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RECENZE: Díky za každou novou ránu. Petra Dvořáková se vrací do rodinného pekla

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Spisovatelka Petra Dvořáková napsala pokračování úspěšné novely Vrány. Rány vyjdou na sklonku září a doprovodí je i e-book. (14. září 2026) | foto: Věra Marčíková/Host/koláž generována v AI

Rány a Vrány – jak se to rýmuje? Náramně! Jde o dvě drobné prózy, novely, co spolu souvisejí. A nejen přes autorku, Petru Dvořákovou (1977), jednu z nejpopulárnějších českých spisovatelek poslední dekády – taky přes téma obou příběhů. A tím je mlčení. Manipulativní mlčení, krutá přetvářka uprostřed rodiny. Zákulisní tlaky a pohyby, které stavějí druhé do nezáviděníhodné role – do role oběti. Co víc, tou obětí jsou děti, vlastní potomstvo.

Ve Vránách, vydaných před šesti lety, rozepsala Dvořáková příběh puberťačky, co má doma komorní peklo: regresivní, psychicky nátlakovou matku, v jejímž stínu se rozvíjí ovšem možná ještě něco horšího – sexuální predátorství otce.

Dvořáková většinou jede na půl plynu. Podobně jako svého času Michal Viewegh. Prostě ví, že to stačí.

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