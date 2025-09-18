RECENZE: Já hledám štěstí. Olmerka z Jarchovského pera připomíná Pelíšky

Jindřich Göth
  8:00
Renomovaný scenárista Petr Jarchovský (Pelíšky, Musíme si pomáhat, Pupendo) přepsal do knižní podoby svou třídílnou rozhlasovou hru Olmerka, sledující výsek života jedinečné jazzové zpěvačky Evy Olmerové.
Obálka knihy Olmerka

Obálka knihy Olmerka | foto: Albatros Media

Petr Jarchovský v talkshow 7 pádů Honzy Dědka (prosinec 2021)
Eva Olmerová
Eva Olmerová
Eva Olmerová
5 fotografií

Rozhlasově-dramatický původ knižní adaptace, nazvané rovněž Olmerka, je hned zřejmý. Děj sviští kupředu, poháněn prakticky výhradně dialogy a monologem hlavní postavy. Jsou to svižné, energií natlakované slovní přestřelky hlavních postav, u nichž neomylně identifikujeme jejich autora.

Zejména scény, v nichž figuruje rozhořčený otec Olmer a jeho sarkastická dcera Eva jakoby vypadly z Pelíšků. Místo „rudého bolševického noka“ tu máme „z Kutné Hory bolševikova syna“, jehož duševní obzor končí u výfuku z motorky.

Eva Olmerová, řečeno názvem jednoho z jejích největších hitů, hledala štěstí. Dostala do vínku mimořádný hudební talent, ale bohužel se vzhledem k rodinnému zázemí narodila a dospívala ve špatné době. Strýc za 2. světové války sloužil u britského Královského letectva, dědeček byl spolupracovníkem Edvarda Beneše ve Velké Británii.

Jí doživotně uhranul jazz, swing a blues, tedy „západní“ muzika. Věnovala se jí s podobnou vervou, s níž v pozdějším věku konzumovala alkohol, ale tuhle etapu jejího do značné míry pohnutého života Petr Jarchovský v knize příliš neakcentuje.

Olmerka

70 %

Petr Jarchovský

Mladá fronta, 2025, 200 stran

Soustředí se na rozpuk její pěvecké kariéry, angažmá v Semaforu a také první konflikty se státním aparátem. Pramenící z jejího nevhodného třídního původu, ale i ze svobodomyslné, nespoutané povahy.

Do děje skáčeme rovnýma nohama. Čerstvě osmnáctiletá Eva Olmerová zrovna s kamarádem Vladimírem Faloutem – to je ten chlapec s motorkou a výfukem – prchá z domova. Ve flashbacích se následně dozvíme, co přesně jí k tonu vedlo, seznámíme se s jejími rodiči, prarodiči, podíváme se do vyhlášeného krejčovského salónu a poslechneme si hořkou životní zpověď prvorepublikové filmové hvězdy Adiny Mandlové, toho času v klatbě za údajný poměr s K. H. Frankem.

Petr Jarchovský nezapře scenáristickou profesi, Olmerka působí jako bychom četli do beletristické podoby převedený filmový nebo televizní scénář. Zprvu lehký vypravěčský tón těžkne v souladu s tím, jak těžkne doba. Při čtení nuceného vystěhování Eviny tety Alexandry mrazí, stejně jako u Evina návratu domů po prvním výslechu u StB.

Olmerka nechce být a ani není vyčerpávajícím, plastickým portrétem výjimečné umělkyně. Je spíše portrétem doby, která ty, již příliš vyčnívali, bez milosti stínala a zašlapávala do bahna.

Vstoupit do diskuse

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

Nejčtenější

Zemřel Robert Redford, slavnému herci a oscarovému režisérovi bylo 89 let

Zemřel Robert Redford, slavný americký herec známý například z filmů Butch Cassidy a Sundance Kid, Vzpomínky na Afriku či Podraz. Držiteli dvou Oscarů, který se proslavil i jako režisér či...

Po Hojerovi další těžká role. Petr Uhlík si zahraje kontroverzní atletku Koubkovou

Sportovní hvězda Zdena Koubková byla ve 30. letech titulována jako rekordwoman. V roce 1933 totiž vytvořila světový rekord na osmisetmetrové trati a třetí místo vybojovala na stovce. Jednadvacetiletá...

Kapela Kryštof končí po třinácti letech s koncerty. Krajčo si dá pauzu i v divadle

Na dva tři roky si kapela Kryštof dává pauzu od souvislého koncertování. Jak iDNES.cz potvrdil frontman Richard Krajčo, kapela si po třinácti letech intenzivních turné potřebuje odpočinout. Zároveň...

Proč už dál netočil s Newmanem? Projděte si znovu zářnou kariéru Roberta Redforda

Za více než 50 let filmové kariéry natočil herec Robert Redford padesátku snímků, další více než desítku jich režíroval. Hned za svůj režijní debut Obyčejní lidé získal Oscara, na kontě má i další...

