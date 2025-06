Jak dlouho jste knihu psala?

Dlouho, začala jsem někdy na podzim 2022 a kniha i audiokniha vyšly až letos. Hodně jsem přepisovala a s psaním jsem se dost trápila.

Proč?

Některé věci jsem podcenila. Často píšu v ich-formě v přítomném čase, ale v tomto případě to byla past, protože mě jazyk nepustil do minulosti a vzpomínek, tak jsem text přepsala. Ale naběhla jsem si i v jiných věcech, třeba mi nedošlo, že když jsou sestry v klášteře stejně oblečené a také se snaží chovat stejně, bude se to v textu špatně odlišovat a popisovat. Bylo toho prostě víc.