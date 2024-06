Tak jsem to konečně viděl. Co? No přece diváky i kritiky tolik vyzdvihovanou detektivní minisérii „Metoda Markovič - Hojer“. Nechtělo se mi kvůli tomu předplácet si další streamovací službu, už teď jich mám víc než dost, ale nakonec jsem podlehl nadšenému hýkání kolegů a pořídil jsem si to. Po zhlédnutí jsem si musel navíc pořídit klobouk, abych ho mohl smeknout a vyseknout autorům poklonu.

Takhle geniálně zahranou postavu jsem snad ještě neviděl.