Stydím se, že se tolik odhaluju. Ale neumím to jinak, přiznává Patrik Hartl

RozstřelSledovat další díly na iDNES.tv
„Já jsem měl takové období, když jsem byl náctiletý, kdy jsem byl hodně melancholický. Měl jsem obavu, že mě svět nepřijme. A potom jsem potkal svou ženu a ona mě z toho vytáhla. Mohl jsem se o ni opřít a od té doby se o ni opírám,“ vysvětluje.
Pro svou jinakost našel ventil ve své profesi. „Díky tomu, že můžu být spisovatel nebo možná spíš kreativní pracovník, tak se u mě víc toleruje chování, které není úplně běžné. Kdybych měl být ředitelem banky, tak by to asi byl problém,“ směje se.
Patrik Hartl v rozhovoru opakovaně zdůrazňuje, že otevřenost je nejen jeho pracovní nástroj, ale i obranný mechanismus. „Upřímnost mi pomáhá být vyrovnaný se světem. Když jsem upřímný, nemusím hrát žádnou sebeprezentační hru, která je vyčerpávající,“ vysvětluje. A i proto píše – aby sdílel a aby čtenáři nebyli sami.
„Já vlastně píšu proto, abychom se necítili sami a abychom neměli pocit, že plaveme životem sami,“ odhaluje. A i když svým hrdinům často „nakládá“, vždy je pak z problémů vytáhne: „Když někomu pořádně naložím, tak ho z toho pak dostanu. Mám rád happyendy.“
Život podle něj lehký není – radost si musíme odpracovat. „Mně nepřijde, že život sám o sobě je snadný a radostný: člověk se musí o něco neustále snažit a pak může radost dostat za odměnu, ale samo to nejde.“
|
OBRAZEM: Patrik Hartl pokřtil svou novou knihu. Podpořit ho přišli rodina i herci
Osobní témata do próz pouští se zpožděním. „Píšu se zpožděním, což znamená, že pokud prožívám něco traumatického, tak zhruba za dva nebo tři roky o tom píšu. V tu dobu, kdy se mi něco zásadního děje v životě, o tom nepíšu.“
Patrik Hartl otevřeně hovoří i o svých úzkostech, které ho provázejí od mládí, přičemž svou otevřenost popisuje jako zahanbující i úlevnou: „Já se stydím. Vím, že se tu nějak odhaluju, ale je to pro mě přijatelnější, než cokoliv jiného. Nemám rád faleš. V dnešní době se relativizuje pravda a upřímnost. Myslím, že je důležitý být upřímný, i kdybych byl trapný,“ přemýšlí.
|
Muž je v krizi. Žena už mu nemá být za co vděčná, říká spisovatel Patrik Hartl
Svůj úspěch vnímá s vděčností, ale pociťuje také tlak, aby neselhal. „Nechci zklamat, nechci udělat chybu, nechci selhat, takže prostě na sebe čím dál víc tlačím… svým způsobem je to pro mě náročné a zároveň jsem šťastný.“
Plány má dlouhé roky dopředu – včetně nejbližší premiéry. „Teď píšu komedii pro Studio DVA a na konci května bude premiéra. Taky mám před sebou dvě knihy. Do konce roku 2033 jsem plný.“
A film? Zatím není v plánu, ale může být signálem zásadní změny. „Mně se stýská po filmovém vyprávění. Je možné, že ten čas na film někdy nastane, ale ještě ho v plánu nemám, Čekám, až přijde nějaká zásadnější krize a třeba na dva roky přestanu psát a udělám nějaký film.“