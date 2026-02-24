Vinnetou i Robinson v socialistické ČSSR. Znalec líčí, jak vznikaly slavné „kodovky“

Premium

Fotogalerie 10

Od 50. let chyběly různobarevné svazky se čtyřmi černými pruhy v málokteré knihovně. Vycházely v nakladatelství Albatros (tehdy SNDK) ve velkých nákladech a holky i kluci, rodiče i prarodiče, milovníci vysoké i populární kultury si mezi nimi vždycky našli romány, jež si zamilovali. Vinnetoua, Dva divochy, Boj o ostrov či Posledního Mohykána. O edici KOD, tj. Knihy odvahy a dobrodružství, hovoří přední znalec dětské a dobrodružné literatury Ondřej Müller (60), autor čerstvě vydaného průvodce zmíněnou nesmírně populární edicí. Jak se měnila dobrodružná literatura v době socialismu? Jaké překážky jí režim kladl do cesty? Proč vycházelo tolik knih o plavbách na moři? Jaké skvosty se v edici KOD našly a byly vykoupeny i tendenčními díly? | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Lukáš Kašpar
  20:00
Od 50. let chyběly různobarevné svazky se čtyřmi černými pruhy v málokteré knihovně. Vycházely v nakladatelství Albatros (tehdy SNDK) ve velkých nákladech. A holky i kluci, rodiče i prarodiče, milovníci vysoké i populární kultury si mezi nimi vždycky našli romány, které si zamilovali. Vinnetoua, Dva divochy, Boj o ostrov či Posledního Mohykána. O edici KOD, tedy Knihy odvahy a dobrodružství, hovoří přední znalec dětské a dobrodružné literatury Ondřej Müller.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Müller je autorem čerstvě vydaného průvodce zmíněnou nesmírně populární edicí. Jak se měnila dobrodružná literatura v době socialismu? Jaké překážky jí režim kladl do cesty? Proč vycházelo tolik knih o plavbách na moři? Jaké skvosty se v edici KOD našly a byly vykoupeny i tendenčními díly?

Proč je edice KOD tak legendární, že si zasloužila vlastní knihu?
Prvních čtyřicet let existence se vydávala v obrovských nákladech, zájem o dobrodružnou literaturu byl opravdu velký. V dětství i v dospělosti jsem četl kodovky, jak se knihám z této edice říkalo, moc rád. Před lety jsem si řekl, že si s chutí přečtu ty, které jsem ještě neznal, a napíšu svého druhu čtenářský deník. Popravdě jsem podcenil obrovské penzum práce, jaké to obnáší. Myslel jsem, že mi to zabere trochu času přes víkendy a že se tím budu bavit. Jenže jsem zjistil, že tímto způsobem chronologický vývoj vydávání dobrodružné literatury v bývalém Československu nemám šanci zachytit. Musel jsem začít číst kodovky pěkně jednu po druhé od čísla 1 z roku 1954 a pokračovat svazky z dalších sedmi desetiletí.

Ilustrace v žánru dobrodružné literatury hraje významnou roli. Když je hrdina zobrazen jako muž ostře řezaných rysů, stojící někde s revolverem nebo jedoucí na koni, na čtenáře to působí.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Lichotí mi, když je ze mě lidem zle, říká představitel spartakiádního vraha

Nejčtenější

Herci mají hrát a mlčet! opřel se Kozub do angažovaných umělců. Pak otevřel diář

Štěpán Kozub neustále buší v posilovně

Štěpán Kozub vyvolal bouřlivou debatu videem, v němž se opřel do angažovaných umělců. Nadával hercům, muzikantům a jiným umělcům do lepšolidí a řekl, že by měli mlčet. V diskusi pod videem se strhla...

Věnec od prezidenta, záběry z filmů. Lidé se loučili s Brejchovou, rodina ji už pohřbila

Záběr z rozloučení ze zesnulou Janou Brejchovou. Ve Velkém sále kina Lucerna...

V pražském kině Lucerna se v úterý uskutečnilo poslední rozloučení s Janou Brejchovou. Ze známých tváří dorazili Jaroslav Satoranský, Aleš Cibulka či Ondřej Kepka. Samotná rodina se s herečkou...

Zemřel herec Eric Dane, bojoval s ALS. Hvězdě Chirurgů bylo 53 let

Eric Dane ve Washingtonu (1. října 2025)

Americký herec Eric Dane, známý ze seriálů Chirurgové a Euforie, zemřel necelý rok poté, co odhalil, že trpí amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). Bylo mu 53 let. Poslední měsíce svého života...

Asia Express 2026: Překvapivé dvojice cestují přes tři země s eurem na den

Logo celosvětově úspěšného dobrodružného formátu Asia Express! V Česku ho uvede...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Premiéru měla v neděli 22. února na streamovací platformě prima+ a o týden později 1. března v hlavním vysílání...

Gott se mu klaněl, Janda žasnul. Hity krále českých textařů zná každý

Karel Gott, Helena Vondráčková a autoři pamětní desky Zdeňka Borovce Milan...

Bez nadsázky se mu říká král českých textařů. Zdeněk Borovec totiž napsal přes dva a půl tisíce textů k písničkám a mnohé zůstávají časuvzdorné. Říkal, že dobrý text se musí vysedět a musí mít...

