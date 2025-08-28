Našli rukopis Švejka. Nejslavnější český román ležel 90 let v archivu nakladatele

V archivu Památníku národního písemnictví (PNP) objevili literární vědci větší část rukopisů slavného satirického románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Texty, které spisovatel psal nebo diktoval do své smrti v roce 1923, našli při zpracovávání pozůstalosti Haškova nakladatele Karla Synka.
V archivu Památníku národního písemnictví (PNP) objevili literární vědci větší část rukopisů slavného satirického románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. (28. srpna 2025) | foto: X: Michal Stehlík

Na síti X o tom ve čtvrtek informoval ředitel PNP Michal Stehlík. Rukopisy budou po zrestaurování a digitalizaci přístupné badatelům.

Michal Stehlík, ředitel Muzea literatury (14. srpna 2025)

„Skoro 90 let byla bez povšimnutí uložena větší část rukopisu Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války u dvorního nakladatele Jaroslava Haška – Adolfa a posléze Karla Synka. Materiál čítající fragment II. dílu, celý III. díl a část IV. dílu Osudů, které psal nebo diktoval Jaroslav Hašek až do své smrti, byl objeven při současném zpracovávání osobního a nakladatelského fondu Karla Synka, uloženého v Literárním archivu PNP,“ uvedl Stehlík.

Část textů napsal Hašek sám, část diktoval svému spolupracovníkovi, písaři Klimentu Štěpánkovi. Diktované části podle Stehlíka převažují od poloviny III. dílu. Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války patří k nejpůsobivějším satirickým popisům dění na bojištích první světové války. Kniha s hlavním hrdinou, dobromyslným vojákem Josefem Švejkem, patří k nejpřekládanějším a nejčtenějším dílům české literatury.

Češi jsou národ Švejků. Veselou postavičku ale známe spíš jen díky filmovému zpracování

Satirický a protiválečný čtyřdílný román přinesl Haškovi posmrtně celosvětový úspěch, i přesto, že své dílo nestihl dokončit. První díl románu s názvem V zázemí vyšel v roce 1921 a celá tetralogie si bere na mušku žalostné poměry panující v rozkládajícím se Rakousku-Uhersku a chaos panující v atmosféře počínající války. Hlavního hrdinu představuje zdánlivě prostoduchý voják Švejk, jemuž vtiskl nezaměnitelnou podobu svými ilustracemi Haškův přítel, malíř Josef Lada.

Poslušně hlásím, Karel Steklý, 1957.

Švejkovy příhody se také několikrát ocitly na filmovém plátně i na divadelních prknech. Téměř klasikou se stal dvoudílný snímek Karla Steklého z roku 1956, v němž postavu Švejka ztvárnil Rudolf Hrušínský.

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

RECENZE: Všichni dobří rodáci v Polabí, kde provedení seriálu pokulhává za nápadem

55 % Premium

Jeden silný nápad rozdrobený do hromady seriálových stereotypů. Tak se po úvodních dílech jeví Polabí na Primě, které zkouší propojit rodinnou ságu se žánrem krimi.

27. srpna 2025

Panny si jdou neúnavně za svým, hlásí Netflix a nabízí jim film Oppenheimer

V časech nadbytku a hojnosti, kdy jsou lidé každý večer tak přehlceni pestrou nabídkou titulů na streamovacích platformách, že vlastně neví, co si vybrat, přišel Netflix s nečekanou možností. Svým...

26. srpna 2025  15:12

