Odřený kolena, Spoutaná v hotelovém pokoji. Vychází třetí díl Erotických příběhů

Autor:
  8:00
Básník, textař a stand-up komik Petr Soukup se stal sběratelem erotických příběhů Čechů. Vydal už dva soubory milostných zážitků, které mu lidé posílají napříč republikou bez ohledu na věk či sexuální orientaci. Původně si chtěl dát delší pauzu, ale obrovský zájem čtenářů ho přiměl vydat třetí díl fenoménu Erotické příběhy, které se staly.
Petr Soukup vydává třetí díl série Erotické příběhy, které se staly.

Petr Soukup vydává třetí díl série Erotické příběhy, které se staly. | foto: archiv Petra Soukupa

Petr Soukup
EP Ich bin Fetisch natočil Petr Soukup se svým spolupracovníkem Denisem Sovou.
Petr Soukup vydává třetí díl série Erotické příběhy, které se staly.
Petr Soukup vydává třetí díl série Erotické příběhy, které se staly.
17 fotografií

„Netušil jsem, jaký ohlas to vyvolá. Čtenáři si první díl kupovali ve velkém a psali mi, že jim příběhy otevřely oči i postel. Mnozí díky nim našli odvahu splnit si svůj erotický sen,“ říká autor projektu Soukup.

Začalo to přitom nevinně. „Kamarádka mi do zprávy popsala svůj nejkrásnější milostný zážitek a zrodil se nápad udělat knihu plnou skutečných erotických příběhů,“ vzpomíná.

Miluju porno, otevřelo mi fantazii, říká sběratel erotických příběhů Soukup

První díl vyšel v roce 2022, druhý o rok později. Čtenáři si pak psali o další pokračování – a autor měl z čeho vybírat. Přišlo mu přes 120 příběhů z celé republiky: od studentek po důchodce, od heterosexuálních párů po LGBT autory. Do knihy se nakonec dostalo čtyřicet nejlepších.

„Ženy bývají sdílnější, ale přibývá i mužů. A všichni píšou naplno, bez zábran,“ dodává Soukup. Nechybí ani několik pokračování povídek z předchozích dílů.

Autor zaslané texty upravuje jen minimálně, aby neztratily svou autenticitu. „Když jsme je začali s korektorkou víc upravovat, zjistili jsme, že mizí emoce, kterou potřebujeme. Největší sílu má prostě obyčejná lidská interpretace. Kdyby to třeba dostal do rukou Viewegh nebo Soukupová, možná by to mělo větší grády, ale zároveň by se vytratilo kouzlo výpovědí,“ vysvětluje.

Petr Soukup vydává třetí díl série Erotické příběhy, které se staly.
Petr Soukup
EP Ich bin Fetisch natočil Petr Soukup se svým spolupracovníkem Denisem Sovou.
Petr Soukup vydává třetí díl série Erotické příběhy, které se staly.
17 fotografií

Názvy některých povídek mluví samy za sebe: Odřený kolena, Nudapláž, První noc v jejím bytě, Američan, Spoutaná na hotelovém pokoji…

Kniha měla dva křty. Tajný, určený jen pro autory a jejich blízké, a pak veřejný, který se uskutečnil v sobotu v Malostranské besedě v Praze v rámci Soukupova stand-upu.

Současně autor pokřtil také erotické taneční album s názvem Ich bin Fetisch, které natočil se svým spolupracovníkem Denisem Sovou. Obsahuje pět skladeb plných erotické atmosféry a energie, v několika z nich hostuje zpěvačka Anna Callhouse.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

Nejčtenější

Zemřela herečka Claudia Cardinalová, „božská divoška“ italské kinematografie

Zemřela známá italská herečka Claudia Cardinalová. Bylo jí 87 let. Společně s Ginou Lollobrigidou či Sophií Lorenovou patřila k nejznámějším ženským tvářím italské poválečné kinematografie.

Ležel nahý na posteli, já dělala, že nic nevidím, popisuje Hollandová obtěžování

Vysíláme

Agnieszka Hollandová se v novém filmu Franz ponořila do Kafkovy duše. Neskládá však klasický životopis, ale kaleidoskop z fragmentů snů a dopisů, který vrací Kafku zpátky do Prahy i současnosti. V...

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2 a kdo vypadnul

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...

Film roku? Obraz dneška? Akční drama s DiCapriem zatím sklízí jen samou chválu

Jedna bitva za druhou, tak se jmenuje očekávaný film režiséra Paula Thomase Andersona s Leonardem DiCapriem v hlavní roli. Kritici předních britských a amerických webů jsou zatím ze snímku, který...