Vinnetou i Robinson v socialistické ČSSR. Znalec líčí, jak vznikaly slavné „kodovky“

Premium
Od 50. let chyběly různobarevné svazky se čtyřmi černými pruhy v málokteré...

Od 50. let chyběly různobarevné svazky se čtyřmi černými pruhy v málokteré knihovně. Vycházely v nakladatelství Albatros (tehdy SNDK) ve velkých nákladech. A holky i kluci, rodiče i prarodiče,...

24. února 2026

Wednesday 3 přivítá posilu ze seriálu Stranger Things. Tim Burton je nadšený

Jena Ortega a Winona Ryder na zahájení 81. ročníku mezinárodního filmového...

V blíže neurčené oblasti v okolí irského Dublinu začalo natáčení třetí řady úspěšného seriálu Wednesday. Režie se opět ujal Tim Burton a na plac přivolal i svou dávnou kamarádku, která hrála v jeho...

24. února 2026  16:56

Robert Carradine spáchal sebevraždu. Zahrál si v Pomstě šprtů či u Tarantina

Herec Robert Carradine

Ve věku 71 let zemřel americký herec Robert Carradine, známý ze série Pomsta šprtů nebo z oscarového filmu Quentina Tarantina Nespoutaný Django. Podle prohlášení rodiny odešel ze světa dobrovolně....

24. února 2026  15:03

Daniel Vávra už nepokračuje v tvorbě videoher pro Warhorse. Čeká ho jiný úkol

Hostem pořadu Rozstřel je uznávaný videoherní designér a ředitel studia...

Zakladatel Warhorse Studios a vývojář světově úspěšných videoher Mafia a dvou dílů Kingdom Come: Deliverance, Daniel Vávra, se už dále ve studiu nebude věnovat tvorbě nové hry. Podle serveru...

24. února 2026  14:40

GLOSA: Ten plamen hoří už 50 let. Novinka U2 rozkrývá bolavé rány, ale nabízí i naději

Premium
Zpěvák kapely U2 Bono na koncertě v Milánu v roce 2025

Irská čtveřice U2 vydala ve středu 18. února bez předchozího upozornění EP Days of Ash s pěti novými skladbami a básní Wildpeace izraelského autora Jehudy Amichaie. V písni Yours Eternally hostuje Ed...

24. února 2026

Praha očekává příjezd Leonarda DiCapria. V hlavním městě natáčí Scorseseho film

Leonardo DiCaprio v Los Angeles (8. září 2025)

Do Prahy zřejmě dorazí koncem tohoto týdne americký herec Leonardo DiCaprio. Doplní další herecké hvězdy Jennifer Lawrenceovou, Madse Mikkelsena a Patricii Clarksonovou, které obsadil do hlavních...

24. února 2026  12:42

Současnější, než si dovedete představit. Vychází Foglarův román Tajemná Řásnovka

Tajemná Řásnovka je už šestou knihou nové edice Dílo Jaroslava Foglara. Kniha...

Je to až překvapivě současný román. Kluk který kvůli problémům doma uteče z domova a hledá daleko od domova pochopení pro svoje životní rozhodnutí. Nebo také spor o spravedlnost a peníze, tedy o...

24. února 2026  11:29

Asia Express 2026: Překvapivé dvojice cestují přes tři země s eurem na den

Logo celosvětově úspěšného dobrodružného formátu Asia Express! V Česku ho uvede...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Premiéru měla v neděli 22. února na streamovací platformě prima+ a o týden později 1. března v hlavním vysílání...

24. února 2026  11:12

Mladá krev v Hradci. Yungblud poprvé vyveze svůj festival a rovnou k nám

Yungblud na Bludfestu

V Hradci Králové se bude 27. června konat Bludfest, hudební festival, za jehož vznikem stojí zpěvák a skladatel Yungblud. Kromě něj samotného v areálu Park 360 vystoupí Primal Scream, Biffy Clyro,...

24. února 2026  11:09

KOMENTÁŘ: Dejte umělcům cenu, oni vás pak znectí, vzkazuje Berlinale

Premium
Palestinsko-syrský filmař Abdallah Al-Chatíb (uprostřed) nastoupil při...

Bývaly doby, kdy se Berlinale pyšnilo tím, že je ze všech prvoligových filmových festivalů tím nejpolitičtějším. Teď už by možná rádo zařadilo zpátečku, protože letošní ceremoniál, při kterém se na...

24. února 2026

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Gimliho jsem hrát nechtěl, ale týmy ve štábu mě šokovaly, říká Rhys-Davies

Premium
Britský herec John Rhys-Davies

Proslulý britský herec John Rhys-Davies (81), známý jako trpaslík Gimli z filmové trilogie Pána prstenů či Sallah z Indiany Jonese, natáčel v Česku snímek Srdce Aldorie. Jde o český fantasy film v...

23. února 2026

Omlouváme se. BBC se kaje za rasistický výkřik diváka s Tourettovým syndromem

Z filmu Hříšníci (Sinners)

Britský vysílatel BBC se omluvil za rasistickou urážku, kterou při nedělním udílení filmových ocenění BAFTA vykřikl divák s Tourettovým syndromem. Připomněl, že tiky spojené s onemocněním jsou...

23. února 2026  17:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.