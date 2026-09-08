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Věčně aktuální téma. Vítězem ceny Knižního klubu je Chlast od Ondřeje Sysla

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  18:01

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Spisovatel Ondřej Sysel | foto: Euromedia Group

Laureátem 31. ročníku Literární ceny Knižního klubu se rozhodnutím odborné poroty stal Ondřej Sysel s knihou Chlast. Vítězné dílo bylo slavnostně vyhlášeno v úterý 8. září v Kaiserštejnském paláci v Praze. Slavnostní večer uváděl ambasador LCKK Daniel Krejčík.

Důl, chlast, fotbal, šikana… Román o dospívání Jana, nadějného fotbalisty, který vyrůstá v hornickém městě na začátku devadesátých let. Žije v bytě nejen s popudlivým otcem a těžce nemocnou matkou, ale i věčně přítomnou lahví alkoholu. Jan je obětí otcových fyzických trestů a šikany od spoluhráčů, ovšem nejvíc ho drtí vlastní strach. Odhodlá se ke vzpouře? Živý, úsporně napsaný text o tématu, které bohužel nepřestává být aktuální.

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Rukopis Ondřeje Sysla se prosadil v konkurenci 175 zaslaných prací. Odměnou vítězi je vydání knihy pod renomovanou nakladatelskou značkou a prémie 100 000 Kč. O jeho prvenství rozhodla odborná porota ve složení Pavel Janáček – literární historik a kritik, Kateřina Kadlecová – publicistka, redaktorka týdeníku Reflex, Jana Šrámková – spisovatelka, předsedkyně poroty, Klára Vlasáková – spisovatelka, scenáristka a publicistka, Jonáš Zbořil – básník, prozaik a kulturní redaktor.

Ondřej Sysel se narodil v roce 1982 a od té doby v podstatě nevytáhl paty z malé vesnice na Vysočině. Jen v Praze vystudoval žurnalistiku na Univerzitě Karlově a scenáristiku na FAMU. Léta píše dialogy do seriálu Ulice, kde dříve působil i v roli dramaturga. Příběhy ho provázejí všude — poslouchá je, píše je, vkládá je do programovacího jazyka. Pod značkou Syslí Nora vytvořil počítačovou hru z pravěku Winter Hunts Us. Román Chlast je jeho literární prvotinou.

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