RECENZE: Ondřej Hübl napsal velký román. Opona si zaslouží ceny i překlad

A čtenář žasne od první do poslední stránky. Nad živým jazykem a mrštným stylem, nad chytlavou obrazností stejně jako perfektně fungující strukturou celého toho díla.

A taky nad žánrovou nejednoznačností. Co to vlastně Hübl napsal? Vrstevnatou dystopii, kde je trocha Kafky, trocha Kubina, trocha Orwella?

Existenciální thriller s prvky dobrodružství a magie? Surreální portrét rozhárané současnosti? Anebo prostě akční podívanou, kde autor zhodnocuje svoji zkušenost s filmem, divadlem a taky mnohaletou tvůrčí prací v reklamě?

Proč ta opona v názvu? Chytrá volba: ty opony hrají v příběhu minimálně dvě. První odkazuje k železné oponě mezi východem a západem, k tomu násilnému ideovému dělení politické, společenské a kulturní zkušenosti po druhé válce.

Druhá opona pak nenápadně dělí realitu od fikce, skutečnost od přeludu, výmyslu, hry. Právě hra je klíčem ke všemu, k celému tomu vyprávění v hlavní roli s mužem, jemuž se najednou rozdvojil svět: na jednom břehu Pepa, na tom druhém Tonda. Tady král, tam poddaný.

Začalo to přitom nevinně: otec chtěl vyléčit dospívající dceru z nekritického nadšení pro neomarxismus, ze salonního levičáctví, které nemá v reálu pojem o hrůzách, co za sebou všecky tyhle myšlenkové pokusy a kotrmelce nechaly v praxi.

A tak koupí zájezd: zájezd do komunismu. Do dvaapadesátého roku, kdy zdejší strana zrovna věšela soudruha Slánského. Na místě je sice spousta hnusu, jenže dcerka se zamiluje. A otcův plán se začíná bortit. Ukáže se totiž, že ten zájezd moc nepočítá s návratem…

Opona Ondřej Hübl Druhé město, 2022, 304 stran Hodnocení: 100 %

Hübl spletl dokonalou síť. A postavy do ní pochytal na nejrůznější návnadu: jeden honí prachy, druhý se neomaleně sápe po moci, třetí by rád odlovil ženu toho prvního, čtvrtý se rochní v bludu, že pokud existuje bůh, tak je to samozřejmě on sám.

A tak dál. Prostě všechny ty neurózy současné společnosti pod střechou jednoho vyprávění. Navenek dost odpudivá sebranka. Ale autor je nejen zábavný kritik, je taky optimista: v cíli totiž kromě lásky čekají ještě naděje a svoboda.

Hüblova Opona je prostě velká kniha o velkých věcech. Skvěle napsaná. O tomhle románu se bude mluvit, tahle próza jistě posbírá pár hodnotných cen a vyrazí brzy v překladech do světa. Šťastnou cestu!