii nejlépe zvládla Jelýtka, Zrádci brali stříbro

Cestovatelskou reality show Asia Express vyhrála dvojice Jelýtka, tedy Vavřinec...

Česká verze celosvětově úspěšné reality show Asia Express má za sebou finále. Cestu s jedním dolarem na den přes Laos, Kambodžu a Thajsko nejlépe zvládla dvojice Jelýtka, tedy Vavřinec Hradilek a...

18. května 2026  7:32

Nejtěžší je bobřík věrnosti. Foglarův Strach nad Bobří řekou temně zachycuje okupaci

Premium
Obálka šestého knižního vydání Strachu nad Bobří řekou z roku 2022 s...

Z žádné jiné foglarovky není tolik zřejmé, jak moc Jaroslav Foglar lpěl na svém oddíle a na svých výchovných metodách. Jednotlivcům, společnosti i dějinám navzdory. Strach nad Bobří řekou je sice...

17. května 2026

GLOSÁŘ: První trumfy festivalu. Má vlast potěšila, Ohnivák okouzlil i bez tance

Dirigent Simon Rattle dirigoval na Pražském jaru 2026 Symfonický orchestr...

Letošní Pražské jaro vytáhlo první trumfy a vybralo si i první smůlu. Symfonický orchestr Českého rozhlasu zahrál Smetanovu Mou vlast, Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu přijel se Simonem...

17. května 2026

Menzelovi jsem chodil do hospody pro tatínka, vzpomíná karikaturista Barták

Premium
Karikaturista Miroslav Barták

Za to, že se Miroslav Barták (87) stal světově uznávaným karikaturistou, můžou mimo jiné lodní švábi. A pak taky jeho spolužák a kamarád režisér Jiří Menzel. V rozhovoru, který jsme vedli v jeho domě...

17. května 2026

GLOSA: Vše při starém načančaném. Eurovize je kýčovité divadlo, opájející se sebou samým

Premium
Britský interpret Look Mum No Computer při svém finálovém vystoupení na...

Jubilejní přehlídka křečovitých úsměvů, urputného mávání do kamer, bizarních kostýmů, přehrávaných gest, patosu a kýče je za námi. Sedmdesátý ročník Eurovize opět bohatě zasytil všechny milovníky „té...

17. května 2026

OBRAZEM: Momenty z Eurovize. Vítězství Bulharska, Čech ve finále, Lordi na scéně

Bulharská interpretka Dara při svém finále Eurovision Song Contest 2026 ve...

Jubilejní 70. ročník Eurovision Song Contest, který hostila rakouská Vídeň, zná svého vítěze. Prvenství si letos premiérově odváží Bulharsko díky zpěvačce Daře, jež mezi finálovou pětadvacítkou...

17. května 2026  9:52

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Přilepený banán, modlící se Hitler. Jak italský sochař provokoval svět

Papež Jan Pavel II. zasažený meteoritem skrze okno galerie v Basileji. Dílo...

Italský sochař Maurizio Cattelan (* 1960) vytvořil nejslavnější banán na světě. Ovoce přilepené na zeď galerie stříbrnou páskou nazval Komediant. Poté, co bylo dílo vydraženo v přepočtu za necelých...

17. května 2026  9:02

Vítězkou letošní Eurovize je bulharská zpěvačka Dara. Daniel Žižka skončil šestnáctý

Bulharská zpěvačka Dara vyhrála s písní Bangaranga 70. ročník Eurovision Song...

Nejvíce hlasů na 70. ročníku Eurovision Song Contest získalo Bulharsko. Zpěvačka Dara zaujala mezinárodní porotce i hlasující diváky skladbou Bangaranga. Český zpěvák Daniel Žižka obsadil šestnácté...

16. května 2026  20:45,  aktualizováno  17. 5. 1:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.