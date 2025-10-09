Nobelovu cenu za literaturu získal László Krasznahorkai, autor Satanského tanga

  13:01aktualizováno  13:43
Jednasedmdesátiletý maďarský prozaik László Krasznahorkai se stal 122. držitelem Nobelovy ceny za literaturu. Jeho debut Satanské tango před čtyřiceti lety zfilmoval režisér Béla Tarr. Autor je populární v německojazyčných zemích, mezi své inspirátory ostatně počítá Franze Kafku a Roberta Musila.

Maďarský spisovatel László Krasznahorkai (25. května 2022) | foto: Profimedia.cz

Švédská Královská akademie věd jej ocenila „za jeho působivé a vizionářské dílo, které uprostřed apokalyptického teroru znovu utvrzuje sílu umění“. Autora už v roce 2015 obdržel jiné prestižní literární ocenění, Mezinárodní Man Bookerovu cenu

László Krasznahorkai je jedním z nejvýznamnějších maďarských prozaiků. Jeho knižnímu debutu Satanské tango z roku 1985 vtiskl jedinečnou sedm a půl hodinovou podobu režisér Béla Tarr. Ve své prvotině Krasznahorkai vypráví o zkáze, prázdnotě a beznaději. Činí tak skrze příběh posledních zoufalých obyvatel zchátralé maďarské kolektivní farmy.

Béla Tarr zfilmoval i jeho knihu Werckmeisterovy harmonie a Krasznahorkai se jako scenárista podílel i na dalších Tarrových snímcích Zatracení, Muž z Londýna a Turínský kůň.

Z dalších literárních prací maďarského spisovatele zmiňme Milosrdné vztahy – Novely smrti (1986), román Zádumčivost odporu (1989), povídkovou sbírku Vězeň z Urgy z roku 1992 nebo román Válka a válka, vydaný v roce 1999.

Knihy László Krasznahorkaie si získaly značnou popularitu především v německy mluvících zemích. Autor se ve svém díle inspiruje Franzem Kafkou, rakouským romanopiscem Robertem Musilem nebo I. B. Singerem.

Vzepřít se masu i patriarchátu. Nobelovu cenu za literaturu získala Han Kang

Loni si pro Nobelovu cenu za literaturu došla jihokorejská spisovatelka Han Kang. Nejprestižnější literární ocenění, které je spojeno s odměnou jedenácti milionů švédských korun (24 milionů korun), uděluje Švédská akademie na základě nominací odborníků z celého světa.

Není lehké předpovědět, koho Švédská akademie ocení. Podle literárních odborníků se její členové s oblibou uchylují k neočekávané volbě. Akademie se o svém výběru tradičně radí s literárními experty a už tři roky tento přístup systematicky uplatňuje i u jazyků, které její členové neovládají. V roce 2021 akademie překvapila výběrem tehdy nepříliš známého Abdulrazaka Gurnaha, britského spisovatele narozeného na tanzanském Zanzibaru, který se zabývá exilem a dopady kolonialismu.

Některá jména se ve spekulacích o výherci naopak opakují již několik let. Dlouhodobě tak mezi favority Nobelovy ceny patří čínská avantgardní autorka Cchan Süe. Sázkové kanceláře jí letos spolu s Krasznahorkaiem věřily nejvíce a stejně tak tomu bylo i loni a předloni.

Mezi horkými kandidáty tak nadále zůstávají i australský spisovatel Gerald Murnane, rumunský postmodernista Mircea Cartarescu, v exilu žijící Ruska Ljudmila Ulická, Keňan Ngugi wa Thiong’o nebo kanadská básnířka Anne Carsonová. Stálým favoritem je také spisovatel indického původu Salman Rushdie, který pro mnohé představuje svobodu slova, nebo provokativní francouzský autor Michel Houellebecq.

Z velmi známých jmen mívají podle sázkových kanceláří šanci japonský prozaik Haruki Murakami, Kanaďanka Margaret Atwoodová nebo Američané Don DeLillo a Thomas Pynchon.

9. října 2025  13:01,  aktualizováno  13:43

