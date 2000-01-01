náhledy
Oblíbený český spisovatel, dramatik a režisér Patrik Hartl v úterý pokřtil svou v pořadí devátou knihu s názvem Manželství. Hartla při křtu přišli podpořit jeho manželka, dcera a herci Studio Dva.
Kniha vypráví o Janě a Martinovi. Když se do sebe ti dva zamilovali, všichni kolem byli přesvědčeni, že jejich vztah nevydrží. Neviděli v něm budoucnost. A dokonce ani oni sami nevěřili, že jim spolu může být dobře dlouhodobě. Přesto spolu vstupují do manželství.
O tom, jak silný a mocný umí být čas, který spolu zamilovaní stráví, a jak dokáže lásku postupně otupit, pojednává Manželství. Stejně tak ale o umění velkou lásku zachovat. Kniha půjde do prodeje po desátém říjnu.
Zvlášť pyšný je na knihu Hartl právě proto, že se při jejím čtení dojala i jeho manželka.
„Ona to po mně četla čtyřikrát a vždycky se dojetím rozplakala, jak je to hezký, ta láska v tom,“ popisuje. „Už mě má úplně přečtenýho, a přesto jí ten příběh dojal.“
V rozhovoru pro iDNES.cz Hartl také přiznal, že se snaží být dokonalý manžel, ale ne vždy to podle něj jde. „Někdy vyčerpám tu energii,“ řekl.
V dvouapůlleté tvůrčí činnosti mu pomohla i pauza od psaní, kdy při své účasti v soutěži Stardance loni na podzim poprvé v životě čtyři měsíce nepracoval. „Zjistil jsem, že to bylo blahodárné, že mně to pomohlo i v tom psaní příběhu,“ uvádí.
Hartl pro iDNES.cz prozradil, že přemýšlel, o čem má smysl psát. A věří, že právě o lásce ano. Dodal, že kniha je „plná lásky“ a ten, kdo touží po „velké, výjimečné lásce“, si ji rád přečte.
„Já věřím, že má smysl psát o tom, jakýho partnera si člověk v životě vybere, protože to je nejdůležitější volba. A potom jsem zjistil, po těch třiatřiceti letech manželství, že ta láska musí, když je veliká, přežít jakýsi každodenní boj s všedností,“ vypráví cestu k námětu, který měl Hartl v hlavě již déle.
Akce v pražském Jazzu Docku se zúčastnili kromě herců Studia Dva také Bohumil Klepl, Marika Šoposká, Lenka Krobotová, Elizaveta Maximová a další.
