Být dobrým člověkem je naše rozhodnutí. Patrick Ness píše pro dospělé

Po dlouhé době Ness svým dílem necílí na čtenáře dětské či pubescentní, ale dospělé. V originále kniha vyšla v roce 2013. Nakladatelství Kniha Zlín ji o šest let později vydává v překladu Kryštofa Herolda.

Obálka knihy Jeřábí žena

Hlavní postavou příběhu je osmačtyřicetiletý Američan George Duncan, který vede tiskařský krámek v Londýně. Prošel si rozvodem a je osamělý. Na druhou stranu jej všichni mají rádi. Proč? Čeština má pro tento typ mužů trefné označení hodný blbeček – prostě je na všechny milý, ale to právě ženám příliš neimponuje. Vše změní jediná noc, kdy George na zahradě objeví zraněného bílého jeřába a rozhodne se mu pomoct. Majestátnému bílému opeřenci vytáhne šíp z rány a ten následně odletí k nebi.

Druhý den se u dveří Georgova krámku zjevuje žena jménem Kumiko, do které se téměř okamžitě zamiluje. Zamiluje se však nejen do ní, ale také do touhy odhalit její tajemství – jak totiž avizuje i nakladatel, Kumiko je žena vyloženě enigmatická. Hrdiny příběhu však nejsou pouze George a Kumiko, prostor v románu dostává i Georgova dcera Amanda nebo milý, avšak neschopný spolupracovník Mehmet.

„George je slušným a milým člověkem, jako se doufám snaží být většina lidí na této planetě. Co mě ale skutečně zajímá, je to, jak se rozhodneme býti dobrými. Od přírody jsme totiž podle mého názoru neutrální, nikoliv dobří a zlí, jak to mnohdy vypadá,“ vysvětluje Ness motivaci, která stojí za vyprávěním.

V knize spisovatel využívá jak magických, tak realistických prvků vyprávění. „Je to vždy výzva v příběhu vyvážit reálný a mytologický, kouzelný svět. Na druhou stranu, román je pouze svět stvořený z písmen, tudíž si můžete dovolit téměř všechno – a to mám nejraději,“ vysvětluje.