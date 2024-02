Nebe nad přístavem. Kyberpunková bible Neuromancer vyšla jako audiokniha

„Nebe nad přístavem mělo barvu televize přepnuté na prázdný kanál.“ Jedna z nejslavnějších úvodních vět, co jich (nejen) vědecko-fantastická literatura zná. Dokonalé uvedení do děje. Pár slov a máte scenérii jako na dlani.

Jde o první slova kultovního románu Neuromancer spisovatele Williama Gibsona. Vizionářské dílo, které definovalo sci-fi subžánr kyberpunk, který v sobě spojuje nejmodernější technologie, pouliční slang, atmosféru noirových románů a zběsilé vypravěčské tempo.

Gibsonův románový debut vyšel poprvé v roce 1984 a vnesl čerstvý vzduch do literární fantastiky, která se v tu dobu zalykala sama sebou a hledala cestu z bludného kruhu. Z Neuromancera čerpalo mnoho dalších autorů sci-fi – a také filmařů. Sestry Wachowské by jistě rády potvrdily, že s pojmem matrix se poprvé setkaly právě na stránkách této knihy.

Číst bibli kyberpunku, jak je román označován, je dodnes vzrušující. A neméně poutavý je i poslech audioknihy.

„Letos slaví Neuromancer čtyřicet let od svého vydání, a přestože se dočkal už dvou českých překladů, dosud u nás nevyšla žádná audioverze. Zpracovat legendární a průkopnický text bylo výzvou samo o sobě, nehledě na náročnou formu, která vyžadovala precizní přístup: nahrávali jsme tři měsíce. Obálku zdobí ilustrace brazilského výtvarníka Josana Gonzaleze. Vydání první audioknihy ze série Sprawl jsme naplánovali coby šestistý titul našeho vydavatelství,“ vysvětluje pozadí projektu Martin Pilař z OneHotBook.

Do češtiny Neuromancera poprvé přeložil spisovatel Ondřej Neff. Sám sebekriticky uznal, že jeho převod je spíše amatérský, nadšenecký a přivítal druhý český překlad, s nímž pracovali tvůrci audioknihy a jehož autorem je publicista a překladatel Josef Rauvolf.

„K Neuromancerovi jsem se dostal, když Ivan Adamovič napsal informativní článek o žánru kyberpunk a přeložil prvních pár stran z tohoto románu v časopise Ikaria (dnes XB-1 – pozn. red). Zaujalo mě to tehdy natolik, že jsem si tutéž pasáž jsem si přeložil jen tak pro radost,“ vzpomíná Rauvolf.

„Gibson nevymyslel jen výrazy pro hackerskou a počítačovou komunitu, ale měl i vlastní názvy pro drogy, které neexistují, takže jsem musel vymýšlet české ekvivalenty… Témata, která Neuromancer zpracovává, jsou univerzální. Je to klasický boj dobra se zlem, cesta hrdiny za poznáním a za světlem.,“ dodává Josef Rauvolf.

Interpretem je herec Jan Teplý, který dokázal skvěle postihnout psychedelickou, nervní atmosféru knihy. Číst Neuromancera a plně porozumět všemu, co se na jeho stránkách odehrává, může být celkem oříšek. Ale pozorný poslech audioknihy by mohl těm, kdo mají s vstupem do Gibsonova literárního kyberprostoru potíže, pomoci.

„Natáčení bylo náročné. Jazyk je expresivní, text velmi hutný a tempo místy šílené, takže nemáte šanci se zastavit nebo vrátit. Musel jsem se s knihou předem důvěrně seznámit, ujasnit si autorovo sdělení, abych ho mohl posluchačům zprostředkovat. Ve studiu jsme ho postupně dobývali a dávali si záležet na každé větě,“ potvrzuje Jan Teplý.

Režisér Vít Malota Gibsonovu románu propadl: „Fascinuje mě, jak autor dokázal zachytit dystopickou verzi budoucnosti. Došlo v ní k technologickému pokroku, ale společnost se rozklížila a citové vztahy rozpadly. Gibson to znázorňuje užitím zdeformovaného jazyka, jímž častokrát jen naznačuje a nedoříkává. Každá situace je pak překvapivá…

Než jsme se s Honzou pustili do čtení, mapovali jsme si situace, vysvětlovali si, co se skrývá za fragmentárními větami a slovy. Byla to nadstandardně detailní práce, ale věřím, že výsledek stojí za to.“