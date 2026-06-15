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Od jehovistů odešel v 21 letech. Matka mě poslala na kárný výbor, říká spisovatel

Elen Černá
Vysíláme   10:00
Vyrůstal v rodině Svědků Jehovových, dnes působí u Soudního dvora EU v Lucemburku a píše romány. Petr Opršal v pořadu Rozstřel na iDNES.cz promluvil nejen o své dystopické knize Běsná zem, ale i o vystoupení z církve, paralelách mezi válkou v Jugoslávii a na Ukrajině nebo o životě v mezinárodní rodině.

Rozstřel

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Jeho nejnovější kniha Běsná zem vykresluje ponurou budoucnost, v níž se hroutí státy a moc přebírají nadnárodní korporace. Podle spisovatele, právníka a lingvisty Petra Opršala ale nejde o žádné tajné informace z evropských institucí. Spíš o obavy, které dnes sdílí mnoho lidí.

„Vidíme, že některá pravidla, na kterých byl svět postavený, přestávají být pevná. Válka už není nepředstavitelná věc, ale znovu se stává nástrojem řešení konfliktů. To v lidech vyvolává nejistotu,“ říká autor.

Korporace místo států?

V románu popisuje svět po kolapsu státních struktur, kde hlavní slovo získávají ekonomičtí giganti. Inspiraci přitom nehledal v konkrétní kauze, ale ve vývoji, který podle něj pozorujeme už dnes.

„Silní hráči mají vliv na veřejné mínění i legislativu. V knize jsem ten trend pouze posunul dál a představil si, co by se stalo, kdyby stát přestal fungovat,“ vysvětluje.

Právě zkušenost z evropského prostředí mu podle vlastních slov umožňuje sledovat, jak složitě se dnes střetávají ekonomické zájmy, právo a politika.

Hostem pořadu Rozstřel je spisovatel, právník a lingvista Petr Opršal.
Hostem pořadu Rozstřel je spisovatel, právník a lingvista Petr Opršal.
Hostem pořadu Rozstřel je spisovatel, právník a lingvista Petr Opršal.
Hostem pořadu Rozstřel je spisovatel, právník a lingvista Petr Opršal.
10 fotografií

Velkou část rozhovoru věnoval Opršal válce na Ukrajině. Konflikt podle něj v mnohém připomíná válku mezi Srbskem a Chorvatskem v 90. letech, ke které má osobní vztah i díky své chorvatské manželce. Podobnost vidí především v tom, že proti sobě stojí národy s blízkým jazykem, kulturou a společnou historií.

„Stejně jako se část Srbů vnímala jako jakýsi velký bratr okolních národů, vidím podobný spasitelský pohled i u Ruska vůči svým sousedům,“ míní. Právě proto by podle Opršala Rusku prospěla hluboká katarze. „Německo si prošlo dvěma porážkami, dnes je demokratickým státem. Něco podobného by pomohlo i Rusku – být jen normálním sousedem a nemít tu nutkavou touhu neustále šířit svůj vliv.“

Podle hosta Rozstřelu by Evropa měla výrazněji posilovat vlastní obranné kapacity. Skepticky se naopak dívá na současnou roli Spojených států a upozorňuje, že budoucí bezpečnost kontinentu bude stále více záviset na samotných evropských zemích.

Maminka na mě poslala výbor

V rozhovoru mluvil Petr Opršal otevřeně i o svém odchodu od Svědků Jehovových. Popsal jak své dospívání v náboženské komunitě, tak i dlouhou cestu z náboženského společenství ven.

Pochybnosti se u něj objevily už kolem dvanáctého roku života. Na rozdíl od svých sester, které odešly z ryze osobních důvodů, se on snažil najít argumenty přímo v náboženských textech.

„Vzal jsem si Bibli, hebrejské i řecké texty a chtěl jsem si ověřit, jestli Svědci mají ve svých tvrzeních pravdu. Čím víc jsem studoval, tím víc jsem byl přesvědčený, že nemají,“ vzpomíná. Jeho vlastní matka ho poslala před kárný výbor. „Tři schůzky jsem měl. Věřil jsem, že když to řeknu tak jasně, pochopí to. Nepochopil nic.“

Definitivně odešel kolem svých jednadvaceti let. Na rozdíl od mnoha jiných odpadlíků se ale s matkou dodnes stýká. „Když se narodilo vnouče, láska převážila. Jen se nebavíme o náboženství.“

Po odchodu od Svědků Jehovových duchovní život nezavrhl. Formálně je členem Českobratrská církev evangelická, ale postupně dospěl k mnohem otevřenějšímu pohledu na víru.

„Je jedno, jestli člověk vejde do katolického nebo evangelického kostela. Důležitý je osobní vztah k víře a k Bohu. Nemá smysl ostatním vnucovat, že právě naše cesta je jediná správná,“ říká.

Stejný přístup se snaží předávat i svým dětem, které vyrůstají v multikulturním prostředí Lucemburska vedle spolužáků z různých zemí a náboženství.

Jak vnímá Petr Opršal možný vstup Ukrajiny do EU a NATO? Co mu na české mentalitě došlo až v zahraničí? A jak ovlivňuje jeho práci masivní nástup AI? I na to odpovídal v Rozstřelu.

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