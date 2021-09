Jaká byla pro Karla Čapka „nejčeštější“ krajina, připomíná nová výstava

Krajinu okolo Staré huti u Dobříše spisovatel Karel Čapek považoval za tu vůbec „nejčeštější“. Alespoň dle vzpomínek jeho manželky Olgy Scheinpflugové. Přitom to není krajina zcela neposkvrněná a okulibá, je to oblast s výraznou industriální minulostí, samo Čapkovo sídlo, nynější Památník Karla Čapka, je bývalou správní budovou místních válcoven a strojíren.

Průmyslovou minulost krajiny nově připomíná stálá expozice památníku umístěná do prostor bývalé autorovy garáže. Nese název Po stopách hutí a hamrů v kraji Čapkovy Strže a veřejnosti se otevřela v sobotu.

„Výstava představuje dobové kresby, fotografie i rekonstrukce pravděpodobné podoby budov, které zde kdysi stávaly a dodnes tu po nich nacházíme stopy. Mapuje také vývoj místního průmyslu zpracovávání kovů, který dal krajině její nezaměnitelný ráz i dramatičnost,“ přibližuje ředitel Památníku Karla Čapka Zdeněk Vacek.

Po návštěvě expozice Vacek navrhuje i výlet po krajině. „Představu o tomto působivém koutě země si návštěvník nejlépe udělá při vycházce po Naučné stezce Karla Čapka. Začíná u Památníku a pokračuje ve třech různě dlouhých okruzích značených siluetou pejska Dášeňky. Jsou na ní louky, rybníky, říčka Kocába, mokřady a zbytky hamrů. Stezka upozorňuje i na řadu vzácných živočichů,“ popisuje Vacek. Po jednotlivých zastaveních měl Čapek sám rád chodit.



Do konce října je památník otevřen od úterý do neděle od 9 do 17 hodin. Plné vstupné pro jednotlivce činí 60 korun. Kromě stálých expozic je k vidění ještě krátkodobá výstava Cesta do hlubin robotovy duše, která vznikla u příležitosti stoletého výročí vzniku slavné divadelní hry R.U.R.