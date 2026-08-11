1. Rodiče z něj chtěli mít kněze nebo lékaře
Vladimír Páral se narodil 10. srpna 1932 v Praze. Jeho rodiče si velmi přáli, aby se stal knězem nebo lékařem. Do jeho dospívání výrazně zasáhl komunistický převrat v únoru 1948 a následná 50. léta. Jeho profesní cesta se nakonec vydala úplně jiným směrem. Zamířil k technickému oboru a vystudoval chemické inženýrství.
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2. Promoval jako nejmladší inženýr
Studium zvládl Páral velmi mladý a promoval jako nejmladší inženýr v tehdejším Československu. Tím, že měl narozeniny až v srpnu, bylo mu na promoci 1. července 1954 teprve 21 let. Vystudoval chemické inženýrství na vysoké škole v Pardubicích a dva roky poté nastoupil do Chemopharmy v Ústí nad Labem, která tehdy byla významným výrobcem farmaceutických substancí.
Celkem třináct let pak pracoval v chemických provozech. Prostředí továren a kanceláří později výrazně proniklo také do jeho próz. Páral znal tento svět zevnitř – včetně stereotypu pracovních dní, kariérních ambicí, mezilidských vztahů i touhy z každodenní rutiny uniknout.
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3. Od továren přes sci-fi až k erotice
Zkušenosti z průmyslového prostředí se staly jedním z charakteristických znaků Páralovy rané tvorby. Psal o obyčejných lidech sevřených stereotypem práce, partnerských vztahů a konzumního způsobu života.
S tímto obdobím jsou spojeny především knihy Veletrh splněných přání, Soukromá vichřice, Katapult nebo Milenci a vrazi. Jejich hrdinové se snaží uniknout z opakujících se životních schémat, často však končí v jiném stereotypu. Páral přitom využíval ironii, zkratku i opakování a z prostředí, které sám důvěrně znal, vytvořil téměř laboratoř lidského chování.
V 80. letech se od příběhů ze soudobé společnosti obrátil ke sci-fi. „Jeho Válka s mnohozvířetem je ekologický román. Kdyby to dnes někdo přečetl znovu, viděl by, že Páral před 40 lety napsal velmi zajímavou science fiction o ekologických haváriích,“ tvrdí literární historik Michal Jareš.
V 90. letech se pak stále otevřeněji obracel k erotice a sexualitě. Ty byly v různých podobách přítomné už v jeho starších knihách, nyní se však dostaly výrazněji do popředí. K nejznámějším titulům tohoto období patří například Playgirls.
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Spolupracoval s časopisem NEI Report. „Tam mi říkali: Vladimíre, teď můžeš psát cokoli, zkus něco natvrdo o sexu. Tak jsem napsal Playgirls. A pak mi psali čtenáři: Pane Párale, to jsme tedy čekali, že ta svoboda bude o něčem jiném,“ vzpomínal v rozhovorech spisovatel.
4. Ženy a milostné hry považoval za svůj obor
Se svou ženou Marií se Páral seznámil v roce 1960. O tři roky později se jim narodila dcera Erika, která se rovněž stala spisovatelkou. Manželé spolu strávili více než čtvrt století. Marie zemřela v březnu 1988 na rakovinu a Páral se už znovu neoženil. V pozdějších letech se po jeho boku objevovala dlouholetá partnerka Běla.
Mnohem otevřeněji než o rodinném soukromí mluvil Páral o ženách, lásce a sexu. Erotika ho přitahovala už v 60. letech a postupně se stala výrazným tématem jeho tvorby. V 90. letech se jí začal věnovat ještě otevřeněji a zájem o ni neztratil ani ve vysokém věku. Vybudoval si tak pověst bonvivána a milovníka ženské společnosti.
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5. Cvičil jógu, meditoval a cestoval
„Celý život jsem hledal běžné rozkoše. Když byl konec války, byly to třeba nové boty. Byl jsem okouzlen, že mám nové manšestrové kalhoty za sto padesát korun. Pak nastoupily dívky, víno, šampaňské, cestování... A také zen, jóga,“ uvedl Páral v rozhovoru pro Právo.
Právě jóga a meditace se postupně staly významnou součástí jeho života. Intenzivněji se o ně začal zajímat po smrti své ženy na konci 80. let a věnoval se také zenu a dalším východním duchovním praktikám. Pravidelnému cvičení zároveň připisoval svou svěžest a dobrou fyzickou kondici, kterou si udržoval i ve vysokém věku.
Také hodně cestoval. Navštívil Indii, Čínu, Nepál, země střední Asie, Spojené státy nebo Kanadu a podle vlastních slov procestoval přibližně polovinu světa.