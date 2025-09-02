Kniha vypráví o Janě a Martinovi. Když se do sebe ti dva zamilovali, všichni kolem byli přesvědčeni, že jejich vztah nevydrží. Neviděli v něm budoucnost. A dokonce ani oni sami nevěřili, že jim spolu může být dobře dlouhodobě. Přesto spolu vstupují do manželství.
O tom pojednává román o boji romantického pouta se všedností každého dne. „Je to velký milostný příběh, který je vlastně komorní, ale přitom osudový. A já jsem tam nacpal tak strašně moc lásky, že jsem ani nevěděl, že ve mě tolik lásky je,“ směje se Hartl.
|
Patrik Hartl dva roky přemýšlel jako žena. Vydává nový román Gazely
Příběhy páru nabízí intimní sondu do partnerského života. „Já totiž vždycky píšu o tom, co mě samotného trápí. Nejčastěji píšu o tom, čeho se sám bojím,“ uvádí spisovatel, který je se svou ženou již třiatřicet let. „Aby mně ta láska s mojí ženou nevyprchala. Jak se nenechat umlátit každodenními problémy nebo jak vylézt z těch krizí. Jak se vlastně pořád umět milovat a dávat si najevo ten cit,“ popisuje.
Zvlášť pyšný je na knihu Hartl právě proto, že se při jejím čtení dojala i jeho manželka. „Ona to po mně četla čtyřikrát a vždycky se dojetím rozplakala, jak je to hezký, ta láska v tom,“ popisuje. „Už mě má úplně přečtenýho, a přesto jí ten příběh dojal.“
|
V intimní chvíli jsem volal maminku a utekl, prozradil Patrik Hartl
Hartl prozradil, že často přemýšlí, o čem má smysl psát. A věří, že právě o lásce ano. „Já věřím, že má smysl psát o tom, jakýho partnera si člověk v životě vybere, protože to je nejdůležitější volba. A potom jsem zjistil, po těch třiatřiceti letech manželství, že ta láska musí, když je veliká, přežít jakýsi každodenní boj s všedností,“ vypráví cestu k námětu, který měl Hartl v hlavě již déle.
V dvouapůlleté tvůrčí činnosti mu pomohla i pauza od psaní, kdy při své účasti v soutěži Stardance loni na podzim poprvé v životě čtyři měsíce nepracoval. „Zjistil jsem, že to bylo blahodárné, že mně to pomohlo i v tom psaní příběhu,“ uvádí.
O tom, jak silný a mocný umí být čas, který spolu zamilovaní stráví, a jak dokáže lásku postupně otupit, pojednává Manželství. Stejně tak ale o umění velkou lásku zachovat. Kniha půjde do prodeje po desátém říjnu.