Nobelovu cenu za literaturu získal László Krasznahorkai, autor Satanského tanga

Švédská Královská akademie věd jej ocenila „za jeho působivé a vizionářské dílo, které uprostřed apokalyptického teroru znovu utvrzuje sílu umění“.
László Krasznahorkai je jedním z nejvýznamnějších maďarských prozaiků. Jeho knižnímu debutu Satanské tango z roku 1985 vtiskl jedinečnou sedm a půl hodinovou podobu režisér Béla Tarr. Zfilmoval i jeho knihu Werckmeisterovy harmonie a Krasznahorkai se jako scenárista podílel i na dalších Tarrových snímcích Zatracení, Muž z Londýna a Turínský kůň.
Z jeho dalších literárních prací zmiňme Milosrdné vztahy – Novely smrti (1986), román Zádumčivost odporu (1989), povídkovou sbírku Vězeň z Urgy z roku 1992 nebo román Válka a válka, vydaný v roce 1999.
Knihy László Krasznahorkaie si získaly značnou popularitu především v německy mluvících zemích. Autor se ve svém díle inspiruje Franzem Kafkou, rakouským romanopiscem Robertem Musilem nebo I. B. Singerem.