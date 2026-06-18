RECENZE: Není to jen další výlev matky na mateřské. Co o nás vypovídají Naháčci?
Po románovém debutu Poslední léto se Ambrožová vrátila na literární scénu. A tentokrát se rozhodla pro autofikční novelu koketující s esejem. Bylo tak nasnadě ptát se, jak se s kratším útvarem popasuje. Jak známo, vyžaduje daleko rafinovanější schopnost udržet příběh mezi mantinely, zároveň ho ovšem nelze ochudit.
Autorka se tohoto úkolu zhostila výborně. Hlavní chod servíruje bez omáčky, přesto je funkční a chutná.
Diskutabilní je spíš téma, které je prezentované jako neotřelé a již tradičně jako to, „o němž se moc nemluví“. Řeč je o insomnii v mateřství, kterou si Ambrožová prošla po narození druhého syna.
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Najít dnes téma, o němž se ještě nepsalo, nebo se o něm rovnou nemluví, je prakticky nemožné. Minimálně v online prostoru už totiž mateřská únava dávno není tabu, stejně jako výpovědi žen popisujících frustraci, samotu, psychické přetížení nebo ztrátu identity spojenou s péčí o děti. Internet vytvořil protiváhu k dlouhodobě idealizovanému obrazu mateřství, který podobné zkušenosti vytěsňoval. A je to dobře.
Zároveň ale člověk nevyhnutelně přemýšlí nad tím, jestli se kyvadlo nepřeklopilo až příliš na druhou stranu. Protože pokud člověk děti nemá, může dnešní veřejná debata o rodičovství působit téměř výhradně jako soupis vyčerpání, omezení a ztrát. Jako další argument, proč si podobný život raději nevybrat.
Celé novele tak škodí způsob, jakým je kolem ní vedena debata. Však i na známém knižním internetovém fóru je označená za „deníček z výlevu mámy na mateřské“. Vtip je v tom, že tak to vůbec není. Jen čtenář už dál přes palčivá témata nedohlédl.
Mezi řádky je v novele neustále přítomná láska k dítěti, byť nijak sentimentálně formulovaná. Je to omluva autorky nejen synovi, ale i k sobě samé. Ambrožová navíc ohledává situaci z různých úhlů pohledu, vrací se i ke svému náboženskému zázemí a přemýšlí nad tím, co vlastně znamená být dobrou matkou.
Že se máma dvou synů dostává v knize do konfliktu se sousedem, který je mladý, žije nesezdaný v páru a má psa, se pak jeví jako geniální tah a důkaz, že autorka dobře čte současnou společnost.
Na poměrně obyčejném sousedském sporu totiž ilustruje střet dvou životních stylů a možná i dvou představ o dospělosti. Na jedné straně rodičovství spojené s omezením, chaosem a neustálou péčí, na druhé individualizovaný městský život bez dětí, založený na svobodě a komfortu.
Naháčci také nenápadně tematizují i rostoucí společenskou netoleranci vůči dětem ve veřejném prostoru. Ale hlavně – vybízejí k otázkám.
Naháčci
autorka: Dorota Ambrožová
nakladatel: Listen, 2026
Co bude s generací lidí žijících v nesezdaných vztazích, v pronajatých bytech v centrech měst, s jedním psem a neustálým odkládáním rozhodnutí, jestli děti vůbec chtějí? A než tato otázka začne vyznívat jako soud, je fér dodat, že i pisatelka této recenze je jedním z nich.
Naháčci na to samozřejmě nedávají odpověď, a v konečném důsledku nepřináší ani nijak převratné nebo dosud nepojmenované téma. Rozhodně ale nutí k dalším otázkám, které bychom si v dnešním světě měli klást.
Tipy z televizního programu
Recenze: Místo zločinu České Budějovice 60 %, Bourneův odkaz 60 %, Nespoutaný Django 70 %, Terminator Salvation 60 %, Gangster Ka 65 %, Emilia Pérez 80 %, Stopy Járy Cimrmana 55 %, Lee: Fotografka v první linii 60 %, Domácí péče 60 %, Stvůry 55 %
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