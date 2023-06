RECENZE: Rocker, ten tekutý chleba má. A konzumuje ho Na plný koule

Spisovatelka Petra Klabouchová na sebe v nedávné době upozornila pochmurnou detektivkou Prameny Vltavy z roku 2021 nebo letos vydaným zdrcujícím svědectvím o nelidské tyranii, které zažívaly politické vězeňkyně v padesátých letech.

Knížka Na plný koule je ze zcela jiného ranku. Autorka v ní líčí mnohdy opravdu neuvěřitelné historky, které zažila coby manažerka glam rockových kapel S.E.X. Department, Hollywood Vampires a Rock N Roll Army, v jejichž čele stojí Kapitán, takto její partner Marco Mendess, rodák z italského Caorle a rocker tělem i duší.

Rockově úderným stylem, plným břitkého humoru a ironie pojala Klabouchová i své vyprávění, které pojala formou krátkých, nápaditě vypointovaných kapitol, prostřednictvím nichž se dostaneme do rozpáleného Texasu, do Hollywoodu, zakusíme střet dětsky naivních rockových duší s brněnskou MHD nebo se o střelenou, věčně v rauši, opici nebo kocovině se zmítající bandu zmalovaných a natupírovaných individuí budeme třást strachy v Chorvatsku po zadržení tamními úřady kvůli marihuaně.

Petra Klabouchová musí být podle všeho svatá žena, když to všechno, co barvitě a nesmírně čtivě vylíčila na stránkách knihy, se svým Kapitánem prožila a nezbláznila se z toho. Možná skutečně platí mantra všech „pařmenů“, že opilému se nikdy nic nestane. Možná je dobře, že Kapitán a spol. jsou během všech svých eskapádách permanentně našrot, jinak by to nejspíš neměli šanci přežít.

Na plný koule je čtení pro insidery. Pro pochopení všech souvislostí je dobré se orientovat v glam metalové scéně 80. let, semknuté kolem bulváru Sunset Strip. Znát jména jako Ratt, Warrant, Poison, Mötley Crüe či Kiss. Mít povědomost o tom, proč je pro Kapitána a jeho druhy tak důležité zahrát si v klubu Whiskey A Go Go.

Petra Klabouchová pochopitelně všechny tyto reálie zná, orientuje se i v dalších, podstatně tvrdších odnožích rockové a metalové hudby – na jednom místě zmiňuje norské blackmetalové skupiny Burzum a Mayhem, přičemž je na místě upozornit na jednu nepřesnost. Zesnulý vokalista Mayhem Per Yngve Ohlin vystupoval pod uměleckým jménem Dead, nikoliv Death, jak píše autorka.

Ale to je celkem nepodstatná drobnost, jinak je Na plný koule, knížkou kterou není problém slupnout na posezení. Vražte ji do ruky nebezpečně se nudícímu rockerovi a máte od něj na nějakou chvíli zaručeně pokoj.