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„Ovlivnily mé smýšlení.“ Barack Obama chystá podcast o knihách, které jej změnily

Autor:
  13:50
Barack Obama

Barack Obama | foto: Reuters

Barack Obama
Barack Obama
Barack Obama
Barack Obama
60 fotografií
Bývalý americký prezident Barack Obama chystá podcast, kde bude hovořit o knihách, které jej formovaly a pomáhaly mu utvářet jeho životní postoje a názory. Svým způsobem jej tedy později dovedly až do Bílého domu.

„Před časem jsem se znovu podíval na několik knih, které na mě jako mladého muže zapůsobily a ovlivnily mé smýšlení o rodině, víře, rase, politice a Americe,“ začal Barack Obama svůj příspěvek na Instagramu.

Podle něj je v době, kdy si stále méně lidí může sednout s knihou, důležité uvědomit si radost a sílu, které čtení může přinést. „A některé knihy nejen vyprávějí příběh – mění způsob, jakým vnímáme svět,“ napsal rovněž.

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Obama, který v Bílém domě působil v letech 2009-2017, svými slovy poutal na nový podcast, jenž v originálním znění ponese název A Great Book With Barack Obama. V každé ze šesti epizod bude bývalá americká hlava státu, s vybraným hostem diskutovat o konkrétní z celkem šesti knih, které jej v jeho dalším životě ovlivnily. Pořad bude uveden 24. září na platformě Audible.

„Pro podcast jsem pozval několik přátel, abychom probrali, jak dané knihy mohou formovat naše chápání sebe sama i druhých a proč je literatura dnes důležitější než kdy jindy,“ uvedl dále Obama s tím, že doufá, že podcast posluchače inspiruje k objevování knih, které lidem zůstanou v paměti i dlouho poté, co je dočtou.

Hledání kořenů, špionáž, rasismus i western

Mezi Obamou vybrané knihy patří Šalomounova píseň. Autorkou románu z roku 1977 je Toni Morrisonová a hlavním hrdinou je Afroameričan, který hledá své kořeny. Sám Obama se přitom stal prvním Afroameričanem, který kdy byl prezidentem USA. Dalším dílem je špionážní román Jeden musí z kola ven z roku 1974, jehož autorem je bývalý britský špion John le Carré.

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Na Obamově seznamu je rovněž dílo A příště už oheň od Jamese Baldwina vydané roku 1963. Hlavním tématem je rasismus a život černochů v USA. Dále pak román Všichni krásní koně z roku 1992, který napsal Cormac McCarthy. Podle kritiků autor kombinuje tradiční westernový příběh s hlubokým filozofickým pohledem na život.

Mezi poslední dvě knihy, o kterých bude Obama s hosty hovořit, pak patří Gilead (2004) a Všichni královi muži (1946), oboje knihy oceněné Pullitzerovou cenou. První jmenovaný je román z dílny Marilynne Robinsonové. Pulitzerovu cenu za něj získala v roce 2005. Kniha má podobu dlouhého dopisu, fakticky zpovědi, kterou píše starý umírající reverend svému malému synovi.

Všichni královi muži jsou pak politickým románem, který napsal Robert Penn Warren. Kniha ukazuje, jak se z poctivého venkovana stává bezohledný populista a jakou daň za to vybírá jeho okolí. V roce 2006 bylo dílo i zfilmováno. Ve snímku si zahráli Sean Penn, Jude Law či Kate Winsletová.

Zahraniční média v souvislosti s chystaným podcastem připomínají, že Obama se již léta veřejně dělí o své oblíbené knihy a zveřejňuje jejich seznamy k přečtení. Sám napsal knihu pamětí nazvanou Země zaslíbená, vydaná byla v roce 2020.

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