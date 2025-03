Jsme skutečně svobodní? Máte-li správné názory, daří se vám dnes líp, líčí spisovatel

Máte s umělou inteligencí skutečně problém?

Pro spisovatele je už sám internet a mobil obrovský problém, protože tím, jak je všude možné se s kýmkoliv spojit a cokoliv zjistit, odpadá cesta hledání, pouť, jež je základem každého příběhu. Už od Eposu o Gilgamešovi jsou všechny příběhy o cestě, která může být jak fyzická, tak duchovní. Ideální, když se propojí.

A tohle dnes nevidíte?

Ne, a řeším to tím, že buďto píšu příběhy z minulosti, což je ale vždycky jenom kulisa, protože lidské dějiny se opakují pořád dokola. Takže to, co řeší moji hrdinové v minulosti, řešíme i my v současnosti. Nebo například svůj román Nulorožec jsem sice zasadil do současnosti, ale šlo o paralelní vesmír, kde nejsou internet ani mobily. Ty šíleným způsobem změnily naše životy. Dřív například slovo platilo. Když jste řekli, že někde budete, byli jste tam. Dneska můžete jednou zprávou všechno změnit na poslední chvíli. Jezdím městskou dopravou, kde dřív všichni četli. Dneska jsem jediný, kdo drží knížku, a všichni ostatní mají mobily. Nevolají ani nečtou zpravodajství, většinou jen sledují co tři sekundy jiné video. Mě to dost děsí.