Bunkr pro miliardáře. Seriál Netflixu aspiruje na hit podzimu

S osmidílnou sérií Bunkr pro miliardáře se Netflix trefil do černého. Příběh členů miliardářských rodin se odehrává v klaustrofobním prostředí luxusního krytu. Na špičce sledovanosti vystřídal...

Odřený kolena, Spoutaná v hotelovém pokoji. Vychází třetí díl Erotických příběhů

Básník, textař a stand-up komik Petr Soukup se stal sběratelem erotických příběhů Čechů. Vydal už dva soubory milostných zážitků, které mu lidé posílají napříč republikou bez ohledu na věk či...

29. září 2025

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2 a kdo vypadnul

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...

28. září 2025  22:01

S manželovou smrtí jsem se nesrovnala, pořád si s ním povídám, vypráví Kolářová

Premium

Daniela Kolářová měla štěstí na herecké partnery i na filmy, jež patří k tomu nejlepšímu, co v české kinematografii vzniklo. Profese a její vlastní rodina byly také tím, co jí vykompenzovalo neveselé...

28. září 2025

Režisér Strach dostal od papeže rytířský titul za šíření víry ve svých pohádkách

Tvůrce populárních pohádek Jiří Strach obdržel od papeže Lva XIV. rytířský Řád svatého Silvestra za šíření víry. Ocenění si Strach převzal při příležitosti Svatováclavské pouti do Staré Boleslavi....

28. září 2025  17:37

GLOSA: Přirozený melodik a hitmaker Jaroslav Uhlíř nemá o praktickém životě páru

Premium

Rozhlasový redaktor, moderátor a v neposlední řadě kronikář Divadla Járy Cimrmana Tomáš Maleček pořídil obsáhlý bilanční rozhovor se skladatelem Jaroslavem Uhlířem. Výsledkem je životopisná kniha Už...

28. září 2025

Seriál Monyová o brněnské spisovatelce má hlavní cenu festivalu Serial Killer

Nejlepším televizním seriálem střední a východní Evropy se na festivalu Serial Killer v Brně stal český seriál Monyová z produkce Oneplay o brněnské spisovatelce Simoně Monyové. Získal cenu Primetime...

28. září 2025  11:04

GLOSA: Pátý element a Leon, dvojitý návrat jedné promarněné naděje

Magická hlubina, Brutální Nikita, Leon a Pátý element. To jsou tituly, které během jediné dekády na přelomu 80. a 90. let proslavily jméno Luca Bessona. Francouzský tvůrce, pokládaný za jednoho ze...

28. září 2025  9:30

Ty vole, to nedáš! směje se Nohavica finské verzi své písně z alba Tři čuníci

Písničkář Jaromír Nohavica se u Honzy Dědka rozpovídal o cizojazyčných verzích svých největších hitů. „Pusťte si Lachtany! Lachtani finsky, ty vole, to nedáš!“

28. září 2025

RECENZE: Mozart na psychiatrii. Idomeneo bloudí na cestě do hlubin mozku

Opera Národního divadla zahájila sezonu premiér Mozartovým Idomeneem. A opět pozvala katalánského režiséra Calixta Bieita, jehož nedávná inscenace Janáčkovy Její pastorkyně jednostranně akcentovala...

27. září 2025

TELEVIZIONÁŘ: Do Meryl Streepové se dá zamilovat i posmrtně v záhrobí

Při pohledu na televizní program nedělního večera se jedna věc jeví naprosto jasně: kterákoli volba je pořád lepší než předvolební Superdebata. Dokonce i málo známá záhrobní romantická komedie Chraň...

27. září 2025  13:30

Čisté strašení nám moc nejde. Změní tradici českého hororu Uzel zla?

Premium

Bojíme se ještě vůbec? Tak zní otázka, na kterou hledali odpověď tvůrci českého hororu Uzel zla, mířícího do kin. Ovšem také by se mohli ptát, jestli jsme se právě u domácích pokusů o filmové...

27. září 2025

Skupina Harlej k oslavám 30 let vyráží na turné, vydá také kompilační alba

Rocková skupina Harlej k 30. výročí existence přichystala dvě kompilační alba, novou verzi své písně Tak jdem dál a výroční turné. To začne 4. října v Liberci a vyvrcholí koncertem v pražském O2...

27. září 2025  8:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.