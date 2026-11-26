Roubalův vražedný životopis převedl do audio formy režisér Ondřej Černý, který do děsivého počinu vložil i dramatickou hudbu z vlastní produkce se silnými odkazy na divoká devadesátá léta.
Audiokniha je pro dokreslení mrazivé atmosféry bohatě doplněná zvukovými efekty, jako jsou motory aut, sípání při škrcení, rozbíjení nábytku či chrochtání prasat.
|
Vytí vlků, moře a 19 hodin s upírem. Jan Hájek namluvil audioknihu Dracula
Pohádka o Roubalovi, který je kombinací dramatu a publicistiky a vznikla přímo pro audio zpracování. Pro větší autenticitu do něj vstupuje vypravěč, který dodává formátu dynamiku a pomáhá posluchači s orientací v ději. Této role se zhostil Zdeněk Hruška.
Posluchači se tak mohou těšit na hlavy osvědčených interpretů, jako je Igor Orozovič coby Roubalova pravá ruka Miroslav Slezák. Vrahova syna Martina uslyší v podání Aleše Petráše. Dále se mohou posluchači těšit na Jana Kolaříka, Petra Štěpána, Barborou Goldmannovou, Libora Hrušku, Vladimíra Hausera nebo Jana Grygara.
|
Když v padesáti udeří Alzheimer. Audiokniha Pořád jsem to já se 40% slevou
Téměř tříhodinovou Pohádku o Roubalovi vydává Audioteka ve vylepšeném produkčním zpracování, v němž platí, že co postava, to jiný interpret. Dostupná je již nyní na webu audioteka.cz