Nobelovu cenu za literaturu získala americká básnířka Louise Glücková

Glücková je autorkou celkem dvanácti básnických sbírek a několika esejistických děl o povaze lyrických textů. Od šedesátých let se řadí k nejprominentnějším hlasům americké poezie. Porota ocenila její neutuchající potřebu pátrat po pravdě a čistotě. Jejím dílem pravidelně rezonují témata rodiny, dětství i blízkého vztahu se sourozenci, uvedl ve své řeči předseda poroty Anders Olsson.

Básnířka se narodila v New Yorku v roce 1943. Svůj literární debut Firstborn publikovala ve 21 letech. V zahraničí se proslavila v druhé polovině osmdesátých let. Mnoha překladů se dočkaly její sbírky The Triumph of Achilles nebo Ararat.

V současnosti vyučuje Glücková anglickou literaturu na prestižní americké univerzitě Yale a je držitelkou Pulitzerovy ceny za rok 1993.

Její neteří je herečka Abigail Savageová z populárního seriálu Orange Is The New Black v češtině známém jako Holky za mřížemi.



Letošní ročník neměl jasného favorita. Podle švédských literárních kritiků mohl cenu získat například kontroverzní francouzský romanopisec Michel Houellebecq nebo Američan Thomas Pynchon. Sázkaři naopak již tradičně věřili spisovatelce Margaret Atwoodové, Haruki Murakamimu nebo Ljudmile Ulické.



Pět z posledních šesti Nobelových cen za literaturu si odnesli evropští autoři. Loni ji dostala polská spisovatelka Olga Tokarczuková (za rok 2018) a rakouský dramatik Peter Handke (za rok 2019). Cena totiž nebyla v roce 2018 udělena kvůli sexuálnímu skandálu, který otřásl Švédskou akademií.

Předání nejprestižnějšího literárního ocenění se letos uskuteční bez osobní účasti laureátů. Ceremoniál se tradičně koná 10. prosince, v den výročí úmrtí zakladatele ceny a vynálezce dynamitu Alfreda Nobela. S oceněním se tentokrát pojí odměna deset milionů švédských korun, tedy necelých 26 milionů českých korun. Je to o milion švédských korun více než loni.