RECENZE: Touha i zarputilost. Nové příběhy Staré dámy se čtou jako detektivka

Vlastně by to mělo být stereotypní až nudné. Líčení výstupů na pyrenejské či alpské hory až do výšky nad 2 400 metrů, prudkých sjezdů, pádů, zranění, naplněných i zklamaných nadějí, desítky jmen, která tomu, kdo se hlouběji nezajímá o cyklistiku, nic neříkají… A přesto se hojnými fotografiemi vyzdobená téměř devítisetstránková kniha Tomáše Macka Nové příběhy Staré dámy čte jako napínavá detektivka.