Pejsek a kočička Josefa Čapka se vracejí. V nových příbězích potkají třeba Karkulku

Autor:
  15:28
Legendární Povídání a pejskovi a kočičce příští rok oslaví 100. výročí od chvíle, kdy první příběh vyšel ve vánoční příloze Lidových novin. Na kouzelné dílo Josefa Čapka se snaží navázat Pavel Fara, který v nové knize Pejska a kočičku poslal do světa pohádek.
Pavel Fara - Pohádkové výlety pejska a kočičky

Pavel Fara - Pohádkové výlety pejska a kočičky | foto: 2media.cz

Pavel Fara - Pohádkové výlety pejska a kočičky
V kanceláři Nguyena Manh Tunga se nachází různé poklady. Třeba Pejsek a kočička...
Pejsek a kočička - kapitola o oslavách byla od roku 1948 zakázána.
Pejsek a kočička - kapitola o oslavách byla od roku 1948 zakázána.
11 fotografií

„Pejsek a kočička u Josefa Čapka žijí jednoduchým životem. Dělají si radost malými věcmi. A ve všech těch činnostech je něco hluboce lidského, něco, co děti instinktivně chápou. Chtěl jsem zachovat tuhle jednoduchost a hřejivost. Chtěl jsem, aby pejsek a kočička zůstali takoví, jací byli vždycky. Hodní, trochu nešikovní, ale s dobrým srdcem. A aby jejich svět byl bezpečným místem, kde se děti cítí dobře,“ vysvětluje Pavel Fara.

„Proto jsem do příběhů nepřidával nic, co by narušilo tuhle atmosféru. Žádné hrůzy, žádné drama. Jenom nové příhody, které by děti bavily a byly v duchu příběhů, které Josef Čapek začal psát před skoro sto lety,“ pokračuje.

Zaujaly vás nové příběhy o pejskovi a kočičce?

celkem hlasů: 9

Zatímco v původních Čapkových pohádkách spolu pejsek a kočička pekli dort, tentokrát se vydávají na pohádkové výlety – zavítají do perníkové chaloupky, potkají Červenou Karkulku, zažijí napínavé chvíle se skřítky s neviditelnými čepičkami a mnoho dalšího. Každá z osmi kapitol je malou výpravou do světa fantazie, kde nechybí humor, laskavost ani překvapení a poučení.

Pavel Fara - Pohádkové výlety pejska a kočičky

Reakce čtenářů napříč generacemi jsou podle vydavatele zatím pozitivní a mnohým dětem prý pomohly objevit původní Povídání o pejskovi a kočičce. „Je to pro mě velká čest. Mám obrovskou radost, že moje kniha funguje jako takový most a pomáhá původní knížce dostat se k dětem, ke kterým by se jinak možná nedostala. Vytvořil se tak krásný most mezi generacemi. Mezi starým a novým příběhem,“ dodává autor.

Pejsek a kočička mají nové příběhy. V roli vypravěče střídá Karla Högera Marek Eben

Pohádkové výlety pejska a kočičky ilustroval s pokorou k původním Čapkovým obrázkům Petr Toman. Povedlo se mu zachovat Čapkův styl a jeho rukou vzniklo padesát nových ilustrací. Knížka dostala i zvukovou podobu. Audioknihu namluvil Václav Vydra.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Lichotí mi, když je ze mě lidem zle, říká představitel spartakiádního vraha

Nejčtenější

Asia Express 2026: kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat

Logo celosvětově úspěšného dobrodružného formátu Asia Express! V Česku ho uvede...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Premiéru měla v neděli 22. února na streamovací platformě prima+ a o týden později 1. března v hlavním vysílání...

Olympiku jsem účast nezakázala, ale nechci z pohřbu atrakci, vzkazuje vdova

Jiří Valenta, člen kapely Olympic

Vdova po zesnulém bývalém klávesistovi kapely Olympic Jiřím Valentovi v oficiálním prohlášení na Facebooku promluvila o plánovaném pohřbu jejího manžela. Tragickou událost si nepřeje medializovat a...

Praha, Úštěk, Ratboř. Kde všude se už v Česku mihli DiCaprio či Scorsese

Leonardo DiCaprio přijíždí v doprovodu ochranky na natáčení.

Natáčení filmu What Happens at Night Martina Scorseseho s Leonardem DiCapriem, Jennifer Lawrence a Madsem Mikkelsenem v Česku provází velký zájem fanoušků a zároveň přísné utajení ze strany...

GLOSA: Toto už není můj svět, svěřil se Petr Nárožný. Proč? Na to se ho nezeptali

Petr Nárožný (25. září 2025)

Nejsilnější složku dokumentu Petr Nárožný - Herecký i jiný život inženýra, který v sobotní premiéře nasadí ČT, představuje Nárožný sám. Zvláště tam, kde se podělí o své myšlenky. Bohužel tvůrci se...

RECENZE: Podraz po moravsku. Ať žije Poberta, konečně český film, co má smysl i vtip

75 % Premium
Václav Neužil v roli místního policisty se Stanislavem Majerem coby mafiánem...

Svou celovečerní prvotinu neuspěchal a dobře udělal. Jedenáct let po krátkém hraném filmu Furiant, za který sbíral ceny od Českého lva po festival Sundance, přichází Ondřej Hudeček s krimikomedií...

