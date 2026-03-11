GLOSA: Dneska už se špatně sedí, zazní v poutavé zpovědi vězeňského kaplana

Jakub Pokorný
  8:36
Otto Broch: Byl jsem ve vězení. Tak se jmenuje kniha, kterou napsal státní zástupce Ondřej Šťastný jako knižní rozhovor s vězeňským kaplanem, který 30 let docházel do olomoucké vazební věznice. Svými snímky ho doprovodila legenda reportážní fotografie Jindřich Štreit.
Fotogalerie

Vězeňský kaplan Otto Broch | foto: archiv autora

Bude to znít možná troufale, ale opravdu ten pocit mám. Kniha Ondřeje Šťastného připomíná svým stylem a náladou „duchovní bestsellery“ Aleše Palána. Tady se sice čtenář nesetká se samotáři na Šumavě, ale prostředí věznice rozhodně trochu exotické je.

Zpovídaný Otto Broch není klasický kněz, ale jáhen, který má rodinu. Původní profesí je stavař, později byl vězeňský dozorce. Byl i průkopníkem duchovní služby ve věznicích na začátku 90. let, trochu k nelibosti svých šéfů.

Obal knihy Otto Broch: Byl jsem ve vězení...

Vyšel spíš z prostředí undergroundu, což knihu příjemně osvěžuje. Dotáhl to až na hlavního kaplana vězeňské služby, kterým byl donedávna a v profesi kaplana je aktivní stále.

Třeba tato epizoda z knihy ho krásně ilustruje: Broch prochází s biskupem cely a narazí na odsouzeného, kterého se ptá: „Odkud se známe?“ Ten odvětí, že „z Kapličky“. Biskup se pousměje. Jenže Broch ví, že šlo o hospodu, a ne opravdovou kapli.

Kniha má neobvyklou strukturu. Zčásti je to osobní rozhovor Šťastného s Brochem, zčásti medailonky vybraných odsouzených, s nimiž se duchovní setkal. Jejich příběh je ale také vyprávěn formou interview s Brochem. Nechybí mediálně známé případy jako vražda faráře v Dubu nad Moravou, kterou spáchal v roce 2002 Dušan Kazda a dostal doživotí.

Cenný už je sám o sobě pohled do zákulisí práce vězeňského kaplana. Ten neslouží mše, ale jeho práce spíš připomíná práci terapeuta. Na začátku Broch komunikoval jen přes okénko, kterým se do cely podává jídlo, a nabízel bibli, či popovídání si o Bohu. Když už se ve vězení uskutečnil křest, byl to svátek.

Novinář a žalobce

Ondřej Šťastný má dobrou výbavu v tom, že je rozkročen mezi dva světy. Pracoval jako novinář, býval kolegou autora článku v MF DNES, ale vystudoval práva a dlouhé roky už pracuje jako žalobce.

Volí celkem úsporné otázky. Zpovídaného vždycky jenom tak postrčí k odpovědi. Není to žádný výslech. Třeba řekne roztomile jenom: „Mezi satanistou a katolickým duchovním asi musí být nějaký mentální blok.“

A Broch mluví dál.

Z knihy je cítit i určitá nostalgie - nostalgie po době, kdy „muklové“ ještě ctili nějakou vězeňskou čest, zatímco dnes už si ve věznicích podle Brocha odpykávají tresty hodně drogově závislí, kteří jsou naprosto nevyzpytatelní. Jak ostatně říká jeden z Brochových „klientů“, starších vězňů: „Dnes se už špatně sedí“.

