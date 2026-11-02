RECENZE: Bestseller o návratu tradičních manželek baví. Ještě víc ale zneklidňuje
První desítky stran tohoto satirického thrilleru působí poněkud rozpačitě. Čtenář může začít pochybovat nejen o hlavní hrdince, ale i o tom, proč vlastně knihu dál čte. Doporučuji vytrvat. Zhruba kolem osmdesáté strany dostane příběh spád, jednotlivé události do sebe začnou zapadat a z podivného vyprávění se stává návykové čtení, které si drží tempo až do konce.
Ale pěkně od začátku. Ocitáme se v americkém Idahu na ranči Loňské sněhy, kde dvaatřicetiletá Natalie žije se svým manželem pěti dětmi. Šesté je na cestě. Na první pohled jde o ztělesnění amerického snu o dokonalé rodině. Natalie peče kváskový chléb, sbírá čerstvá vajíčka, stará se o domácnost a vychovává děti v souladu s křesťanskými hodnotami. Natalie je totiž takzvaná tradwife, tedy tradiční manželka.
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Hlásí se k životnímu stylu, v němž muž zastává roli živitele rodiny a žena se věnuje především manželovi, dětem a domácnosti. Na sociálních sítích se tento ideál proměnil v samostatný fenomén. Natalie ovšem není jen obyčejnou hospodyňkou. Je také mimořádně úspěšnou influencerkou, která na obrazu tradičního života vybudovala výnosný byznys.
Jenže za pečlivě naaranžovanými fotografiemi se skrývá poněkud jiná realita. O děti se starají chůvy, s chodem ranče pomáhají zaměstnanci a Nataliin internetový obraz má na starosti producentka. Život bez moderních vymožeností, který svým sledujícím tak přesvědčivě prodává, je ve skutečnosti vykoupen penězi, technologiemi a prací druhých.
A pak se Natalie jednoho rána probudí v domě, který sice připomíná její vlastní, ale něco je zásadně jinak. Chybí elektřina i tekoucí voda, děti se chovají podivně a její manžel jako by byl někým úplně jiným. Všechno nasvědčuje tomu, že se ocitla v roce 1855. V minulosti, jejíž krásy dosud s takovým nadšením propagovala. Jenže skutečný život v devatenáctém století má k romantickým videím na Instagramu hodně daleko.
Kritika věřících
V Americe román vyvolal rozruch i mezi věřícími ženami. Některé autorce vyčítají, že místo kritiky internetového fenoménu tradwives zesměšňuje křesťanský způsob života jako takový. A do jisté míry se jim nelze divit.
Natalie je natolik nesnesitelná a její víra natolik povrchní, že místy není úplně jasné, zda si Burke bere na mušku pokrytectví své hrdinky, nebo celé prostředí, které má představovat. Na druhou stranu právě v tom může být pointa. Natalie se totiž vírou ani tak neřídí, jako se jí chlubí. Je pro ni další součástí dokonale vystavěného obrazu sebe samé.
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Český čtenář ovšem tyto náboženské a politické souvislosti nejspíš nebude vnímat tak silně jako ten americký. Mnohem bližší mu může být kritika sociálních sítí a nerealistických očekávání, která společnost na ženy klade. Protože ačkoli je Natalie záměrně přehnanou karikaturou, potřeba vypadat před ostatními jako dokonalá matka, manželka a žena je až nepříjemně povědomá.
Ve Spojených státech totiž návrat k tradičním rodinným hodnotám není jen otázkou osobního životního stylu, ale také součástí širšího politického a kulturního střetu. Debaty o postavení žen, feminismu či roli náboženství ve společnosti se tam promítají i do konkrétních politických rozhodnutí, například v otázce reprodukčních práv.
NEdávno
autorka: Caro Claire Burke
překlad: Martin Urban
nakladatel: Ikar, 2026
V českém prostředí, které má odlišnou historickou zkušenost s postavením žen a výrazně sekulárnější charakter, tak tento rozměr románu nemusí rezonovat se stejnou naléhavostí. I tak ale stojí za to román číst.
Rozporuplné reakce vzbudil i závěr románu, kterému část českých čtenářů vyčítá uspěchanost a nedostatečné vysvětlení celé zápletky. S tím ovšem nemohu souhlasit. Naopak. Burke trefným vyústěním vcelku strašidelného příběhu ukazuje, že idealizace minulosti a posedlost dokonalým rodinným životem nemusí být jen směšná a pokrytecká, ale také potenciálně nebezpečná. Důsledky totiž dopadají i na ty, kteří nemají možnost se jim vzepřít. Neklid, který s každou další stránkou narůstá, tak neodezní ani dlouho po dočtení.
Tipy z televizního programu
Recenze: Králova zahradnice 55 %, Motorkáři 60 %, Všichni svatí mafie 50 %, Všechny cesty vedou do hrobu 40 %, Notre-Dame v plamenech 75 %, Matrix Reloaded 60 %, Gran Torino 80 %, Zběsilá láska 60 %
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