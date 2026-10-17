Rány a Vrány – jak se to rýmuje? Náramně! Jde o dvě drobné prózy, novely, co spolu souvisejí. A nejen přes autorku, Petru Dvořákovou (1977), jednu z nejpopulárnějších českých spisovatelek poslední dekády – taky přes téma obou příběhů. A tím je mlčení. Manipulativní mlčení, krutá přetvářka uprostřed rodiny. Zákulisní tlaky a pohyby, které stavějí druhé do nezáviděníhodné role – do role oběti. Co víc, tou obětí jsou děti, vlastní potomstvo.
Ve Vránách, vydaných před šesti lety, rozepsala Dvořáková příběh puberťačky, co má doma komorní peklo: regresivní, psychicky nátlakovou matku, v jejímž stínu se rozvíjí ovšem možná ještě něco horšího – sexuální predátorství otce.
Dvořáková většinou jede na půl plynu. Podobně jako svého času Michal Viewegh. Prostě ví, že to stačí.