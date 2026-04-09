Sice svobodní, ale na vše sami. Nová kniha si bere na mušku náš kult individualismu

Veronika Pitthardová
  15:14
Chceme být svobodní, autentičtí, výjimeční. Nová kniha sociologa Pavla Pospěcha ale ukazuje, že tyto ideály z nás dělají osamělé hrdiny, kteří sice mají nekonečné možnosti, ale stále méně jistoty, opory a schopnosti se společně domluvit.
Sociolog a publicista Pavel Pospěch (31. března 2026) | foto: Věra Marčíková

Pavel Pospěch se v knize Osamělí hrdinové věnuje stále významnějšímu fenoménu...
Když Pospěch ve své knize popisuje „kulturu autonomie“, která je ostatně ústředním termínem, má na mysli způsob, jakým dnes jako společnost přemýšlíme o životě, rozhodujeme sami o sobě, žijeme a vychováváme své děti. „Je to nastavení, které nás vede k individualismu,“ říká.

Kultura autonomie nás zkrátka vede k přesvědčení, že správné je hledat odpovědi především v sobě, spoléhat se na vlastní úsudek a usilovat o jedinečnost. Jaké je ale nebezpečí takového světa?

Nekonečné příležitosti

Jedním z prvních důsledků je podle Pospěcha pocit, že jsme na všechno sami. Dřívější opory, ať už šlo o instituce, jasnější životní dráhy nebo sdílené normy, postupně slábnou, aniž by je něco plnohodnotně nahradilo. To, co by ještě před pár dekádami působilo jako nejistota nebo dokonce ohrožení, se dnes prezentuje jako svoboda.

Ve skutečnosti to ale znamená, že jednotlivci musí sami nést odpovědnost za rozhodnutí, která mají často mnohem širší, společenský rozměr. Člověk si má vybrat správně školu, práci, životní styl i hodnoty, aniž by měl pevný rámec, podle kterého se orientovat. „Vědomí nekonečného množství příležitostí v nás vytváří permanentní úzkost a nutí nás ptát se, zda jsme si neměli vybrat jinak a lépe. Jsme osamělí právě proto, že chceme být jedineční,“ píše sociolog.

Osamělí hrdinové

Pavel Pospěch se v knize Osamělí hrdinové věnuje stále významnějšímu fenoménu...

autor: Pavel Pospěch

nakladatel: Host, 2026

S tím souvisí i další rovina, kterou kniha přesně pojmenovává: individualizace je proces, který se děje, zatímco kulturu autonomie se učíme – a postupně ji přijímáme za svou. Učíme ji i děti, často nenápadně skrze populární kulturu. Hrdinové dnešních příběhů už nebojují s draky nebo zlem, ale sami se sebou. Mají najít svou identitu, překonat vlastní traumata a jít si za svým snem.

„Kulturní motivy, které se v populární kultuře stále znovu opakují — zvítězit nad sebou samým, překonat svá traumata, jít si za svým snem —, se ve veřejné diskusi v zastřené formě objevují v podobách generačních konfliktů… Mladí lidé si o sobě myslí, kdovíjak jsou výjimeční… A aby také ne — když vyrůstají v kultuře, v níž je výjimečnost jediným platidlem,“ píše Pospěch.

Vypovídá o nás?

Jedním z nejviditelnějších důsledků kultury autonomie je podle Pospěcha proměna každodenních rozhodnutí v otázku identity. To, co bychom dřív vnímali jako praktickou volbu nebo osobní preferenci, se dnes stává výpovědí o tom, kým jsme. A v okamžiku, kdy do těchto voleb investujeme sami sebe, se jejich zpochybnění proměňuje v osobní útok, na který máme potřebu reagovat. Právě proto se i zdánlivě banální témata na sociálních sítích mění v ostré spory, v nichž nejde ani tak o věc samotnou, ale o obranu vlastní identity.

„Existuje způsob, jak si správně vybrat obor ke studiu? Neexistuje. Existuje způsob, jak správně a zdravě jíst? Za každou radu, kterou najdete, si na internetu můžete dohledat její opak… Jediným návodem, který v kultuře autonomie zbývá, je dělat věci po svém,“ píše autor.

V prostředí, kde neexistují sdílená měřítka správnosti, se tak svoboda nenápadně mění v tlak. Dělat věci po svém už není jen možnost, ale nutnost – a zároveň něco, co si nárokuje morální imunitu vůči kritice. Výsledkem je svět, ve kterém sice každý může mluvit, ale jednotlivé hlasy se stále hůř potkávají.

Nutkavé hledání výjimečnosti se podle Pospěcha odráží i v institucích, zejména ve školství. Představa společného vzdělávání začíná v kultuře autonomie narážet na odpor, protože je spojovaná s průměrností a omezením individuality. I proto vzkvétají alternativní školy a školky.

„Děti se v nich samy rozhodují, samy vedou svůj osobní rozvoj, učí se formulovat své individuální potřeby a podporovat svou kreativitu. A také nemusí hledat společnou řeč s dětmi, které jsou přihlouplé a nekreativní, a nemusí se učit vycházet se staromódními učiteli,“ glosuje autor ve své nejnovější publikaci.

Osamělí hrdinové

Vzkaz českého sociologa je vcelku jasný: Kultura autonomie je svým nastavením destruktivní, jelikož zapomíná, že na společenské problémy je nutné hledat společná řešení.

„Pro vyřešení společenských problémů je často důležitější najít to, co nás spojuje… Osamělí hrdinové toho mnoho nezmohou,“ uzavírá Pospěch.

Jeho kniha tak skládá obraz společnosti, která sice oslavuje svobodu a jedinečnost, ale zároveň produkuje osamělost a nejistotu. Přesně pojmenovává limity individualismu a ukazuje, že bez sdílených rámců, funkčních institucí a ochoty hledat společnou řeč se i ti nejvíc svobodní jednotlivci mohou ocitnout ve světě, kde je všechno jen na nich a zároveň toho zmohou stále méně a méně.

Sice svobodní, ale na vše sami. Nová kniha si bere na mušku náš kult individualismu

