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Vyšetřování případu zmizelé Valerie je u konce. Babička zůstává ve vazbě
Po knihách z roku 2024 a 2025 přichází další pokračování projektu, který vychází z úspěšného stejnojmenného videopodcastu. Kvasnička a Janata v něm zpracovávají případy, jimž se věnovali jako reportéři nebo k nimž mají díky své novinářské práci blízko. Čtenáři se mohou vrátit například k příběhu sériového vraha Ivana Roubala, vraždám skupiny kolem maturanta Jakuba Procházky nebo případu Jiřího Večeře z devadesátých let, který souvisel s kauzami kolem lehkých topných olejů.
Významnou součástí nové knihy jsou také dva rozhovory, které autoři považují za mimořádně cenné. Matka a babička pohřešované šestileté Valerie Kvasničkové v nich o případu promluvily v rozsahu, v jakém dosud veřejně nevystupovaly. Druhý rozhovor vedli s rodiči Petra Vejvody, který zemřel při útoku Barbory Orlové ve Žďáru nad Sázavou.
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„Když jsme si tuhle knihu četli zpětně, shodli jsme se, že je asi nejdrsnější z těch všech. Zločin v mnoha podobách, syrový, egomaniacký, nemocný, žárlivý, zfetovaný. Záhady, tajemství, bohužel děti jako vrazi i jako oběti,“ komentují Jakub Kvasnička a Václav Janata.
„Snad to občas vyváží humor, který jsme se snažili používat – samozřejmě jen na místech, kde to je únosné a není přes čáru,“ dodávají autoři.
Kvasnička s Janatou zdůrazňují, že jejich práce nestojí pouze na převyprávění kriminálních případů. Důležitá je pro ně také důkladná rešerše, ověřování informací a respekt k lidem, kterých se tragické události dotkly.
„Nejsme podcasteři. Jsme novináři,“ říká Jakub Kvasnička. Václav Janata ho doplňuje: „Zakládáme si na faktech, rešerších a respektu k obětem. Naše témata jsou citlivá a snažíme se k nim přistupovat s pokorou. Každý díl HLASŮ nás trýzní strachem, jestli máme všechno správně.“
Projekt Hlasy zločinu nabízí vedle popisu známých i méně známých kriminálních kauz také autentické výpovědi lidí, kteří v nich hráli důležitou roli. Autoři využívají rovněž archiv Krimi zpráv a propojují historické informace s novými svědectvími.