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Vlakař
Petr Študent situoval svou knihu do prostředí pro naprostou většinu lidí zcela neznámého - její hrdina Adolf Klein pracuje jako úředník vlakové pošty. Svou prací je plně pohlcen, miluje ji stejně jakou svou rodinu – manželku a tři děti. Bohužel žije v těžké době, román se odehrává v letech 1938 až 1945.
Klein je brněnský Němec, jeho žena Češka. Oba jejich synové podlehnou nacistické ideologii a skončí na bojištích světové války, dcera studentka se naopak pod vlivem lásky ke komunistickému spolužákovi zapojí do českého odboje, což jí vynese vězení.
Vlakař
autor: Petr Študent
nakladatelství: MOBA
počet stran: 376
A Klein (ono už jen jmenovat se Adolf znamená, že se občas stane terčem svých českých kolegů)? Snaží se žít slušně, neztratit tvář, nácky nenávidí, přesto ho okolnosti donutí vstoupit do nacistické strany. A jiné okolnosti ho zase přivedou k pomoci odbojářům a posléze do koncentračního tábora. O jeho dalším osudu už autor píše nový román.
Vlakař je místy až detailně popisný, třeba při líčení práce vlakové pošty, místy se čte jako napínavá detektivka. A vyvolává otázky o smyslu loajality, síle přátelství a lásky – kam až může člověk zajít, aby v příšerných podmínkách chránil sebe i své blízké?
A jak se z něj nakonec stane nenápadný hrdina? Každý si může odpovědět sám. Jak řekl autor v jednom rozhovoru: Klein „je obyčejný člověk, kterého události dokonale semlely. Nehledám spravedlnost a nezjišťuji, kdo za co může.“
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Anna, cesta ze Sudet
„Obyčejnými lidmi“ jsou i postavy románu Jitky Blažkové, jen je místo hnědé semílá rudá totalita. Je po válce. Mladičká Anna Lesná dospívá, touží po studiu na gymnáziu, ale je tu problém. Pochází ze smíšené rodiny, otec je Čech, matka Němka, jejíž prakticky všichni příbuzní byli odsunuti do Německa.
To potkalo i Ernsta, Anninu první lásku. Na studia může dívka zapomenout, učí se v karlovarské porcelánce na modelářku. A doba se prudce mění, přichází únorový převrat. Annu politika příliš nezajímá, přesto se jí to, co následující léta přinášejí, dotýká: kolektivizace, povinné brigády, povinná účast v prvomájových průvodech, politické procesy s rozsudky smrti… Řekněme hned, že Anna si svou cestu vybojuje.
Anna, cesta ze Sudet
autorka: Jitka Blažková
nakladatelství: MOBA
počet stran: 352
Podaří se jí studovat, byť ne vysněné gymnázium, potká novou lásku, mladého medika Václava, za kterého se provdá a její štěstí kalí jen marná touha po dítěti. Spolu s jejími osudy sledujeme i příběhy jejích přátel, především Václavovy sestry Lídy, jejíž milý byl odsouzen a teď dře v komunistických lágrech a Lída o něm nemá prakticky žádné zprávy.
Kromě samotného děje je na románu nesmírně sympatický i smysl Jitky Blažkové pro ironii. Nezapomenutelná je například scéna s obrovskou Stalinovou sádrovou hlavou, kvůli které je nutné vybourat část zdi, aby bylo možné dostat ji z dílny ven.
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Své vyprávění autorka tu tam proloží citáty z dobového tisku, nad kterými pamětníky mrazí a ti mladší by asi nevěřícně kroutili hlavou. A pro ilustraci zmíněné ironie sice delší, ale výmluvný citát: „Útržky projevů mě nenechávají na pochybách, že máme se Sovětským svazem zůstat na věčné časy, máme dát republice více práce, protože budeme-li budovat vlast, posílíme mír. Rovněž je důležitá spolupráce proletariátu, jak se teď dělníci běžně nazývají, a rolníků, pro něž zatím speciální název není.“
Zkrátka: tahle knížka se povedla.
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