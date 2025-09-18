RECENZE: Já hledám štěstí. Olmerka z Jarchovského pera připomíná Pelíšky
Rozhlasově-dramatický původ knižní adaptace, nazvané rovněž Olmerka, je hned zřejmý. Děj sviští kupředu, poháněn prakticky výhradně dialogy a monologem hlavní postavy. Jsou to svižné, energií natlakované slovní přestřelky hlavních postav, u nichž neomylně identifikujeme jejich autora.
Zejména scény, v nichž figuruje rozhořčený otec Olmer a jeho sarkastická dcera Eva jakoby vypadly z Pelíšků. Místo „rudého bolševického noka“ tu máme „z Kutné Hory bolševikova syna“, jehož duševní obzor končí u výfuku z motorky.
Eva Olmerová, řečeno názvem jednoho z jejích největších hitů, hledala štěstí. Dostala do vínku mimořádný hudební talent, ale bohužel se vzhledem k rodinnému zázemí narodila a dospívala ve špatné době. Strýc za 2. světové války sloužil u britského Královského letectva, dědeček byl spolupracovníkem Edvarda Beneše ve Velké Británii.
Jí doživotně uhranul jazz, swing a blues, tedy „západní“ muzika. Věnovala se jí s podobnou vervou, s níž v pozdějším věku konzumovala alkohol, ale tuhle etapu jejího do značné míry pohnutého života Petr Jarchovský v knize příliš neakcentuje.
Olmerka
Petr Jarchovský
Mladá fronta, 2025, 200 stran
Soustředí se na rozpuk její pěvecké kariéry, angažmá v Semaforu a také první konflikty se státním aparátem. Pramenící z jejího nevhodného třídního původu, ale i ze svobodomyslné, nespoutané povahy.
Do děje skáčeme rovnýma nohama. Čerstvě osmnáctiletá Eva Olmerová zrovna s kamarádem Vladimírem Faloutem – to je ten chlapec s motorkou a výfukem – prchá z domova. Ve flashbacích se následně dozvíme, co přesně jí k tonu vedlo, seznámíme se s jejími rodiči, prarodiči, podíváme se do vyhlášeného krejčovského salónu a poslechneme si hořkou životní zpověď prvorepublikové filmové hvězdy Adiny Mandlové, toho času v klatbě za údajný poměr s K. H. Frankem.
Petr Jarchovský nezapře scenáristickou profesi, Olmerka působí jako bychom četli do beletristické podoby převedený filmový nebo televizní scénář. Zprvu lehký vypravěčský tón těžkne v souladu s tím, jak těžkne doba. Při čtení nuceného vystěhování Eviny tety Alexandry mrazí, stejně jako u Evina návratu domů po prvním výslechu u StB.
Olmerka nechce být a ani není vyčerpávajícím, plastickým portrétem výjimečné umělkyně. Je spíše portrétem doby, která ty, již příliš vyčnívali, bez milosti stínala a zašlapávala do bahna.
Tipy z televizního programu
Recenze: OKTOPUS 2 65 %, Yellowstone 60 %, Iron Man 3 70 %, Báječný svět shopaholiků 50 %, Dívka v pavoučí síti 55 %, Disturbia 50 %, Kapitán Phillips 80 %, Mickey 17 60 %, Buď chlap! 35 %, Muž ve stínu 60 %, Lynč 55 %, Zelená zóna 70 %, Dajori 75 %, Sázka na nejistotu 70 %, Blade Runner 2049 60 %
Klíčová slova: David Černý, Polabí, Hell’s Kitchen, Ano, šéfe!
Zemřel Robert Redford, slavnému herci a oscarovému režisérovi bylo 89 let
Zemřel Robert Redford, slavný americký herec známý například z filmů Butch Cassidy a Sundance Kid, Vzpomínky na Afriku či Podraz. Držiteli dvou Oscarů, který se proslavil i jako režisér či...
Po Hojerovi další těžká role. Petr Uhlík si zahraje kontroverzní atletku Koubkovou
Sportovní hvězda Zdena Koubková byla ve 30. letech titulována jako rekordwoman. V roce 1933 totiž vytvořila světový rekord na osmisetmetrové trati a třetí místo vybojovala na stovce. Jednadvacetiletá...
Kapela Kryštof končí po třinácti letech s koncerty. Krajčo si dá pauzu i v divadle
Na dva tři roky si kapela Kryštof dává pauzu od souvislého koncertování. Jak iDNES.cz potvrdil frontman Richard Krajčo, kapela si po třinácti letech intenzivních turné potřebuje odpočinout. Zároveň...
