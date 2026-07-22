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RECENZE: Dvacet hvězdiček z deseti. Dobrodruh Kos napsal velký český román

  13:30

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Kovbojové na moři. Román Petra Kose líčí dobrodružství českého mořeplavce v Norsku a na Aljašce. | foto: Jan Krikava

Kovbojové na moři nejsou jen další námořní cestopis. Petru Kosovi se podařilo napsat skvělý román, v němž se proplétají příběhy starých emigrantů s hledáním sebe sama. „Kos má cit pro jazyk, který je drsný, prostý sentimentu a sebelítosti, ale který hladí po duši. Ryzí klenot,“ píše ve své recenzi historik a publicista Ladislav Kudrna.

„Pak jsou tyhle rána. Rána po noci na moři. Sám, a ta samota v noci na palubě je hlubší než ve dne. A dlouhá, nekonečná. Pevnina není vidět, dá se jen tušit a pak začne svítat. Napřed nepostřehnutelně, ale něco se mění.“

Stále si živě vybavuji, když jsem poprvé přečetl Bukowského. Jak jsem na posezení zhltnul Topolovu Sestru. Potěšení z Hakla a jeho nedostižné zachycení města mého srdce.

Čím je člověk starší, tím hůře nachází radost z nového. Dnes, kdy nás pohltil virtuální svět, temno sociálních sítí, apokalypsa AI (ten, kdo vyrostl na Terminátorovi z roku 84, netrpí iluzemi), jsem pokaždé štěstím bez sebe, když narazím na dobrou knihu. Byl jsem u vytržení z „konce“ Juliana Barnese stejně jako z „klimatické lásky“ Josefa Pánka.

Naposledy jsem čirou radost ze čtení zažil u prvotiny Petra Kose Kovbojové na moři.

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Témata: Kultura, moře, román, Argo

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