Müller je autorem čerstvě vydaného průvodce zmíněnou nesmírně populární edicí. Jak se měnila dobrodružná literatura v době socialismu? Jaké překážky jí režim kladl do cesty? Proč vycházelo tolik knih o plavbách na moři? Jaké skvosty se v edici KOD našly a byly vykoupeny i tendenčními díly?
Proč je edice KOD tak legendární, že si zasloužila vlastní knihu?
Prvních čtyřicet let existence se vydávala v obrovských nákladech, zájem o dobrodružnou literaturu byl opravdu velký. V dětství i v dospělosti jsem četl kodovky, jak se knihám z této edice říkalo, moc rád. Před lety jsem si řekl, že si s chutí přečtu ty, které jsem ještě neznal, a napíšu svého druhu čtenářský deník. Popravdě jsem podcenil obrovské penzum práce, jaké to obnáší. Myslel jsem, že mi to zabere trochu času přes víkendy a že se tím budu bavit. Jenže jsem zjistil, že tímto způsobem chronologický vývoj vydávání dobrodružné literatury v bývalém Československu nemám šanci zachytit. Musel jsem začít číst kodovky pěkně jednu po druhé od čísla 1 z roku 1954 a pokračovat svazky z dalších sedmi desetiletí.
Ilustrace v žánru dobrodružné literatury hraje významnou roli. Když je hrdina zobrazen jako muž ostře řezaných rysů, stojící někde s revolverem nebo jedoucí na koni, na čtenáře to působí.