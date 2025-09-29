„Netušil jsem, jaký ohlas to vyvolá. Čtenáři si první díl kupovali ve velkém a psali mi, že jim příběhy otevřely oči i postel. Mnozí díky nim našli odvahu splnit si svůj erotický sen,“ říká autor projektu Soukup.
Začalo to přitom nevinně. „Kamarádka mi do zprávy popsala svůj nejkrásnější milostný zážitek a zrodil se nápad udělat knihu plnou skutečných erotických příběhů,“ vzpomíná.
Miluju porno, otevřelo mi fantazii, říká sběratel erotických příběhů Soukup
První díl vyšel v roce 2022, druhý o rok později. Čtenáři si pak psali o další pokračování – a autor měl z čeho vybírat. Přišlo mu přes 120 příběhů z celé republiky: od studentek po důchodce, od heterosexuálních párů po LGBT autory. Do knihy se nakonec dostalo čtyřicet nejlepších.
„Ženy bývají sdílnější, ale přibývá i mužů. A všichni píšou naplno, bez zábran,“ dodává Soukup. Nechybí ani několik pokračování povídek z předchozích dílů.
Autor zaslané texty upravuje jen minimálně, aby neztratily svou autenticitu. „Když jsme je začali s korektorkou víc upravovat, zjistili jsme, že mizí emoce, kterou potřebujeme. Největší sílu má prostě obyčejná lidská interpretace. Kdyby to třeba dostal do rukou Viewegh nebo Soukupová, možná by to mělo větší grády, ale zároveň by se vytratilo kouzlo výpovědí,“ vysvětluje.
Názvy některých povídek mluví samy za sebe: Odřený kolena, Nudapláž, První noc v jejím bytě, Američan, Spoutaná na hotelovém pokoji…
Kniha měla dva křty. Tajný, určený jen pro autory a jejich blízké, a pak veřejný, který se uskutečnil v sobotu v Malostranské besedě v Praze v rámci Soukupova stand-upu.
Současně autor pokřtil také erotické taneční album s názvem Ich bin Fetisch, které natočil se svým spolupracovníkem Denisem Sovou. Obsahuje pět skladeb plných erotické atmosféry a energie, v několika z nich hostuje zpěvačka Anna Callhouse.