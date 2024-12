Harry Potter v Česku? Málem jsme z něj udělali Jindru Hrnčíře, říká nakladatel

Kdy jste poprvé zaregistroval, že existuje nějaký Harry Potter?

Tohle už umím jako básničku. Tak jako nám kdysi různí funkcionáři vypravovali o svém krušném dětství a vyrůstání v dělnické rodině, po mně chtějí na besedách všichni zase tenhle příběh.

V roce 1998 jsem nastoupil do nakladatelství Albatros a na podzim odjel na knižní veletrh do Frankfurtu. Při cestě hromadnými dopravními prostředky jsem vždycky zvědavý, co lidé zrovna čtou. Nejen ze zájmu, ale i trochu sebestředně. Jestli to třeba není nějaká kniha, kterou jsem redigoval nebo překládal. A tak koukám nějaké slečně přes rameno i v metru ve Frankfurtu a ona čte knížku, která se jmenuje Harry Potter and The Philosopher’s Stone.