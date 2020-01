RECENZE: Hasil si to znovu přes kopečky a na rodinu přivolal peklo

Jmenuje se Návrat krále Šumavy: Agent-chodec, a aby jmen nebylo málo, vychází z úspěšné prózy Davida Jana Žáka vydané prvně v roce 2012.

Josef Hasil je fenomén. Podobně jako bratři Mašínové. Podobně jako kdokoli, komu se nechtělo zkraje 50. let minulého století vegetovat s přeraženým hřbetem ve stalinistické totalitě a rozhodl se vzepřít, utéct do svobodného světa „za kopečky“. Hasil nejenom utekl, taky se vracel. Jednak aby viděl nejbližší rodinu včetně potomka, který se mu v jeho nepřítomnosti narodil, jednak aby vysvobodil z totalitní klece další potřebné.



Riskoval víc než vlastní krk. Když Gottwaldův režim zjistil, že je na Hasila krátký, začal si léčit svůj pocit méněcennosti na jeho nejbližších. Byly jich desítky. A komunismus jim s nelíčeným gustem ničil život. Buzeroval je, týral a zavíral na dlouhé roky do kriminálu. Pokud visí nad Hasilovým angažmá nějaký otazník, pak tenhle: pomohl sice spoustě lidí, ale na svoje nejbližší přivolal peklo.

Mylně čekal válku

Zatímco první díl líčil přerod obyčejného policajta v legendu, druhý ukazuje Hasila jako výkonného převaděče a špiona. Do Německa pašoval jak informace, tak lidi. Podobně jako bratři Mašínové žil v přesvědčení, že válka je za bukem, že Amerika půjde s Ruskem a s jeho satelity do globálního konfliktu. V tom se naštěstí mýlil. Jinak měl však pravdu. Před zlem se nestrká hlava do písku, se zlem se bojuje.

Návrat krále Šumavy: Agent-chodec autor: Karel Osoha, Ondřej Kavalír, Vojtěch Mašek nakladatel: Labyrint Hodnocení­: 90 %

Druhý díl komiksu stojí za pozornost po stránce literární i výtvarné. Karel Osoha – mimo jiné ilustrátor populární Prašiny Vojtěcha Matochy – se vykreslil v mistra. Zvládá na výbornou jak psychologicky nabité gesto, tak široký záběr poklidného šumavského hvozdu. Dokáže být expresivní i meditativní. Jedna divočina jako by v jeho podání vyvažovala tu druhou. Hluboký klid lesa má na svém rubu tragikomické běsnění režimních poskoků.

A scénář Maška a Kavalíra míchá šikovně prvky ze všech stran. Společenské a politické s milostnými a rodinnými. Je to komiks romantický i humanistický. Láska tu má blízko ke smrti, svoboda k otroctví. A Hasil funguje jako spolehlivý ukazatel. Nejenom ve druhém dílu komiksové série. Fungoval tak po celý svůj život.