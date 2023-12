Zničit Společenstvo. Pokračování Pána prstenů musí zmizet ze světa

Co autor Demetrious Polychron charakterizoval jako „láskyplnou poctu“ britskému spisovateli J. R. R. Tolkienovi a jeho dílu Pán prstenů, který označil za „jeden z nejvýznamnějších zážitků svého života“, vyhodnotil soudce v Kalifornii jako porušení autorských práv. Podle něj Polychron z kalifornské Santa Moniky porušil autorská práva, když napsal a vydal pokračování zmínění knižní trilogie, informoval list The New York Times.

Soudce Stephen V. Wilson ve zdůvodnění rozsudku uvedl, že zaznamenal „přímé důkazy o kopírování“ a zakázal Polychronovi další distribuci knihy nebo jakýchkoli dalších knih z plánované série.

Nařídil mu také, aby do štědrovečerní neděle zničil všechny elektronické i klasické kopie vydaného díla The Fellowship of the King (Společenstvo krále). Od středy 20. prosince už společnosti Amazon a Barnes & Noble nenabízely knihu k prodeji na internetu.

Kauza začala v roce 2017, kdy Polychron poslal e-mailem a poté do jeho domu v kalifornské Santa Barbaře doručil dárkově zabalenou kopii své knihy Simonu Tolkienovi, vnukovi slavného spisovatele.

K dárku byl přiložen dopis, v němž Polychron uvedl, že napsal zjevně dokonalé pokračování Tolkienovy fantasy trilogie o Středozemi, protože „prostě nemohl jinak“.

Ve svém díle se autor podle vlastních slov snažil co nejvěrněji držet ducha původního díla a opakovaně se pokoušel svůj rukopis prosadit u Tolkienových dědiců. Ti ale odmítli poskytnout práva k vydání třetí straně a upozornili na svou politiku neposkytovat licence jiným spisovatelům k vytváření pokračování nebo rozšíření Tolkienova díla.

Přesto Polychron pokračoval a vydal svou knihu sám. Tolkienova pozůstalost se o vydání knihy dozvěděla v březnu 2023, kdy ji začaly prodávat společnosti Amazon a Barnes & Noble. Dědici v soudních dokumentech uvedli, že Polychronovi zaslali dopis s žádostí, aby knihu přestal prodávat, a několikrát se ho snažili telefonicky kontaktovat, ale marně.

Trilogie Pán prstenů, čítající svazky Společenstvo prstenu, Dvě věže a Návrat krále, navazuje na román Hobit a patří k základním stavebním kamenům literárního žánru fantasy. Tolkien na ní pracoval v letech 1937–1949 a poprvé vyšla v roce 1954 u britského nakladatelství Allen & Unwin. Český překlad z pera Stanislavy Pošustové směl legálně vyjít až v roce 1990, nicméně mezi disidenty koloval už v 80. letech.

V letech 2001 – 2003 měly v kinech premiéru tři filmy režiséra Petera Jacksona, které Tolkienův svět na plátno převedly s citem a maximální úctou a porozuměním.