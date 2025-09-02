Ani jsem nevěděl, že ve mně tolik lásky je, říká Hartl o nové knize Manželství

Oblíbený český spisovatel, dramatik a režisér Patrik Hartl přichází s knižní novinkou. Román nese název Manželství a podle svého tvůrce je „nacpaný láskou až k prasknutí“. Zároveň je to nejdojemnější kniha, kterou kdy napsal, svěřil se Hartl iDNES.cz. Na dílu pracoval dva a půl roku a od dnešního dne je příběh o boji citu s každodenností v předprodeji.
Kniha Manželství od Patrika Hartla přináší příběh o boji lásky s každodenností.
Kniha vypráví o Janě a Martinovi. Když se do sebe ti dva zamilovali, všichni kolem byli přesvědčeni, že jejich vztah nevydrží. Neviděli v něm budoucnost. A dokonce ani oni sami nevěřili, že jim spolu může být dobře dlouhodobě. Přesto spolu vstupují do manželství.

O tom pojednává román o boji romantického pouta se všedností každého dne. „Je to velký milostný příběh, který je vlastně komorní, ale přitom osudový. A já jsem tam nacpal tak strašně moc lásky, že jsem ani nevěděl, že ve mě tolik lásky je,“ směje se Hartl.

Patrik Hartl dva roky přemýšlel jako žena. Vydává nový román Gazely

Příběhy páru nabízí intimní sondu do partnerského života. „Já totiž vždycky píšu o tom, co mě samotného trápí. Nejčastěji píšu o tom, čeho se sám bojím,“ uvádí spisovatel, který je se svou ženou již třiatřicet let. „Aby mně ta láska s mojí ženou nevyprchala. Jak se nenechat umlátit každodenními problémy nebo jak vylézt z těch krizí. Jak se vlastně pořád umět milovat a dávat si najevo ten cit,“ popisuje.

Zvlášť pyšný je na knihu Hartl právě proto, že se při jejím čtení dojala i jeho manželka. „Ona to po mně četla čtyřikrát a vždycky se dojetím rozplakala, jak je to hezký, ta láska v tom,“ popisuje. „Už mě má úplně přečtenýho, a přesto jí ten příběh dojal.“

V intimní chvíli jsem volal maminku a utekl, prozradil Patrik Hartl

Hartl prozradil, že často přemýšlí, o čem má smysl psát. A věří, že právě o lásce ano. „Já věřím, že má smysl psát o tom, jakýho partnera si člověk v životě vybere, protože to je nejdůležitější volba. A potom jsem zjistil, po těch třiatřiceti letech manželství, že ta láska musí, když je veliká, přežít jakýsi každodenní boj s všedností,“ vypráví cestu k námětu, který měl Hartl v hlavě již déle.

V dvouapůlleté tvůrčí činnosti mu pomohla i pauza od psaní, kdy při své účasti v soutěži Stardance loni na podzim poprvé v životě čtyři měsíce nepracoval. „Zjistil jsem, že to bylo blahodárné, že mně to pomohlo i v tom psaní příběhu,“ uvádí.

O tom, jak silný a mocný umí být čas, který spolu zamilovaní stráví, a jak dokáže lásku postupně otupit, pojednává Manželství. Stejně tak ale o umění velkou lásku zachovat. Kniha půjde do prodeje po desátém říjnu.

Ani jsem nevěděl, že ve mně tolik lásky je, říká Hartl o nové knize Manželství

