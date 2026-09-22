Jak poznat dítě, které doma zažívá ponižování, manipulaci nebo jiné formy skrytého násilí, když jeho rodina navenek působí bezproblémově? A co může udělat člověk, který není psychologem ani sociálním pracovníkem, ale s dítětem se pravidelně setkává? Právě na tyto otázky se zaměřuje nový e-book spisovatelky Petry Dvořákové Možná vám tu lítá vrána.
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„Je to smutné, ale nejvíc mě překvapila právě shoda odborníků, jak obtížné je těmto dětem pomoct z jejich strany. Rodiče, jako je matka mých hlavních hrdinek, si velice dobře hlídají, aby děti nepřišly do kontaktu s někým, kdo by mohl celé jejich domácí peklo rozkrýt,“ říká Dvořáková. Právě proto se podle ní takové děti dostanou k odborníkům jen málokdy.
Právě proto mohou sehrát důležitou roli lidé z jejich běžného okolí. „Jedinou cestou pomoci jsou vlastně laici – třeba vedoucí kroužků, trenéři, knihovníci. Narcistní rodiče je nevnímají tak ohrožující jako třeba psychologa nebo učitele,“ vysvětluje spisovatelka. Těmto lidem ale podle ní často chybí odborné zázemí a informace, jak v podobné situaci postupovat.
„I proto jsem vytvořila e-book Možná vám tu lítá vrána. Má dát nejen jim, ale i široké veřejnosti alespoň základní doporučení, jak s těmito dětmi v rámci laických možností pracovat,“ dodává česká autorka, která si k práci na e-booku přizvala psychology, pedagožku, právničku a sociální pracovnici.
Od Vran k Ranám
Téma vychází z Dvořákové vlastní literární tvorby. V novele Vrány z roku 2020 popsala příběh dvanáctileté Báry, která vyrůstá s narcistickým rodičem a v rodině má roli černé ovce. Po vydání knihy se autorce začali ozývat čtenáři, kteří v ní poznávali vlastní zkušenost.
„Těch reakcí v Česku i v zahraničí bylo tolik, že je dneska nespočítám,“ říká Dvořáková. Na autogramiádách za ní přicházeli i mladí lidé se slovy: „Já jsem ta Vrána, můj život je podobný, jako byl Bářin.“
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Na Vrány 21. září naváže novela Rány. Tentokrát Dvořáková obrací pozornost k Bářině starší sestře Katce, protežovanému dítěti, které se na první pohled zdá být šťastné.
„Matka ji protežuje, miluje, dává za příklad, je vzornou holčičkou. Zdánlivě se tedy Katka má dobře. Jenže zkuste si představit, že musíte pořád držet tu dokonalost. Být pořád ‚ta správná‘,“ popisuje autorka. Katka podle ní žije s vědomím, že jakmile selže, může o rodičovskou přízeň přijít. „To je vlastně život v permanentním napětí a stresu,“ dodává Dvořáková.
Právě reakce na Vrány ji přivedly nejen k pokračování, ale také k otázce, zda lze dětem v podobných rodinách reálně pomoci. Čtenáři se jí totiž opakovaně ptali, proč pro Báru nenašla cestu ven.