Odpovídala jsem novinářům místo Jiřiny Bohdalové, přiznává Slávka Kopecká

Co vás přivedlo k novinařině?

Matka se dobře znala s rodinou Otty Poppera (vlastní jméno spisovatele Oty Pavla, pozn. red.). A já jsem členy rodiny znala z vyprávění. Hlavně „povedeného“ tatínka Lea. Matka mi vyprávěla nádherné příhody daleko dříve, než je tak skvěle zpracoval malý Ota, který se později stal jedním z nejlepších českých spisovatelů. Když jsem vyrůstala, žila jsem v Buštěhradě na stejných místech jako on. A Otu jsem sledovala. Byl vynikající sportovní novinář a já jsem na to mlsně koukala.