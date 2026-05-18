RECENZE: Fascinující román Pohlednice zachycuje tragické osudy nejen jedné rodiny
Bohuželo to pro čtyři z pěti členů rodiny byl konec definitivní. Jejich životy vyhasly v Osvětimi, jen nejstarší dceři Myriam, Annině babičce, se podařilo uniknout.
V lednu 2003 přijde Annině matce Lélii anonymní pohlednice s obrázkem pařížské Opery Garnier, na níž jsou napsána čtyři jména: Léliiných prarodičů Ephraima a Emmy a jejich dětí Nóemie a Jacquese. Podpis žádný. Po šestnácti letech si Anne, v té době již známá spisovatelka, na pohlednici vzpomene a rozhodne se vypátrat její tajemství. Ona i Lélia se pustí do zkoumání rodinných památek, hovoří s vesničany, kteří Rabinovitchovi znali před válkou, pátrají v archivech i na úřadech a zvolna se noří, i s pomocí soukromé detektivní kanceláře, do historie nejen rodinné, ale i francouzské.
Pohlednice
Anna Berestová
překlad: Kateřina Vinšová
Prostor, 2026, 528 stran
Pravdivý příběh tak jednak odkrývá minulost, jednak líčí Anniny zkušenosti s nelehkým pátráním. Beletrizování obsahu autorce umožnilo zachytit i poměry v okupované Francii – silný odboj (do něhož se zapojí i Myriam) na jedné straně a nemravné praktiky vichistické policie, která se aktivně podílela na deportacích Židů do vyhlazovacícj táborů, na té druhé. A také přežívající latentní antisemitismus, s nímž se jako děti setkaly Lélia i Anne a nyní i šestiletá Annina dcerka, které jeden chlapeček sdělí, že „u nich doma Židy moc nemusejí“.
„Je neoddiskutovatelné, že se cosi opakuje. Ale co s tím?“ ptá se Anne Berestová, „dcera a vnučka přeživších“. Na to bohužel ani její skvěle napsaný román odpovědět nemůže. I když se tajemství pohlednice nakonec objasní.