Eurovize 2026 ve Vídni: kdy začíná, kdo reprezentuje Česko a kde sledovat přenos

Zpěvák Daniel Žižka

Eurovision Song Contest (ESC), tedy Eurovize, je jednou z největších hudebních televizních show na světě. Soutěž každoročně spojuje desítky zemí a miliony diváků, kteří sledují originální vystoupení,...

9. března 2026  15:18

Naděje české hudby v Eurovizi 2026. Když Daniel Žižka zazpíval, zavládlo ticho

Zpěvák Daniel Žižka

Hudební magazín Headliner ho na začátku letošního roku zařadil do své pravidelné ankety 50 nadějí české hudby. Za sebou má také několik rolí v televizních seriálech (Taneční, Občanka, Ochránce, Modrý...

9. března 2026

Praha, Úštěk, Ratboř. Kde všude se už v Česku mihli DiCaprio či Scorsese

Leonardo DiCaprio přijíždí v doprovodu ochranky na natáčení.

Natáčení filmu What Happens at Night Martina Scorseseho s Leonardem DiCapriem, Jennifer Lawrence a Madsem Mikkelsenem v Česku provází velký zájem fanoušků a zároveň přísné utajení ze strany...

9. března 2026  13:10

RECENZE: Má přece právo mě sníst! volá bobr z medvědí tlamy v nové pixarovce

65 %
Z filmu Na skok do divočiny

Na severoamerickém trhu opanovala první víkend a dá se čekat, že animovaná novinka Na skok do divočiny uspěje i v českých kinech. Nosí totiž značku Pixar a jako nedávný konkurenční Rozzum v divočině...

9. března 2026  11:36

Mads Mikkelsen už z Prahy zmizel, ale na víkend se vrátí. Bude hvězdou Comic-Conu

Mads Mikkelsen (Londýn, 29. března 2022)

Sedmý ročník Comic-Con Prague, který se uskuteční mezi 13. a 15. březnem v pražském O₂ universu, aktuálně oznámil nového hvězdného hosta, jímž je dánský herec Mads Mikkelsen, známý například z...

9. března 2026  10:13

Na Eurovizi nás bude reprezentovat mladý zpěvák a herec Daniel Žižka

Zpěvák Daniel Žižka

Českým zástupcem na jedné z nejsledovanějších hudebních soutěžích světa Eurovision Song Contest bude letos třiadvacetiletý zpěvák a herec Daniel Žižka. Do 70. ročníku soutěže vstupuje s písní...

9. března 2026  9:22

RECENZE: Ty vole! Tedy vy vole... Buldok potěší, i když Ozzáka nezdolá

65 % Premium
Ze seriálu Buldok z Poděbrad

Premiérový seriál Novy s názvem Buldok z Poděbrad přejímá věčný systém krimikomedií od Poldy po Případy mimořádné Marty, kde vyšetřovací tandem tvoří protipóly, neřízená střela a komisní suchar....

8. března 2026

GLOSA: Jak vyprávět o mrtvých dětech? Dva koncerty napověděly

Mezzosopranistka Bella Adamova, dirigent Tomáš Netopil a členové Symfonického...

Dvě různé zpěvačky, dva orchestry a jedno stejné dílo. Shodou okolností dva šéfdirigenti, Semjon Byčkov a Tomáš Netopil, provedli nedlouho po sobě Písně o mrtvých dětech od Gustava Mahlera. Jak...

8. března 2026  16:30

Paní z obalu holandského kakaa mě v dětství strašila, svěřuje se Mardoša z Tata Bojs

Premium
Mardoša a Milan Cais z kapely Tata Bojs

Kapela Tata Bojs vydala koncem února album V původním snění, které uvedla do světa koncertním křtem ve Foru Karlín. V textech se mimo jiné zabývá iluzorním světem stříbrného plátna a filmových hvězd,...

8. března 2026

RECENZE: Sen jménem MotoGP. Na rychlých motorkách se prohánějí Idolové

50 %
Z filmu Idolové: Poslední kolo

Formule 1 už poskytla filmařům kulisy několikrát, teď přišla řada na MotoGP. Právě do nejvyšší motocyklové soutěže chce prorazit hrdina novinky kin Idolové: Poslední kolo. Jenže nesnáší svého trenéra...

8. března 2026  8:57

Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter
Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter

Ve spolupráci s L’Oréal Paris hledáme testerky, které chtějí vyzkoušet kompletní řadu pro zvětšení objemu vlasů – šampon, kondicionér a osvěžující...

Kdo byl pravý d’Artagnan? Věrný, diskrétní James Bond pro zvláštní úkoly

Z dokumentu Zapomenuté duely hraběte d’Artagnana

Pravda je možná méně romantická než Dumasův román Tři mušketýři, ale Zapomenuté duely hraběte d’Artagnana, které uvádí Prima Zoom, mají svůj půvab právě v tom, že pod nánosem dvorských intrik,...

7. března 2026  15:50

RECENZE: Číst nového Jáchyma Topola je bolest, ale nic jiného není k mání

Premium
Jáchym Topol, nejjasnější hvězda české literatury devadesátých let, autor...

Jáchym Topol, nejjasnější hvězda české literatury devadesátých let, autor kultovní Sestry, vydal po dlouhých devíti letech nový román. Dal mu název Peklo neexistuje – název, který snad nemohl být...

7. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.