KVÍZ: Po žních k Turkovi. Znáte dobře role charismatického Petra Čepka?

Petr Čepek, herec uhrančivého pohledu a podmanivého hlasu. Představitel vnitřně svárlivých postav a bouřlivých charakterů. Tragika se v jeho projevu přirozeně mísila s komikou a výsledkem byla vždy...

RECENZE: Já hledám štěstí. Olmerka z Jarchovského pera připomíná Pelíšky

Renomovaný scenárista Petr Jarchovský (Pelíšky, Musíme si pomáhat, Pupendo) přepsal do knižní podoby svou třídílnou rozhlasovou hru Olmerka, sledující výsek života jedinečné jazzové zpěvačky Evy...

18. září 2025

GLOSÁŘ: Vtipná dekonstrukce „Novosvětské“ a jeden velký pěvecký talent

Druhá třetina letošní Dvořákovy Prahy přinesla zážitek z velkolepého Mahlera z Drážďan či z písní v podání Belly Adamové. Ale vše začalo bláznivým karnevalem, který v Rudolfinu se svým orchestrem...

17. září 2025  16:55

RECENZE: Svaté umění Cirku La Putyka se prolíná s vášní vrcholového sportovce

Premium

Když se Rosťovi Novákovi v úterý večer podařilo utišit bouřlivý potlesk a znovu usadit diváky, začal vyjmenovávat dlouhý seznam osobností, které se na právě odpremiérované novince podílely. Teprve...

17. září 2025

Útrapy amerických snobů počtvrté. Bílý lotos ve Francii obsadí Alpy, riviéru či Paříž

Bohatí Američané znovu vyrazí na luxusní dovolenou, kde vyplují na povrch jejich strasti, radosti ba dokonce i tajemství, které neměl nikdo odhalit. Pokračování seriálu Bílý lotos dorazí na...

17. září 2025  13:18

Izraelské ceny vyhrál film o palestinském dítěti. Ministerstvo ihned zastavilo finance

Izraelské ministerstvo kultury oznámilo, že izraelské filmové a televizní akademii zastaví finance na Ofirovu cenu. Tu v úterý akademie udělila filmu o palestinském chlapci The Sea (Moře), který se...

17. září 2025  12:36

RECENZE: Drásající Otec s Geislerovou má nepopiratelnou sílu. Ale kdo na něj půjde?

65 % Premium

Slovenská novinka českých kin Otec je bezpochyby výtečně natočená i zahraná, mezi všemi filmařskými pozitivy se nicméně proplétá klíčová otázka. Totiž proč drásavá rekonstrukce reálného případu...

17. září 2025

Legendu templářů dodnes živí zvěsti o pokladu, říká spisovatel Vondruška

Premium

Před pár měsíci vydal poslední část čtyřdílné Lucemburské epopeje zakončené smrtí Karla IV. Další podobně rozsáhlé dílo už prý spisovatel Vlastimil Vondruška nepřidá. „Hlavní období, která jsem chtěl...

16. září 2025

Proč už dál netočil s Newmanem? Projděte si znovu zářnou kariéru Roberta Redforda

Za více než 50 let filmové kariéry natočil herec Robert Redford padesátku snímků, další více než desítku jich režíroval. Hned za svůj režijní debut Obyčejní lidé získal Oscara, na kontě má i další...

16. září 2025  17:45

Trochu jako TikTok. Hudba Bohuslava Martinů osloví i mladé lidi, říká kvarteto

Pavel Haas Quartet patří k našim nejúspěšnějším souborům klasické hudby, ve světě je řazen mezi nejlepší smyčcová kvarteta všech dob a jeho nahrávky sklízejí nejprestižnější ceny. Na některou bude...

16. září 2025  17:05

KVÍZ: Připomeňte si památné filmové okamžiky Roberta Redforda

Zesnulý herec, režisér a producent Robert Redford byl typickým představitelem rovných a čestných chlapů. Skvěle mu to klapalo s parťákem Paulem Newmanem, výborně se mu dařilo i za kamerou, viz Oscar...

vydáno 16. září 2025

?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny
?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny

Už vás nebaví trávit hodiny úklidem? ?S inovativními produkty značky Dreame můžete přeměnit únavné povinnosti v zážitek bez námahy a získat...

Jídlo a doba. Letošní festival Ji.hlava připomene i československou gastronomii

Letošní 29. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava připomene československou historii v retrospektivě Jídlo a doba. Gastronomií, stravováním a stolováním se budou zabývat i...

16. září 2025  15:32

Zemřel Robert Redford, slavnému herci a oscarovému režisérovi bylo 89 let

Zemřel Robert Redford, slavný americký herec známý například z filmů Butch Cassidy a Sundance Kid, Vzpomínky na Afriku či Podraz. Držiteli dvou Oscarů, který se proslavil i jako režisér či...

16. září 2025  14:11,  aktualizováno  14:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.