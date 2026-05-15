Anticenu Skřipec získaly překlady klasik, pohořela i „kostrbatá“ romantasy

Autor: ,
  16:15
Obec překladatelů udělila anticeny Skřipec a Skřipeček za překladové dílo, které vykazuje závažné nedostatky v překladu z cizího jazyka do češtiny. Skřipec si vysloužil Rudolf Červenka za překlad Machiavelliho Vladaře a Hovorů k sobě Marca Aurelia, anticenu Skřipeček získalo nakladatelství CooBoo za romantasy Dohoda růží.
Zahájení 31. ročníku mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy v Praze. (14. května 202) | foto: ČTK

Anticena Skřipec má být odstrašujícím příkladem, který přispěje ke kultivaci české překladové literatury. Letošní porota, která pracovala ve složení Tereza Prymak (předsedkyně), Jiřina Vyorálková a Sára Dvořáková, se po posouzení návrhů rozhodla Skřipec 2026 udělit Rudolfu Červenkovi, a to za dva překladatelské počiny – Vladaře a Hovory k sobě.

„U obou posuzovaných titulů se dá vysledovat, že s texty originálů nakládá velmi volně, občas něco přidá či vynechá. Alarmující pak u obou textů je to, že s důležitými pojmy zachází zavádějícím způsobem a překládá je někdy až chybně. Jde přitom o díla z oboru filozofie, respektive politické teorie, kde by měl na jasnost a správnost pojmů být kladen obzvláštní důraz,“ uvedla porota s tím, že v případě Vladaře se nabízí i otázka, proč vůbec pořizovat tímto způsobem překlad díla, u nějž existuje řada kvalitních a dostupných překladů.

Skřipeček putuje do nakladatelství CooBoo za vydání knihy Sashy Peyton Smithové Dohoda růží, kterou přeložila Markéta Forejtová. V knize z žánru young adult jsou podle poroty na první pohled nejvýraznější problémy na stylistické rovině, například nadměrné užívání přivlastňovacích zájmen, přivlastňování genitivem, opakování slov a kostrbaté formulace přejímající anglickou syntax.

„Mnohem raději samozřejmě vyzdvihujeme překlady a překladatelské počiny, které jsou mimořádně zdařilé a mohou sloužit jako příklady hodné následování. Některé nešvary překladu jsou ale tak závažné nebo tak rozšířené, že na ně upozorňujeme právě touto anticenou. Cílem je pochopitelně vést překladatele, redaktory i nakladatele k tomu, aby se podobných nedostatků vyvarovali,“ podotkla předsedkyně Obce překladatelů Anežka Charvátová.

Ocenění pro mladé překladatele

Obec zároveň oznámila výsledky 34. ročníku Soutěže Jiřího Levého pro mladé překladatele. První místo v kategorii Překlad prózy obsadila Julie Minaříková za překlad z finštiny novely Kummitustalo, Rakettitehtaankatu od Pasiho Ilmariho Jääskeläinena, který sklízí úspěchy především v oblasti sci-fi a fantasy.

V kategorii Překlad poezie získal nejvyšší ocenění Michal Manďák, a to za překlad kolekce veršů The Kingfishers modernistického amerického básníka Charlese Olsona.

„Smyslem Soutěže Jiřího Levého je dát autorkám a autorům dosud nepublikovaných překladů kvalifikovanou zpětnou vazbu k jejich práci, najít a povzbudit nové překladatelské talenty a třeba přispět i k tomu, že jejich první překladatelské pokusy se dočkají publikování,“ uvedla předsedkyně poroty Kateřina Klabanová.