Proč už dál netočil s Newmanem? Projděte si znovu zářnou kariéru Roberta Redforda
Za více než 50 let filmové kariéry natočil herec Robert Redford padesátku snímků, další více než desítku jich režíroval. Hned za svůj režijní debut Obyčejní lidé získal Oscara, na kontě má i další...
KVÍZ: Po žních k Turkovi. Znáte dobře role charismatického Petra Čepka?
Petr Čepek, herec uhrančivého pohledu a podmanivého hlasu. Představitel vnitřně svárlivých postav a bouřlivých charakterů. Tragika se v jeho projevu přirozeně mísila s komikou a výsledkem byla vždy...
RECENZE: Já hledám štěstí. Olmerka z Jarchovského pera připomíná Pelíšky
Renomovaný scenárista Petr Jarchovský (Pelíšky, Musíme si pomáhat, Pupendo) přepsal do knižní podoby svou třídílnou rozhlasovou hru Olmerka, sledující výsek života jedinečné jazzové zpěvačky Evy...
GLOSÁŘ: Vtipná dekonstrukce „Novosvětské“ a jeden velký pěvecký talent
Druhá třetina letošní Dvořákovy Prahy přinesla zážitek z velkolepého Mahlera z Drážďan či z písní v podání Belly Adamové. Ale vše začalo bláznivým karnevalem, který v Rudolfinu se svým orchestrem...
RECENZE: Svaté umění Cirku La Putyka se prolíná s vášní vrcholového sportovce
Když se Rosťovi Novákovi v úterý večer podařilo utišit bouřlivý potlesk a znovu usadit diváky, začal vyjmenovávat dlouhý seznam osobností, které se na právě odpremiérované novince podílely. Teprve...
Útrapy amerických snobů počtvrté. Bílý lotos ve Francii obsadí Alpy, riviéru či Paříž
Bohatí Američané znovu vyrazí na luxusní dovolenou, kde vyplují na povrch jejich strasti, radosti ba dokonce i tajemství, které neměl nikdo odhalit. Pokračování seriálu Bílý lotos dorazí na...
Izraelské ceny vyhrál film o palestinském dítěti. Ministerstvo ihned zastavilo finance
Izraelské ministerstvo kultury oznámilo, že izraelské filmové a televizní akademii zastaví finance na Ofirovu cenu. Tu v úterý akademie udělila filmu o palestinském chlapci The Sea (Moře), který se...
RECENZE: Drásající Otec s Geislerovou má nepopiratelnou sílu. Ale kdo na něj půjde?
Slovenská novinka českých kin Otec je bezpochyby výtečně natočená i zahraná, mezi všemi filmařskými pozitivy se nicméně proplétá klíčová otázka. Totiž proč drásavá rekonstrukce reálného případu...
Legendu templářů dodnes živí zvěsti o pokladu, říká spisovatel Vondruška
Před pár měsíci vydal poslední část čtyřdílné Lucemburské epopeje zakončené smrtí Karla IV. Další podobně rozsáhlé dílo už prý spisovatel Vlastimil Vondruška nepřidá. „Hlavní období, která jsem chtěl...
Proč už dál netočil s Newmanem? Projděte si znovu zářnou kariéru Roberta Redforda
Za více než 50 let filmové kariéry natočil herec Robert Redford padesátku snímků, další více než desítku jich režíroval. Hned za svůj režijní debut Obyčejní lidé získal Oscara, na kontě má i další...
Trochu jako TikTok. Hudba Bohuslava Martinů osloví i mladé lidi, říká kvarteto
Pavel Haas Quartet patří k našim nejúspěšnějším souborům klasické hudby, ve světě je řazen mezi nejlepší smyčcová kvarteta všech dob a jeho nahrávky sklízejí nejprestižnější ceny. Na některou bude...
KVÍZ: Připomeňte si památné filmové okamžiky Roberta Redforda
Zesnulý herec, režisér a producent Robert Redford byl typickým představitelem rovných a čestných chlapů. Skvěle mu to klapalo s parťákem Paulem Newmanem, výborně se mu dařilo i za kamerou, viz Oscar...
?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny
Už vás nebaví trávit hodiny úklidem? ?S inovativními produkty značky Dreame můžete přeměnit únavné povinnosti v zážitek bez námahy a získat...
Jídlo a doba. Letošní festival Ji.hlava připomene i československou gastronomii
Letošní 29. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava připomene československou historii v retrospektivě Jídlo a doba. Gastronomií, stravováním a stolováním se budou zabývat i...
Zemřel Robert Redford, slavnému herci a oscarovému režisérovi bylo 89 let
Zemřel Robert Redford, slavný americký herec známý například z filmů Butch Cassidy a Sundance Kid, Vzpomínky na Afriku či Podraz. Držiteli dvou Oscarů, který se proslavil i jako režisér či...