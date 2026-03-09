„Pejsek a kočička u Josefa Čapka žijí jednoduchým životem. Dělají si radost malými věcmi. A ve všech těch činnostech je něco hluboce lidského, něco, co děti instinktivně chápou. Chtěl jsem zachovat tuhle jednoduchost a hřejivost. Chtěl jsem, aby pejsek a kočička zůstali takoví, jací byli vždycky. Hodní, trochu nešikovní, ale s dobrým srdcem. A aby jejich svět byl bezpečným místem, kde se děti cítí dobře,“ vysvětluje Pavel Fara.
„Proto jsem do příběhů nepřidával nic, co by narušilo tuhle atmosféru. Žádné hrůzy, žádné drama. Jenom nové příhody, které by děti bavily a byly v duchu příběhů, které Josef Čapek začal psát před skoro sto lety,“ pokračuje.
Zatímco v původních Čapkových pohádkách spolu pejsek a kočička pekli dort, tentokrát se vydávají na pohádkové výlety – zavítají do perníkové chaloupky, potkají Červenou Karkulku, zažijí napínavé chvíle se skřítky s neviditelnými čepičkami a mnoho dalšího. Každá z osmi kapitol je malou výpravou do světa fantazie, kde nechybí humor, laskavost ani překvapení a poučení.
Reakce čtenářů napříč generacemi jsou podle vydavatele zatím pozitivní a mnohým dětem prý pomohly objevit původní Povídání o pejskovi a kočičce. „Je to pro mě velká čest. Mám obrovskou radost, že moje kniha funguje jako takový most a pomáhá původní knížce dostat se k dětem, ke kterým by se jinak možná nedostala. Vytvořil se tak krásný most mezi generacemi. Mezi starým a novým příběhem,“ dodává autor.
Pejsek a kočička mají nové příběhy. V roli vypravěče střídá Karla Högera Marek Eben
Pohádkové výlety pejska a kočičky ilustroval s pokorou k původním Čapkovým obrázkům Petr Toman. Povedlo se mu zachovat Čapkův styl a jeho rukou vzniklo padesát nových ilustrací. Knížka dostala i zvukovou podobu. Audioknihu namluvil Václav Vydra.