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StB a další nepříjemné otázky? Náš knižní rozhovor byl zpovědí, říká Martin Hilský

Jindřich Göth
  10:00

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Petr Onufer a Martin Hilský | foto: Jakub Hrab

Součástí nabídky podzimního Velkého knižního čtvrtku je i Vykloubený čas, dialog anglisty profesora Martina Hilského, velkého znalce díla Shakespearova, s redaktorem a překladatelem Petrem Onuferem. V rozhovoru s nimi byla řeč nejen o nejslavnějším dramatikovi všech dob, ale také o tom, jakou roli v překládání a vůbec v lidské komunikaci hraje ticho.

Rád bych na úvod řekl, že při četbě vašeho knižního dialogu jsem zažíval pocity podobné těm, které mě provázely, když jsem se před lety nořil do Chrámu i tvrze od Pavla Eisnera.
Martin Hilský: Mám obrovskou radost z toho, že to říkáte. Je to krásná kniha s krásným názvem, miluju ji. Říká mnoho o našem překladatelském cechu, o slovu, o kráse češtiny. Eisner v ní třeba dlouze chválí to naše čisté, znělé „a“, které nikdo jiný nemá. Tak jsem moc rád, že v ní vidíte podobu s naším povídáním.

Petr se ptal na věci, které bylo těžké zodpovídat - týkalo se to například určitých let na fakultě, StB a podobně. Ale pak jsem si uvědomil, že i pro mě je terapeutické odpovídat na nepříjemné otázky.

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