Rád bych na úvod řekl, že při četbě vašeho knižního dialogu jsem zažíval pocity podobné těm, které mě provázely, když jsem se před lety nořil do Chrámu i tvrze od Pavla Eisnera.
Martin Hilský: Mám obrovskou radost z toho, že to říkáte. Je to krásná kniha s krásným názvem, miluju ji. Říká mnoho o našem překladatelském cechu, o slovu, o kráse češtiny. Eisner v ní třeba dlouze chválí to naše čisté, znělé „a“, které nikdo jiný nemá. Tak jsem moc rád, že v ní vidíte podobu s naším povídáním.
Petr se ptal na věci, které bylo těžké zodpovídat - týkalo se to například určitých let na fakultě, StB a podobně. Ale pak jsem si uvědomil, že i pro mě je terapeutické odpovídat na nepříjemné otázky.