Patrik Hartl dva roky přemýšlel jako žena. Vydává nový román Gazely

„Šárka v pondělí oslaví narozeniny, večer ztratí mobil a v úterý se jí kvůli tomu otřese život v základech. Karolína ve středu přivítá doma svého manžela, se kterým rok nežila, a musí se to znovu začít učit. A Helena během pátku konečně uvěří, že by mohla zapomenout na rozvod a znovu se zamilovat. Událostí všedních dní je vrhnou do takových turbulencí, že ani jedna z nich večer před víkendem netuší, jak bude její život vypadat v neděli,“ láká nakladatelství Bourdon na novinku.

Sám spisovatel Gazely uvádí jako román o radostech, které nejde prožít bez odvahy, o rodinné harmonii i snech, kvůli kterým je třeba riskovat. „Gazely jsou pro mě výjimečnou knihou, protože jsem během práce na jejich příběhu strávil ve své fantazii dva roky života jako žena. Systematicky jsem se vžíval do hlavních ženských postav a představoval jsem si, jak bych na jejich řetězce situací reagoval, kdybych byl jednou z nich. Byla to pro mě ohromně osvěžující tvůrčí změna. A taky výzva. A vzrušující riziko,“ popisuje proces vzniku Gazel autor.

Do pražského Jazz Docku přišli svého kolegu a kamaráda podpořit herci Martin Pechlát, Daniela Kolářová, Petr Štěpánek, Zlata Adamovská, Jana Krausová, Roman Šťabrňák, Sabina Remundová nebo Tereza Černochová.

Pro ženy i muže

Na otázku, zdali jsou Gazely určené především ženám, Patrik Hartl odpověděl: „Ne. Stejně jako Prvok, Šampon, Tečka a Karel nebyl románem pro muže. S určitou nadsázkou se dá říct, že o štěstí mužů do značné míry rozhodují jejich vztahy k ženám. A naopak to platí taky. Jedno pohlaví bez druhého nemůže spokojeně existovat. Tak to příroda zařídila. Všichni hrajeme zábavnou a někdy bolestnou vztahovou životní hru.“

Zároveň autor upozorňuje, že Gazely nejsou pokračování Prvoka. „Souvisí s ní především myšlenkově. Všichni v poločase života hledáme možnosti, jak být šťastnější a vyhnout se opakování chyb, které jsme nadělali. Román o Prvokovi a jeho kamarádech zkoumal v této situaci muže a v Gazelách se teď soustředím na ženy,“ popisuje.

Svůj poslední román 15 roků lásky vydal Hartl před dvěma lety. „Tentokrát jsem napsal knihu, ve které je mi hlavní hrdina velice podobný. Nikdy jsem něco takového neudělal. Všechny povahové vlastnosti máme stejné. Reaguje jako já, přemýšlí jako já, má rád co já, touží po tomtéž co já. A to je pro mě velice nové a křehké. Cítím se zranitelnější než jindy, ačkoliv je příběh smyšlený a mně se žádná z těch situací nestala,“ uvedl o něm tehdy v rozhovoru pro iDNES.cz. Mezi další úspěšné tituly autora patří Malý pražský erotikon, Okamžiky štěstí a Nejlepší víkend.

Patrik Hartl je kmenovým autorem a režisérem pražského divadlo Studio DVA. Mezi jeho nejznámější divadelní kusy patří Hovory o štěstí mezi čtyřma očima, Líbánky na Jadranu nebo Soukromý skandál. Poslední Hartlovou hrou, kterou scéna uvedla byli Lovci bobrů loni v červnu s Bohumilem Kleplem, Monikou Absolonovou nebo Štěpánem Benonim v hlavních rolích.